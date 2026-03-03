聽新聞
中東局勢升溫衝擊 觀光署：87團2,364人受影響
近期中東戰火情勢升溫，領空一度關閉，國際航班營運受到影響。觀光署表示，經洽詢主要辦理相關行程之旅行社統計，自2月28日起受影響團體累計約87團、2,364人。
其中，取消出團並辦理退費者約36團、949人；返台行程受航班影響者約51團、1,415人。在返臺受影響旅客中，已有5團、121人搭上返臺班機，正陸續抵臺。針對尚未搭機返臺之團體，已協助安排替代返臺航班；如暫時未能取得機位，均由旅行社安排飯店住宿並提供餐食，等候後續航班。
航空公司方面，阿提哈德航空表示，桃園往返阿布達比航班仍持續取消，後續復航時間未定。阿聯酋航空則指出，杜拜往返桃園航班仍持續取消，恢復時間仍未確定。
桃園國際機場公司提醒，因中東局勢不穩，影響桃園國際機場往返中東部分航班，旅客出發前務必向航空公司確認最新航班資訊，以利妥善安排行程。
