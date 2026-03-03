文化部推大巨蛋台漫特展 漫畫家盼為中華隊集氣

世界棒球經典賽（WBC）即將展開，文化部特別在台北大巨蛋展出13幅台灣漫畫看板，參展漫畫家楊白與漢寶包期望為中華隊選手加油，漫畫家宗青說，能將筆下角色帶進球場，奇妙又激動。

延伸國家漫畫博物館籌備處1月推出的「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，此次台北大巨蛋場內及周邊展出台灣棒球漫畫主題視覺，參展漫畫家有宗青、張季雅、陳小雅、曾正忠、楊白及漢寶包、劉興欽、練任、蠢羊。

楊白及漢寶包合作作品是以球星彭政閔為主角的人物漫畫「一百萬次的揮棒」，楊白接受中央社記者訪問表示，因大學時期在北部讀書，看到曾經生活過的環境裡，能出現屬於自己的那麼大幅漫畫看板，有種不太真實的感覺，「像在做夢」。

楊白說，希望讀者翻開漫畫時，也能感受到中華隊在場上那種燃燒到最後一刻的決心。「如果我的畫面能讓人重新想起他們拚盡全力的一瞬間，那就是我對選手最大的加油方式。」

漢寶包表示，不論是作者、球迷，放聲吶喊或是靜靜守候，大家都是選手們最堅定的啦啦隊。期盼與他們一同歡呼、一起承擔，在時間的長河裡，留下屬於彼此、閃閃發光的共同記憶。

著有作品「決勝球！Money Pitch！」的宗青提到，這會是他首次走進大巨蛋，而且不是買票看球，而是帶著自己的漫畫作品進去，感覺有些「超現實」，以前都是坐在電視前看比賽，想像場上的氣氛，現在卻讓角色站在看板上「看著」球場，那種感覺真的很奇妙。

宗青表示，當漫畫出現在這樣的場域，他會覺得自己好像把畫桌上的世界搬到了真正的球場邊。心情有點小激動，也偷偷想著「原來有一天，我不是以觀眾身分進來，而是帶著創作走進來。」

宗青希望，能透過作品讓選手們知道，有些心情是被看見的。成為職棒選手，很多時候承受的壓力和孤單，是外界不太容易察覺的。他在創作時，常常會去描寫那些沒有掌聲的時刻，「如果有一天，他們偶然看到這些畫面，能感覺到有人理解那種重量，那樣就很好了。」

「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」台北大巨蛋棒球漫畫主題特展3月5日起，展至7月26日。