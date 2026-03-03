中市必比登麵店碗內有「噁心物」 民眾：看到這樣真的不行

台中市有市民在網路上爆料，指西區一家曾獲2025米其林必比登推薦的麵店的碗內發現疑似小蜘蛛的屍體，台中市食品藥物安全處表示，已完成錄案，並將依程序派員前往稽查。

據了解，該位市民把食物影片和照片貼上網，影片中可見湯內的菜旁有隻像是小蜘蛛的屍體，貼文者說「我算老顧客了....至少一年吃50次，但今天看到這樣我真的不行」。

食安處指出，若稽查過程中查獲業者有不符合食品良好衛生規範準則之情事，將責令限期改善；屆期複查如仍未改善，將依「食品安全衛生管理法」處以6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處提醒，民眾如遇店家衛生管理疑慮，可檢具相關照片、影片等事證，透過台中市政府陳情整合平台提出檢舉，食安處接獲通報後，將盡速依規查處，共同維護食品安全。