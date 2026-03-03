快訊

到底誰賣的？台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊開戰 紅十字會：必要時投入援助賑濟

中央社／ 台北3日電

中東地區美國、以色列與伊朗軍事行動，衝擊著平民、兒童及醫療機構內病患，中華民國紅十字會籲可能危及平民攻擊應立即停止，醫療救援不得受阻，必要時投入援助與賑濟行動。

美國與以色列2月28日聯手轟炸伊朗首都德黑蘭在內多個地區後，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱對中東地區美軍基地發動攻擊，報復美以空襲。紅十字會今天透過聲明稿強烈呼籲，遵守戰爭規則是一項法律義務，而非選擇。

中華民國紅十字會會長潘維大在聲明提到，在中東地區的軍事行動，已對平民、兒童與醫療機構內的病患造成嚴重衝擊，令人深感憂心與悲痛。嚴正呼籲任何可能危及平民的攻擊行動都應立即停止，傷者必須能安全接受治療，醫療與人道救援工作不得受到阻礙。

中華民國紅十字會將會持續推動國際人道法的教育與倡議，必要時投入相關援助與賑濟行動，支持受戰火影響的民眾；透過與國際紅十字會與紅新月會運動夥伴合作，提供中立、公正的援助，確保人道原則能在危難時刻真正落實。

紅十字會指出，人道法並非理想情境下的宣示，而是在衝突最劇烈之際仍必須被遵守的底線。國際人道法與日內瓦公約明確規範各方在戰爭中，應保障非戰鬥人員生命與尊嚴，醫療設施、醫護人員及人道救援工作者，包括標示紅十字與紅新月的建築和車輛，必須始終受到保護。

紅十字會重申，無論任何國家或組織，一再地對人道法挑戰或忽視，都在侵蝕人類共同建立的文明基礎。所有國家都必須落實國際人道法，尊重每一條生命不可替代的尊嚴，戰火之中才可能保留對話與重建的空間。

以色列

延伸閱讀

上合組織聲明 呼籲聯合國對伊朗遭襲擊採取措施

聯合報社論／美以聯手攻打伊朗，開戰容易收攤難

UN安理會緊急會議 美伊代表對罵 秘書長籲各方停火

歐盟外長重申支持伊朗人民 呼籲當前局勢不應再升級

相關新聞

網購名餅驚見「10元塑膠膜」 宜蘭烘焙名店遭衛生局稽查下架同產品

宜蘭某烘焙名店傳出食安疑慮！家住高雄李先生過年前花3000多元，網購該店知名的乳酪餅與蛋糕捲分送親友，…

醫師、護理師偷拍患者引發譁然 衛福部長石崇良：此風不可長 盡速處分

近期，知名大型婦產科醫院羅姓男醫師不但私藏兒少性影像，甚至利用醫師身分，偷拍幼童病患照片，另台北市立聯合醫院仁愛院區廖姓護理師，也長期在加護病房偷拍重症患者及同事，PO上IG並發布羞辱內容，辱罵病患、家屬及新進同事，甚至穿制服宣傳減肥產品，引發各界譁然。對於醫護人員偷拍事件頻傳，衛福部長石崇良說，「此風不可長」，目前已要求相關業務單位盡速從嚴處分。

康軒文教集團跨域打造長租型樂齡宅 規畫171戶預計2028年營運

辦學超過30年的康軒文教集團，今日於新竹市東區大學路舉行「康軒樂活居」動土典禮，新竹市長高虹安親自出席，與產官學界見證新竹養生住宅發展的重要里程碑。康軒文教集團投入樂齡產業，預計打造新竹市首座結合健康管理、學習生活與社區共融的長租型養生住宅，規畫171戶住宅單元，預計將於2028年營運。

中東戰火擴大 台灣團2364人受影響、1415人滯留海外

美伊戰爭持續，中東空域關閉影響航班，影響層面持續擴大。交通部觀光署最新統計，迄今台灣旅行團已有87團、2364名旅客受到影響，其中1415人返台班機受影響，121人已搭上返台班機，仍有1294人滯留海外等待機位。

中市必比登麵店碗內有「噁心物」 民眾：看到這樣真的不行

台中市有市民在網路上爆料，指西區一家曾獲2025米其林必比登推薦的麵店的碗內發現疑似小蜘蛛的屍體，台中市食品藥物安全處表示，已完成錄案，並將依程序派員前往稽查。

2026台灣燈會開幕遇雨 7處停車場有3處因泥濘暫停開放

2026台灣燈會盛大登場，賴清德總統今晚將出席開燈典禮，預計晚上7時23分倒數點亮阿里山神木主燈，但今早天候不佳飄小雨，主辦單位規畫7處免費停車場，有3處因路面泥濘暫停開放，另也設置行人徒步區，禁止車輛進入，並規畫4處接駁車，鼓勵民眾多加利用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。