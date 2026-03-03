醫護偷拍病患案連環爆 石崇良：儘速從嚴處分

近期醫護偷拍病患案件連環爆，醫病關係陷信任危機。衛福部長石崇良今天強調，此風不可長，一定儘速調查處分，將從嚴處理，最重將廢止涉案醫師證書、涉案護理師執業執照。

衛生福利部長石崇良今天下午出席「疫後新生－國家醫院的轉變與永續」新書發表記者會，他在會前接受媒體聯訪時作上述表示。

近日才有1名羅姓婦產科醫師持大量兒少性影像、病患私密照，檢方偵結起訴；未料昨天又爆出1名網紅護理師疑偷拍病患、發文辱罵。

生病就醫卻如羊入虎口，引發外界對病人安全與隱私的擔憂。石崇良強調，「此風不可長」，每當遇到這樣的事情，都會要求業務單位儘速從嚴處理。

有關涉案護理師部分，石崇良指出，目前已暫停執業，並要求於2週內完成處分，最重將面臨廢止執業執照。

至於涉案醫師的處置，石崇良表示，已要求地方衛生局不需等待司法判決出爐，直接以「行政處分並行」方式處理，預計1個月內完成調查並做出處分。

石崇良指出，現階段已先要求涉案醫院停止該醫師執行臨床業務，同時通令各地方衛生局，禁止其報備支援至其他醫療院所，待調查結束，若認定情節重大，將直接廢止其醫師證書。

媒體追問醫療院所未來的管理與防範機制，石崇良說明，首要工作在於加強教育，讓所有醫護人員清楚知曉執業分際，以及違法違規時將面臨的嚴厲裁處與嚴重後果，「病人的隱私與安全絕對擺在第一位，不容有任何的妥協空間。」

對於是否會針對婦產科等特定科別加強監管，石崇良直言，醫療紀律適用於所有科別，並非僅限婦產科；不過，對於診療過程中特別容易接觸到病患私密部位的科別，確實會持續強化相關防範與管理作為，以落實病患就醫安全。