快訊

到底誰賣的？台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

全國聽損人數45萬人！失智風險增5倍 專家籲聽力篩檢納入成人健檢

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
科林集團今天舉辦「2026聽力巡航 守護失智」科林助聽器公益捐贈記者會，與會醫師及聽力師呼籲將聽力篩檢納為成人健檢項目。記者林琮恩／攝影
科林集團今天舉辦「2026聽力巡航 守護失智」科林助聽器公益捐贈記者會，與會醫師及聽力師呼籲將聽力篩檢納為成人健檢項目。記者林琮恩／攝影

國際研究指出，聽力缺失為失智症重要風險因子，而根據國內調查，我國65至75歲族群中，自覺有聽力損失困擾者，比率高達18.7%，且同一族群失智風險分數明顯偏高。耳鼻喉科醫師指出，粗估國內潛在聽損者45萬人，聽力退化緩慢，且容易被忽略，病人完全聽不見才就醫，往往已錯過刺激大腦最佳時機，導致聽損加劇，腦部萎縮退化，失智風險最高增加5倍之多。

林口長庚醫院耳鼻喉部助理教授級主治醫師趙偉傑說，國際研究顯示，歐美國家聽損比率約6至10%，以人口數2%保守估計，我國聽損人數應高達45萬人，但截至2024年，實際領有雙耳聽損身障手冊者，人數僅約13萬8966人，足見人數顯著低估，建議民眾從50歲開始，積極篩檢聽力，讓輔具及早介入，否則等到聽不見再尋求協助，恐已造成不可挽回的後果。

英國政府提供成人免費聽力測試及助聽器，澳洲政府則針對55歲以上民眾提供每年一次免費或部分補助聽力篩檢，我國衛福部國健署成人健檢雖包含耳鼻喉檢查，但缺乏聽力篩檢項目。聽力師公會全聯會秘書長蔡鋕鑫說，因應超高齡社會，全聯會倡議將聽力篩檢納入成人健檢篩檢項目，聽力篩檢設備普及，各家醫院幾乎都有裝設，民眾戴上檢測用耳機就能完成篩檢。

趙偉傑說，聽力下降會「損耗大腦記憶體」，原因是民眾聽不清楚他人說話，需要「腦補」利用思考，理解其表達意思，若花太多腦力用來「腦補」，反而影響腦部深度思考、記憶能用的空間，加速大腦穩縮、退化，聽力退化嚴重時，病人常選擇「乾脆少講幾句話」，導致社交孤立，缺乏透過互動產生的大腦刺激，陷入惡性循環。

國際研究顯示，輕度聽力損失會讓失智風險增加2倍，中度聽力損失讓失智風險增加3倍，重度聽力損失則恐讓失智風險增加5倍之多。趙偉傑表示，及早使用聽覺輔具介入，可望逆轉聽力損失者失智風險，常見輔具除助聽器外，還包括外型及功能類似一般耳機的「輔聽器」，可減少長者對聽覺輔具的抗拒心理，且價格相對便宜，病人使用後如改善程度有限，則可進一步使用助聽器。

國健署 風險

延伸閱讀

幽門桿菌糞便檢測 吃成藥恐測不準

健康主題館／長者肌少症 擰不乾毛巾是警訊

避免誤解 失智者生活照護原則

相關新聞

網購名餅驚見「10元塑膠膜」 宜蘭烘焙名店遭衛生局稽查下架同產品

宜蘭某烘焙名店傳出食安疑慮！家住高雄李先生過年前花3000多元，網購該店知名的乳酪餅與蛋糕捲分送親友，…

醫師、護理師偷拍患者引發譁然 衛福部長石崇良：此風不可長 盡速處分

近期，知名大型婦產科醫院羅姓男醫師不但私藏兒少性影像，甚至利用醫師身分，偷拍幼童病患照片，另台北市立聯合醫院仁愛院區廖姓護理師，也長期在加護病房偷拍重症患者及同事，PO上IG並發布羞辱內容，辱罵病患、家屬及新進同事，甚至穿制服宣傳減肥產品，引發各界譁然。對於醫護人員偷拍事件頻傳，衛福部長石崇良說，「此風不可長」，目前已要求相關業務單位盡速從嚴處分。

康軒文教集團跨域打造長租型樂齡宅 規畫171戶預計2028年營運

辦學超過30年的康軒文教集團，今日於新竹市東區大學路舉行「康軒樂活居」動土典禮，新竹市長高虹安親自出席，與產官學界見證新竹養生住宅發展的重要里程碑。康軒文教集團投入樂齡產業，預計打造新竹市首座結合健康管理、學習生活與社區共融的長租型養生住宅，規畫171戶住宅單元，預計將於2028年營運。

中東戰火擴大 台灣團2364人受影響、1415人滯留海外

美伊戰爭持續，中東空域關閉影響航班，影響層面持續擴大。交通部觀光署最新統計，迄今台灣旅行團已有87團、2364名旅客受到影響，其中1415人返台班機受影響，121人已搭上返台班機，仍有1294人滯留海外等待機位。

中市必比登麵店碗內有「噁心物」 民眾：看到這樣真的不行

台中市有市民在網路上爆料，指西區一家曾獲2025米其林必比登推薦的麵店的碗內發現疑似小蜘蛛的屍體，台中市食品藥物安全處表示，已完成錄案，並將依程序派員前往稽查。

2026台灣燈會開幕遇雨 7處停車場有3處因泥濘暫停開放

2026台灣燈會盛大登場，賴清德總統今晚將出席開燈典禮，預計晚上7時23分倒數點亮阿里山神木主燈，但今早天候不佳飄小雨，主辦單位規畫7處免費停車場，有3處因路面泥濘暫停開放，另也設置行人徒步區，禁止車輛進入，並規畫4處接駁車，鼓勵民眾多加利用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。