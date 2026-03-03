快訊

到底誰賣的？台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

醫師、護理師偷拍患者引發譁然 衛福部長石崇良：此風不可長 盡速處分

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
對於醫護人員偷拍事件頻傳，衛福部長石崇良說，「此風不可長」，目前已要求相關業務單位盡速從嚴處分。記者沈能元／攝影
近期，知名大型婦產科醫院羅姓男醫師不但私藏兒少性影像，甚至利用醫師身分，偷拍幼童病患照片，另台北市立聯合醫院仁愛院區廖姓護理師，也長期在加護病房偷拍重症患者及同事，PO上IG並發布羞辱內容，辱罵病患、家屬及新進同事，甚至穿制服宣傳減肥產品，引發各界譁然。對於醫護人員偷拍事件頻傳，衛福部長石崇良說，「此風不可長」，目前已要求相關業務單位盡速從嚴處分。

石崇良今參與「疫後新生-國家醫院轉變及永續」新書發表會前接受媒體採訪表示，目前護理師部分已經暫停執業，並要求院方、衛生局兩周內完成處分，最重將廢止執業執照，婦產科醫師部分，院方已停止其臨床執行業務，並要求衛生局先行行政處分，不需等到司法判決，且在一個月內完成調查、作出處分，情節重大時，也將廢止醫師證書。

而在管理部分，石崇良說，將會持續教育，讓醫事人員知道份際，並知道一旦發生違法、違規的事情，相關的裁處及嚴重結果，病人隱私安全一定是擺在第一位，不容有任何的妥協空間。尤其是大家疑慮，常接觸到病人私密部位的醫師科別，這部分應該會更佳強化，但不只有婦產科，所有科別都應該審慎。

至於，台中榮總讓非醫師身份的業務代表進入手術室，替患者進行手術後，衛福部著手研擬手術室規範，不讓相同事件再次發生。石崇良說，醫事司已組成專家小組進行調查與原因分析，預計6月前完成建立指引及相關需要告知的內容範本等。

婦產科 衛福部 醫師 醫護人員 衛生局

