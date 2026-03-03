聽新聞
0:00 / 0:00
中東戰火擴大 台灣團2364人受影響、1415人滯留海外
美伊戰爭持續，中東空域關閉影響航班，影響層面持續擴大。交通部觀光署最新統計，迄今台灣旅行團已有87團、2364名旅客受到影響，其中1415人返台班機受影響，121人已搭上返台班機，仍有1294人滯留海外等待機位。
觀光署表示，有關戰爭影響致中東領空關閉，經洽詢主要辦理旅行社，統計自2月28日起受影響團體共約87團、2364人，包含累計取消出團退費約36團、949人；返台受航班影響的旅客約51團、1415人；其中5團、121人已搭上返台班機，陸續抵台。
觀光署指出，就尚未搭機返台之團體，協助安排返台班機，如尚未能獲得機位者，均由旅行社安排飯店住宿，並提供餐食，等候返台航班。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。