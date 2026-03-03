快訊

中東戰事牽連台股下跌771點 卓榮泰：國安基金「這情況」進場

卓榮泰台美關稅備詢…男突闖立院大樓 狂嗆警「沒讀書」遭壓制

美以獵殺哈米尼內幕曝…以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火擴大 台灣團2364人受影響、1415人滯留海外

聯合報／ 記者甘芝萁/台北報導
美伊衝突已導致中東局勢動盪加劇，圖為巴基斯坦南部城市卡拉奇的美國領事館附近，3月1日爆發反美抗爭，示威者一度試圖衝進美國領事館。新華社
美伊衝突已導致中東局勢動盪加劇，圖為巴基斯坦南部城市卡拉奇的美國領事館附近，3月1日爆發反美抗爭，示威者一度試圖衝進美國領事館。新華社

美伊戰爭持續，中東空域關閉影響航班，影響層面持續擴大。交通部觀光署最新統計，迄今台灣旅行團已有87團、2364名旅客受到影響，其中1415人返台班機受影響，121人已搭上返台班機，仍有1294人滯留海外等待機位。

觀光署表示，有關戰爭影響致中東領空關閉，經洽詢主要辦理旅行社，統計自2月28日起受影響團體共約87團、2364人，包含累計取消出團退費約36團、949人；返台受航班影響的旅客約51團、1415人；其中5團、121人已搭上返台班機，陸續抵台。

觀光署指出，就尚未搭機返台之團體，協助安排返台班機，如尚未能獲得機位者，均由旅行社安排飯店住宿，並提供餐食，等候返台航班。

中東 旅行社 交通部 航班 觀光署

延伸閱讀

中東局勢升溫衝擊 觀光署：87團2,364人受影響

中東戰火波及 影響87團、2364旅客

地緣衝突情勢緊張 雄獅、鳳凰等旅行社全面停賣中東商品

中東戰火波及 阿聯酋航空往返杜拜航班續取消

相關新聞

網購名餅驚見「10元塑膠膜」 宜蘭烘焙名店遭衛生局稽查下架同產品

宜蘭某烘焙名店傳出食安疑慮！家住高雄李先生過年前花3000多元，網購該店知名的乳酪餅與蛋糕捲分送親友，…

醫師、護理師偷拍患者引發譁然 衛福部長石崇良：此風不可長 盡速處分

近期，知名大型婦產科醫院羅姓男醫師不但私藏兒少性影像，甚至利用醫師身分，偷拍幼童病患照片，另台北市立聯合醫院仁愛院區廖姓護理師，也長期在加護病房偷拍重症患者及同事，PO上IG並發布羞辱內容，辱罵病患、家屬及新進同事，甚至穿制服宣傳減肥產品，引發各界譁然。對於醫護人員偷拍事件頻傳，衛福部長石崇良說，「此風不可長」，目前已要求相關業務單位盡速從嚴處分。

康軒文教集團跨域打造長租型樂齡宅 規畫171戶預計2028年營運

辦學超過30年的康軒文教集團，今日於新竹市東區大學路舉行「康軒樂活居」動土典禮，新竹市長高虹安親自出席，與產官學界見證新竹養生住宅發展的重要里程碑。康軒文教集團投入樂齡產業，預計打造新竹市首座結合健康管理、學習生活與社區共融的長租型養生住宅，規畫171戶住宅單元，預計將於2028年營運。

衛福部發表「疫後新生」新書 衛福部長石崇良：期許部立醫院轉型創新

衛福部醫福會今正式發表專書「疫後新生-國家醫院的轉變與永續」，由醫福會統籌全國26家部立醫院共同編撰，完整記錄2020年至2023年間公醫體系於新冠疫情期間的第一線實務經驗，並首度系統性呈現部立醫院在AI智慧醫療、ESG永續經營及全人照護等面向的轉型藍圖。

春雨來了！曾文及南化水庫降下今年最大降雨量 南台灣旱象有解

南台灣旱象日益嚴重，不少人對水情憂心忡忡，這波春雨加上人工增雨條件成熟，總算傳出喜訊；其中曾文水庫、烏山頭水庫截至下午3時分別降下逾40、30毫米雨量，分別進帳400萬、40萬立方米，均創下今年來新高。

媽祖「神助攻」！台灣燈會會場午後放晴 瑪利歐世博台灣館人潮爆滿

迎接元宵月圓之夜，2026台灣燈會晚間在嘉義縣治特區璀璨登場。儘管氣象預報顯示降雨機率高達40%，一度讓外界為活動捏把冷汗，不過天公作美，午後雨勢停歇、天空放晴，為夜間開幕營造絕佳氛圍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。