康軒文教集團跨域打造長租型樂齡宅 規畫171戶預計2028年營運

辦學超過30年的康軒文教集團，今日於新竹市東區大學路舉行「康軒樂活居」動土典禮，新竹市長高虹安親自出席，與產官學界見證新竹養生住宅發展的重要里程碑。康軒文教集團投入樂齡產業，預計打造新竹市首座結合健康管理、學習生活與社區共融的長租型養生住宅，規畫171戶住宅單元，預計將於2028年營運。

高虹安表示，新竹是一座融合科技、人文與綠意的幸福城市，交通便利，醫療量能完整，非常適合樂齡族群安心長期生活。市府團隊近3年來積極推動「老幼共好」、「幸福友善」，在人口結構快速高齡化的趨勢下，優質的樂齡居住環境將成為城市競爭力的重要指標。樂見民間企業以專業投入樂齡住宅，共同為高齡社會建立更安心的生活選擇。

康軒文教集團董事長李萬吉指出，台灣邁入超高齡社會，如何讓健康長者住得安心、活得自在、有尊嚴，是企業對社會的重要責任。康軒樂活居落腳大學城生活圈，鄰近國立清華大學與國立陽明交通大學，不僅具備豐富綠地與人文氛圍，也串聯完整醫療與交通網絡，是兼顧便利與靜謐的理想長住環境。

康軒文教集團秉持SDGs永續發展理念與精神，此次跨域興建養生村，建築融合現代與日式元素，規畫171戶住宅單元，全區優於通用設計與適齡化規畫，並由專業護理、社工與生活團隊提供全天候支持，結合集團資源，規畫多元樂齡活動與學習體驗。

養生村預計在2028年正式營運，為長者打造一個充滿生命力的住所，慢慢完成屬於自己「第二人生」的夢想清單。