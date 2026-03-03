台灣腎病照護年碳排達百萬噸 相當環球航行1700趟

腎病不僅傷身，甚至可能對地球也帶來不可抹滅的傷害，以台灣腎病患者為例，因個案頻繁就醫衍生的年度溫室氣體量（GHG）估計約為103萬噸，相當1700趟環球航班所造成排放量。

隨現代人生活型態改變，慢性腎臟病（CKD）已成全球性健康挑戰，全球約7至10億人罹患CKD，CKD長年名列台灣民眾10大死因之一、蟬聯健保支出首位，CKD帶來的共病照護與治療負擔長期且沉重，台灣腎臟醫學會今天透過新聞稿呼籲，推動早期CKD防治是邁向健康永續首要任務。

台灣1至3期的早期慢性腎臟病患者人數合計超過197萬人，所幸透析人口於2023年首度出現負成長、降至9萬7262人，醫學會指出，其盛行數仍為全球最高，反映台灣對抗CKD仍有改善空間；台灣早期腎病患者人數多，若未有效介入管理導致疾病惡化，將面臨更嚴重挑戰。

台灣慢性腎臟病環境影響全面性評估研究報告推估2027年台灣CKD與腎臟替代治療支出將達新台幣621.8億元，相關就醫產生的碳排約103萬噸，相當於1700趟環球航班，顯示腎病進入透析階段，醫療與環境負擔都很重，若能及早發現、治療，延緩惡化，就能降低醫療成本與碳排放。

台灣腎臟醫學會榮譽理事長吳麥斯今天透過新聞稿表示，這份研究同樣顯示，受院內血液透析治療患者的年度GHG排放量高達國人均年排放量的約1.7倍，其中又以4至5期的晚期患者階段碳排量大幅增加，可見推進早期CKD篩檢與治療對減少環境影響大。

台灣慢性腎臟病環境影響之全面性評估指出，照護第4期腎病患者碳排放量，約為第3期患者的5倍。吳麥斯說，腎臟病一旦進入晚期，碳排放幾乎是「斷崖式」暴增。不管從環境衝擊、醫療花費，還是長期健康投資來看，把重心放在早期CKD治療，才是關鍵。

台灣早期腎病照護具優勢，治療選擇增加，健保納入居家血液透析試辦，讓患者能更早介入、分階段管理。報告估計，若8成第1到3期患者延緩惡化，就有機會減少約76萬噸碳排放，吳麥斯重申，強化早期腎病防治，對醫療和環境都是雙贏，應成為產官學共同優先推動的國家戰略。