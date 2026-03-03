快訊

到底誰賣的？台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

醫護偷拍病患案連環爆 石崇良：儘速從嚴處分

中央社／ 台北3日電

近期醫護偷拍病患案件連環爆，醫病關係陷信任危機。衛福部長石崇良今天強調，此風不可長，一定儘速調查處分，將從嚴處理，最重將廢止涉案醫師證書、涉案護理師執業執照。

衛生福利部長石崇良今天下午出席「疫後新生－國家醫院的轉變與永續」新書發表記者會，他在會前接受媒體聯訪時作上述表示。

近日才有1名羅姓婦產科醫師持大量兒少性影像、病患私密照，檢方偵結起訴；未料昨天又爆出1名網紅護理師疑偷拍病患、發文辱罵。

生病就醫卻如羊入虎口，引發外界對病人安全與隱私的擔憂。石崇良強調，「此風不可長」，每當遇到這樣的事情，都會要求業務單位儘速從嚴處理。

有關涉案護理師部分，石崇良指出，目前已暫停執業，並要求於2週內完成處分，最重將面臨廢止執業執照。

至於涉案醫師的處置，石崇良表示，已要求地方衛生局不需等待司法判決出爐，直接以「行政處分並行」方式處理，預計1個月內完成調查並做出處分。

石崇良指出，現階段已先要求涉案醫院停止該醫師執行臨床業務，同時通令各地方衛生局，禁止其報備支援至其他醫療院所，待調查結束，若認定情節重大，將直接廢止其醫師證書。

媒體追問醫療院所未來的管理與防範機制，石崇良說明，首要工作在於加強教育，讓所有醫護人員清楚知曉執業分際，以及違法違規時將面臨的嚴厲裁處與嚴重後果，「病人的隱私與安全絕對擺在第一位，不容有任何的妥協空間。」

對於是否會針對婦產科等特定科別加強監管，石崇良直言，醫療紀律適用於所有科別，並非僅限婦產科；不過，對於診療過程中特別容易接觸到病患私密部位的科別，確實會持續強化相關防範與管理作為，以落實病患就醫安全。

延伸閱讀

新加坡76歲醫師替20歲女病患做大腸鏡！竟趁未清醒摸胸 罹癌第4期仍判刑

護理師疑偷拍辱罵病患 醫改會：把關不足恐再任職

爆乳護理師涉偷拍病患還發社群羞辱 北市聯醫證實：上月已離職

健康名人堂／確保醫療暴力零容忍 防治成果納入醫院評鑑

相關新聞

網購名餅驚見「10元塑膠膜」 宜蘭烘焙名店遭衛生局稽查下架同產品

宜蘭某烘焙名店傳出食安疑慮！家住高雄李先生過年前花3000多元，網購該店知名的乳酪餅與蛋糕捲分送親友，…

醫師、護理師偷拍患者引發譁然 衛福部長石崇良：此風不可長 盡速處分

近期，知名大型婦產科醫院羅姓男醫師不但私藏兒少性影像，甚至利用醫師身分，偷拍幼童病患照片，另台北市立聯合醫院仁愛院區廖姓護理師，也長期在加護病房偷拍重症患者及同事，PO上IG並發布羞辱內容，辱罵病患、家屬及新進同事，甚至穿制服宣傳減肥產品，引發各界譁然。對於醫護人員偷拍事件頻傳，衛福部長石崇良說，「此風不可長」，目前已要求相關業務單位盡速從嚴處分。

康軒文教集團跨域打造長租型樂齡宅 規畫171戶預計2028年營運

辦學超過30年的康軒文教集團，今日於新竹市東區大學路舉行「康軒樂活居」動土典禮，新竹市長高虹安親自出席，與產官學界見證新竹養生住宅發展的重要里程碑。康軒文教集團投入樂齡產業，預計打造新竹市首座結合健康管理、學習生活與社區共融的長租型養生住宅，規畫171戶住宅單元，預計將於2028年營運。

中市必比登麵店碗內有噁心物 民眾：看到這樣真的不行

台中市有市民在網路上爆料，指西區一家曾獲2025米其林必比登推薦的麵店的碗內發現疑似小蜘蛛的屍體，台中市食品藥物安全處表示，已完成錄案，並將依程序派員前往稽查。

2026台灣燈會開幕遇雨 7處停車場有3處因泥濘暫停開放

2026台灣燈會盛大登場，賴清德總統今晚將出席開燈典禮，預計晚上7時23分倒數點亮阿里山神木主燈，但今早天候不佳飄小雨，主辦單位規畫7處免費停車場，有3處因路面泥濘暫停開放，另也設置行人徒步區，禁止車輛進入，並規畫4處接駁車，鼓勵民眾多加利用。

全國聽損人數45萬人！失智風險增5倍 專家籲聽力篩檢納入成人健檢

國際研究指出，聽力缺失為失智症重要風險因子，而根據國內調查，我國65至75歲族群中，自覺有聽力損失困擾者，比率高達18.7%，且同一族群失智風險分數明顯偏高。耳鼻喉科醫師指出，粗估國內潛在聽損者45萬人，聽力退化緩慢，且容易被忽略，病人完全聽不見才就醫，往往已錯過刺激大腦最佳時機，導致聽損加劇，腦部萎縮退化，失智風險最高增加5倍之多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。