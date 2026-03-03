2026台灣燈會開幕遇雨 7處停車場有3處因泥濘暫停開放

2026台灣燈會盛大登場，賴清德總統今晚將出席開燈典禮，預計晚上7時23分倒數點亮阿里山神木主燈，但今早天候不佳飄小雨，主辦單位規畫7處免費停車場，有3處因路面泥濘暫停開放，另也設置行人徒步區，禁止車輛進入，並規畫4處接駁車，鼓勵民眾多加利用。

文觀局指出，規畫7處免費停車場，但因下雨地面鬆軟，今天暫停開放P4、P5、P7停車場，高鐵方向來車需至P6停車場，在高鐵轉運站搭乘接駁車；朴子方向來車改停P1、P2停車場，搭乘接駁車；鄰近燈區車輛停放P3停車場及路面兩側，並配合交通與管制人員指揮。

文觀局表示，燈會免費接駁服務3月3日至15日，周一至周四下午1時30分至10時30分，周五及假日（含開燈日）早上9點30分至晚上10時30分，高鐵嘉義站5至12分鐘一班車，台鐵嘉義站7至15分鐘一班車，嘉義棒球場10至25分鐘一班車，朴子轉運站15至40分鐘一班車，視人潮調整。

文觀局設置行人徒步區全日管制，3月2日至15日24小時禁止車輛通行，包括太子大道（自縣道168線至健康路段）、信義二路（永慶高中前門路段），故宮大道（長庚二路至嘉46線路段）以及燈區內信義一路及博愛路。

另外，設置限制時段交通管制區，每日開始前1小時至後1小時禁止車輛通行，包括博學路（縣道168線至信義二路段）、故宮大道（太子大道至長庚二路段）、信義二路（博學路至博愛路段）、縣道168線（太保二路至朴子三路段）、祥和一路（太保二路至朴子三路段）、朴子一路、朴子二路、太保一路（祥和一路至祥和二路段）、太保二路2巷。

燈區外圍道路則為憑證通行區，工作人員或住戶可憑證通行，包括故宮東路（故宮大道至蒜頭糖廠）、博學路（故宮大道至信義二路）、博愛路（健康路至信義二路）、健康路（太子大道至博學路）、信義二路（太子大道至博學路）、健康路183巷。

2026台灣燈會今晚開幕，3月15日前燈區周邊將管制交通。圖／嘉義縣政府提供

2026台灣燈會今晚開幕，天公不作美下起小雨，有3處停車場地面泥濘，目前暫停使用。圖／嘉義縣政府提供

