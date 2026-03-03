快訊

到底誰賣的？台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

康軒文教集團跨域打造長租型樂齡宅 規畫171戶預計2028年營運

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
康軒文教集團，今於新竹市東區大學路舉行「康軒樂活居」動土典禮。圖／康軒文教集團提供
康軒文教集團，今於新竹市東區大學路舉行「康軒樂活居」動土典禮。圖／康軒文教集團提供

辦學超過30年的康軒文教集團，今日於新竹市東區大學路舉行「康軒樂活居」動土典禮，新竹市長高虹安親自出席，與產官學界見證新竹養生住宅發展的重要里程碑。康軒文教集團投入樂齡產業，預計打造新竹市首座結合健康管理、學習生活與社區共融的長租型養生住宅，規畫171戶住宅單元，預計將於2028年營運。

高虹安表示，新竹是一座融合科技、人文與綠意的幸福城市，交通便利，醫療量能完整，非常適合樂齡族群安心長期生活。市府團隊近3年來積極推動「老幼共好」、「幸福友善」，在人口結構快速高齡化的趨勢下，優質的樂齡居住環境將成為城市競爭力的重要指標。樂見民間企業以專業投入樂齡住宅，共同為高齡社會建立更安心的生活選擇。

康軒文教集團董事長李萬吉指出，台灣邁入超高齡社會，如何讓健康長者住得安心、活得自在、有尊嚴，是企業對社會的重要責任。康軒樂活居落腳大學城生活圈，鄰近國立清華大學與國立陽明交通大學，不僅具備豐富綠地與人文氛圍，也串聯完整醫療與交通網絡，是兼顧便利與靜謐的理想長住環境。

康軒文教集團秉持SDGs永續發展理念與精神，此次跨域興建養生村，建築融合現代與日式元素，規畫171戶住宅單元，全區優於通用設計與適齡化規畫，並由專業護理、社工與生活團隊提供全天候支持，結合集團資源，規畫多元樂齡活動與學習體驗。

養生村預計在2028年正式營運，為長者打造一個充滿生命力的住所，慢慢完成屬於自己「第二人生」的夢想清單。

康軒文教集團養生村預計在2028年正式營運，今天舉行動土典禮。圖／康軒文教集團提供
康軒文教集團養生村預計在2028年正式營運，今天舉行動土典禮。圖／康軒文教集團提供

健康管理 新竹 高虹安

延伸閱讀

半導體S廊帶帶動人口進駐 橋頭首座505戶中央社宅動土

苗栗市圖書館資源大躍進！縣總圖經費初估19億 教育部補助蓋智閱館

緯創高雄研發大樓一期動土 預計2028年底完工

國泰投信2026徵才 首推 CIM 儲備幹部報名

相關新聞

網購名餅驚見「10元塑膠膜」 宜蘭烘焙名店遭衛生局稽查下架同產品

宜蘭某烘焙名店傳出食安疑慮！家住高雄李先生過年前花3000多元，網購該店知名的乳酪餅與蛋糕捲分送親友，…

醫師、護理師偷拍患者引發譁然 衛福部長石崇良：此風不可長 盡速處分

近期，知名大型婦產科醫院羅姓男醫師不但私藏兒少性影像，甚至利用醫師身分，偷拍幼童病患照片，另台北市立聯合醫院仁愛院區廖姓護理師，也長期在加護病房偷拍重症患者及同事，PO上IG並發布羞辱內容，辱罵病患、家屬及新進同事，甚至穿制服宣傳減肥產品，引發各界譁然。對於醫護人員偷拍事件頻傳，衛福部長石崇良說，「此風不可長」，目前已要求相關業務單位盡速從嚴處分。

康軒文教集團跨域打造長租型樂齡宅 規畫171戶預計2028年營運

辦學超過30年的康軒文教集團，今日於新竹市東區大學路舉行「康軒樂活居」動土典禮，新竹市長高虹安親自出席，與產官學界見證新竹養生住宅發展的重要里程碑。康軒文教集團投入樂齡產業，預計打造新竹市首座結合健康管理、學習生活與社區共融的長租型養生住宅，規畫171戶住宅單元，預計將於2028年營運。

中東戰火擴大 台灣團2364人受影響、1415人滯留海外

美伊戰爭持續，中東空域關閉影響航班，影響層面持續擴大。交通部觀光署最新統計，迄今台灣旅行團已有87團、2364名旅客受到影響，其中1415人返台班機受影響，121人已搭上返台班機，仍有1294人滯留海外等待機位。

中市必比登麵店碗內有「噁心物」 民眾：看到這樣真的不行

台中市有市民在網路上爆料，指西區一家曾獲2025米其林必比登推薦的麵店的碗內發現疑似小蜘蛛的屍體，台中市食品藥物安全處表示，已完成錄案，並將依程序派員前往稽查。

2026台灣燈會開幕遇雨 7處停車場有3處因泥濘暫停開放

2026台灣燈會盛大登場，賴清德總統今晚將出席開燈典禮，預計晚上7時23分倒數點亮阿里山神木主燈，但今早天候不佳飄小雨，主辦單位規畫7處免費停車場，有3處因路面泥濘暫停開放，另也設置行人徒步區，禁止車輛進入，並規畫4處接駁車，鼓勵民眾多加利用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。