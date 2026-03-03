美伊開戰 紅十字會：必要時投入援助賑濟

中東地區美國、以色列與伊朗軍事行動，衝擊著平民、兒童及醫療機構內病患，中華民國紅十字會籲可能危及平民攻擊應立即停止，醫療救援不得受阻，必要時投入援助與賑濟行動。

美國與以色列2月28日聯手轟炸伊朗首都德黑蘭在內多個地區後，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱對中東地區美軍基地發動攻擊，報復美以空襲。紅十字會今天透過聲明稿強烈呼籲，遵守戰爭規則是一項法律義務，而非選擇。

中華民國紅十字會會長潘維大在聲明提到，在中東地區的軍事行動，已對平民、兒童與醫療機構內的病患造成嚴重衝擊，令人深感憂心與悲痛。嚴正呼籲任何可能危及平民的攻擊行動都應立即停止，傷者必須能安全接受治療，醫療與人道救援工作不得受到阻礙。

中華民國紅十字會將會持續推動國際人道法的教育與倡議，必要時投入相關援助與賑濟行動，支持受戰火影響的民眾；透過與國際紅十字會與紅新月會運動夥伴合作，提供中立、公正的援助，確保人道原則能在危難時刻真正落實。

紅十字會指出，人道法並非理想情境下的宣示，而是在衝突最劇烈之際仍必須被遵守的底線。國際人道法與日內瓦公約明確規範各方在戰爭中，應保障非戰鬥人員生命與尊嚴，醫療設施、醫護人員及人道救援工作者，包括標示紅十字與紅新月的建築和車輛，必須始終受到保護。

紅十字會重申，無論任何國家或組織，一再地對人道法挑戰或忽視，都在侵蝕人類共同建立的文明基礎。所有國家都必須落實國際人道法，尊重每一條生命不可替代的尊嚴，戰火之中才可能保留對話與重建的空間。