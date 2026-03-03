中東戰火擴大 台灣團2364人受影響、1415人滯留海外

美伊戰爭持續，中東空域關閉影響航班，影響層面持續擴大。交通部觀光署最新統計，迄今台灣旅行團已有87團、2364名旅客受到影響，其中1415人返台班機受影響，121人已搭上返台班機，仍有1294人滯留海外等待機位。

觀光署表示，有關戰爭影響致中東領空關閉，經洽詢主要辦理旅行社，統計自2月28日起受影響團體共約87團、2364人，包含累計取消出團退費約36團、949人；返台受航班影響的旅客約51團、1415人；其中5團、121人已搭上返台班機，陸續抵台。

觀光署指出，就尚未搭機返台之團體，協助安排返台班機，如尚未能獲得機位者，均由旅行社安排飯店住宿，並提供餐食，等候返台航班。