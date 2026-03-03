快訊

到底誰賣的？台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

文化部推大巨蛋台漫特展 漫畫家盼為中華隊集氣

中央社／ 台北3日電

世界棒球經典賽（WBC）即將展開，文化部特別在台北大巨蛋展出13幅台灣漫畫看板，參展漫畫家楊白與漢寶包期望為中華隊選手加油，漫畫家宗青說，能將筆下角色帶進球場，奇妙又激動。

延伸國家漫畫博物館籌備處1月推出的「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，此次台北大巨蛋場內及周邊展出台灣棒球漫畫主題視覺，參展漫畫家有宗青、張季雅、陳小雅、曾正忠、楊白及漢寶包、劉興欽、練任、蠢羊。

楊白及漢寶包合作作品是以球星彭政閔為主角的人物漫畫「一百萬次的揮棒」，楊白接受中央社記者訪問表示，因大學時期在北部讀書，看到曾經生活過的環境裡，能出現屬於自己的那麼大幅漫畫看板，有種不太真實的感覺，「像在做夢」。

楊白說，希望讀者翻開漫畫時，也能感受到中華隊在場上那種燃燒到最後一刻的決心。「如果我的畫面能讓人重新想起他們拚盡全力的一瞬間，那就是我對選手最大的加油方式。」

漢寶包表示，不論是作者、球迷，放聲吶喊或是靜靜守候，大家都是選手們最堅定的啦啦隊。期盼與他們一同歡呼、一起承擔，在時間的長河裡，留下屬於彼此、閃閃發光的共同記憶。

著有作品「決勝球！Money Pitch！」的宗青提到，這會是他首次走進大巨蛋，而且不是買票看球，而是帶著自己的漫畫作品進去，感覺有些「超現實」，以前都是坐在電視前看比賽，想像場上的氣氛，現在卻讓角色站在看板上「看著」球場，那種感覺真的很奇妙。

宗青表示，當漫畫出現在這樣的場域，他會覺得自己好像把畫桌上的世界搬到了真正的球場邊。心情有點小激動，也偷偷想著「原來有一天，我不是以觀眾身分進來，而是帶著創作走進來。」

宗青希望，能透過作品讓選手們知道，有些心情是被看見的。成為職棒選手，很多時候承受的壓力和孤單，是外界不太容易察覺的。他在創作時，常常會去描寫那些沒有掌聲的時刻，「如果有一天，他們偶然看到這些畫面，能感覺到有人理解那種重量，那樣就很好了。」

「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」台北大巨蛋棒球漫畫主題特展3月5日起，展至7月26日。

中華隊

延伸閱讀

經典賽／中華隊「完全體」宮崎亮相 陳傑憲：不要想著依靠誰

經典賽／李洋替中華隊送機 「國人會成為國家隊最堅實的後盾」

中信挺棒運 激勵中華隊

經典賽／王貞治現身大巨蛋勉勵中華隊 期許台日攜手前進美國

相關新聞

網購名餅驚見「10元塑膠膜」 宜蘭烘焙名店遭衛生局稽查下架同產品

宜蘭某烘焙名店傳出食安疑慮！家住高雄李先生過年前花3000多元，網購該店知名的乳酪餅與蛋糕捲分送親友，…

醫師、護理師偷拍患者引發譁然 衛福部長石崇良：此風不可長 盡速處分

近期，知名大型婦產科醫院羅姓男醫師不但私藏兒少性影像，甚至利用醫師身分，偷拍幼童病患照片，另台北市立聯合醫院仁愛院區廖姓護理師，也長期在加護病房偷拍重症患者及同事，PO上IG並發布羞辱內容，辱罵病患、家屬及新進同事，甚至穿制服宣傳減肥產品，引發各界譁然。對於醫護人員偷拍事件頻傳，衛福部長石崇良說，「此風不可長」，目前已要求相關業務單位盡速從嚴處分。

康軒文教集團跨域打造長租型樂齡宅 規畫171戶預計2028年營運

辦學超過30年的康軒文教集團，今日於新竹市東區大學路舉行「康軒樂活居」動土典禮，新竹市長高虹安親自出席，與產官學界見證新竹養生住宅發展的重要里程碑。康軒文教集團投入樂齡產業，預計打造新竹市首座結合健康管理、學習生活與社區共融的長租型養生住宅，規畫171戶住宅單元，預計將於2028年營運。

中市必比登麵店碗內有噁心物 民眾：看到這樣真的不行

台中市有市民在網路上爆料，指西區一家曾獲2025米其林必比登推薦的麵店的碗內發現疑似小蜘蛛的屍體，台中市食品藥物安全處表示，已完成錄案，並將依程序派員前往稽查。

2026台灣燈會開幕遇雨 7處停車場有3處因泥濘暫停開放

2026台灣燈會盛大登場，賴清德總統今晚將出席開燈典禮，預計晚上7時23分倒數點亮阿里山神木主燈，但今早天候不佳飄小雨，主辦單位規畫7處免費停車場，有3處因路面泥濘暫停開放，另也設置行人徒步區，禁止車輛進入，並規畫4處接駁車，鼓勵民眾多加利用。

全國聽損人數45萬人！失智風險增5倍 專家籲聽力篩檢納入成人健檢

國際研究指出，聽力缺失為失智症重要風險因子，而根據國內調查，我國65至75歲族群中，自覺有聽力損失困擾者，比率高達18.7%，且同一族群失智風險分數明顯偏高。耳鼻喉科醫師指出，粗估國內潛在聽損者45萬人，聽力退化緩慢，且容易被忽略，病人完全聽不見才就醫，往往已錯過刺激大腦最佳時機，導致聽損加劇，腦部萎縮退化，失智風險最高增加5倍之多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。