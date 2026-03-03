國內上周流感疫情B流超車A流 疾管署：預計2周持平後緩降

疾管署今公布，目前社區中流行呼吸道病原體仍以流感病毒為主，且近4周平均為A型、B型流感共同流行。疾管署發言人林明誠說明，上周B型流感已經超車A型流感，整體趨勢預估2周持平之後往下走，即使超車也無須過度擔心。

依據疾管署監測資料顯示，第8周類流感門急診就診計9萬4085人次，較前一周上升59.4%，主要受春節連假後門診恢復看診所影響，尚須觀察後續疫情變化；另上周新增10例流感併發重症病例，包含9例H3N2、1例A未分型，及6例流感併發重症死亡，包含5例H3N2、1例B型。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，以A型含H1N1及H3N2為多，B型占比持續上升且第5至6周實驗室陽性件數均已高於A型H3N2。本流感季累計555例重症病例，包含123例H1N1、410例H3N2、2例A未分型、20例B型，及111例死亡25例H1N1、83例H3N2、1例A未分型、2例B型，其中重症病例以65歲以上長者占61%及具慢性病史者占83%為多，83%未接種本季流感疫苗。

全球流感陽性率下降，惟鄰近日本及韓國近期處高點，主要流行型別為B型，中國及香港疫情上升，主要流行型別為H3N2，惟中國北方省分B型流感占比上升。此外，亞、歐、北非、美洲及加勒比海地區之部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別為A型，另B型流感占比上升。

林明誠說明，流感疫情較春節期間下降，不過流感仍在相對高點，且上周有出現B型超車A型的狀況，不過預計類流感近2周持平後會緩降，因此民眾無須過度擔心。

而國內新冠疫情目前處低點波動，第8周新冠門急診就診計1027人次，較前一周上升，主要受春節連假後門診恢復看診所影響；上周新增2例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。去年10月起累計68例新冠併發重症本土病例，其中10例死亡，重症病例以65歲以上長者占72%及具慢性病史者占81%為多，93%未接種本季新冠疫苗。

全球近期新冠病毒陽性率略升，其中美洲區署明顯增加；鄰近的中國、香港、日本、韓國疫情下降，美國疫情亦下降，另巴西疫情上升。全球目前流行變異株占比以XFG最高，鄰近國家/地區如中國、香港、日本及韓國則以NB.1.8.1占比為高。

疾管署說，全國流感疫苗僅餘約7.3萬劑；另國內供應公費新冠疫苗有莫德納及Novavax兩種廠牌，皆庫存充足，其中莫德納約80.6萬劑、Novavax約17.2萬劑，有關公費新冠疫苗擴大提供全國滿6個月以上民眾接種措施延長至今年4月30日止，呼籲尚未接種本季流感及新冠疫苗者，尤其是65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群盡速接種。

疾管署呼籲，因初春氣溫多變，加上各級學校開學、元宵燈節活動等人群聚集持續，呼吸道傳染病傳播風險增加，提醒民眾加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應盡速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。