全國聽損人數45萬人！失智風險增5倍 專家籲聽力篩檢納入成人健檢

國際研究指出，聽力缺失為失智症重要風險因子，而根據國內調查，我國65至75歲族群中，自覺有聽力損失困擾者，比率高達18.7%，且同一族群失智風險分數明顯偏高。耳鼻喉科醫師指出，粗估國內潛在聽損者45萬人，聽力退化緩慢，且容易被忽略，病人完全聽不見才就醫，往往已錯過刺激大腦最佳時機，導致聽損加劇，腦部萎縮退化，失智風險最高增加5倍之多。

林口長庚醫院耳鼻喉部助理教授級主治醫師趙偉傑說，國際研究顯示，歐美國家聽損比率約6至10%，以人口數2%保守估計，我國聽損人數應高達45萬人，但截至2024年，實際領有雙耳聽損身障手冊者，人數僅約13萬8966人，足見人數顯著低估，建議民眾從50歲開始，積極篩檢聽力，讓輔具及早介入，否則等到聽不見再尋求協助，恐已造成不可挽回的後果。

英國政府提供成人免費聽力測試及助聽器，澳洲政府則針對55歲以上民眾提供每年一次免費或部分補助聽力篩檢，我國衛福部國健署成人健檢雖包含耳鼻喉檢查，但缺乏聽力篩檢項目。聽力師公會全聯會秘書長蔡鋕鑫說，因應超高齡社會，全聯會倡議將聽力篩檢納入成人健檢篩檢項目，聽力篩檢設備普及，各家醫院幾乎都有裝設，民眾戴上檢測用耳機就能完成篩檢。

趙偉傑說，聽力下降會「損耗大腦記憶體」，原因是民眾聽不清楚他人說話，需要「腦補」利用思考，理解其表達意思，若花太多腦力用來「腦補」，反而影響腦部深度思考、記憶能用的空間，加速大腦穩縮、退化，聽力退化嚴重時，病人常選擇「乾脆少講幾句話」，導致社交孤立，缺乏透過互動產生的大腦刺激，陷入惡性循環。

國際研究顯示，輕度聽力損失會讓失智風險增加2倍，中度聽力損失讓失智風險增加3倍，重度聽力損失則恐讓失智風險增加5倍之多。趙偉傑表示，及早使用聽覺輔具介入，可望逆轉聽力損失者失智風險，常見輔具除助聽器外，還包括外型及功能類似一般耳機的「輔聽器」，可減少長者對聽覺輔具的抗拒心理，且價格相對便宜，病人使用後如改善程度有限，則可進一步使用助聽器。