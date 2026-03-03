快訊

到底誰賣的？台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣腎病照護年碳排達百萬噸 相當環球航行1700趟

中央社／ 台北3日電

腎病不僅傷身，甚至可能對地球也帶來不可抹滅的傷害，以台灣腎病患者為例，因個案頻繁就醫衍生的年度溫室氣體量（GHG）估計約為103萬噸，相當1700趟環球航班所造成排放量。

隨現代人生活型態改變，慢性腎臟病（CKD）已成全球性健康挑戰，全球約7至10億人罹患CKD，CKD長年名列台灣民眾10大死因之一、蟬聯健保支出首位，CKD帶來的共病照護與治療負擔長期且沉重，台灣腎臟醫學會今天透過新聞稿呼籲，推動早期CKD防治是邁向健康永續首要任務。

台灣1至3期的早期慢性腎臟病患者人數合計超過197萬人，所幸透析人口於2023年首度出現負成長、降至9萬7262人，醫學會指出，其盛行數仍為全球最高，反映台灣對抗CKD仍有改善空間；台灣早期腎病患者人數多，若未有效介入管理導致疾病惡化，將面臨更嚴重挑戰。

台灣慢性腎臟病環境影響全面性評估研究報告推估2027年台灣CKD與腎臟替代治療支出將達新台幣621.8億元，相關就醫產生的碳排約103萬噸，相當於1700趟環球航班，顯示腎病進入透析階段，醫療與環境負擔都很重，若能及早發現、治療，延緩惡化，就能降低醫療成本與碳排放。

台灣腎臟醫學會榮譽理事長吳麥斯今天透過新聞稿表示，這份研究同樣顯示，受院內血液透析治療患者的年度GHG排放量高達國人均年排放量的約1.7倍，其中又以4至5期的晚期患者階段碳排量大幅增加，可見推進早期CKD篩檢與治療對減少環境影響大。

台灣慢性腎臟病環境影響之全面性評估指出，照護第4期腎病患者碳排放量，約為第3期患者的5倍。吳麥斯說，腎臟病一旦進入晚期，碳排放幾乎是「斷崖式」暴增。不管從環境衝擊、醫療花費，還是長期健康投資來看，把重心放在早期CKD治療，才是關鍵。

台灣早期腎病照護具優勢，治療選擇增加，健保納入居家血液透析試辦，讓患者能更早介入、分階段管理。報告估計，若8成第1到3期患者延緩惡化，就有機會減少約76萬噸碳排放，吳麥斯重申，強化早期腎病防治，對醫療和環境都是雙贏，應成為產官學共同優先推動的國家戰略。

血液透析 腎臟病

延伸閱讀

台灣逾9萬人洗腎 晚期腎病照護碳排暴增5倍！ 明年醫療支出恐逾621億

發炎性腸道疾病 生活只剩「床與廁所」

去年近萬例！梅毒升溫年輕化 未滿16歲納風險管理對象

高醫攜手合一成立全球傷口照護示範中心 跨團隊獲國家醫療品質大獎

相關新聞

網購名餅驚見「10元塑膠膜」 宜蘭烘焙名店遭衛生局稽查下架同產品

宜蘭某烘焙名店傳出食安疑慮！家住高雄李先生過年前花3000多元，網購該店知名的乳酪餅與蛋糕捲分送親友，…

醫師、護理師偷拍患者引發譁然 衛福部長石崇良：此風不可長 盡速處分

近期，知名大型婦產科醫院羅姓男醫師不但私藏兒少性影像，甚至利用醫師身分，偷拍幼童病患照片，另台北市立聯合醫院仁愛院區廖姓護理師，也長期在加護病房偷拍重症患者及同事，PO上IG並發布羞辱內容，辱罵病患、家屬及新進同事，甚至穿制服宣傳減肥產品，引發各界譁然。對於醫護人員偷拍事件頻傳，衛福部長石崇良說，「此風不可長」，目前已要求相關業務單位盡速從嚴處分。

康軒文教集團跨域打造長租型樂齡宅 規畫171戶預計2028年營運

辦學超過30年的康軒文教集團，今日於新竹市東區大學路舉行「康軒樂活居」動土典禮，新竹市長高虹安親自出席，與產官學界見證新竹養生住宅發展的重要里程碑。康軒文教集團投入樂齡產業，預計打造新竹市首座結合健康管理、學習生活與社區共融的長租型養生住宅，規畫171戶住宅單元，預計將於2028年營運。

中東戰火擴大 台灣團2364人受影響、1415人滯留海外

美伊戰爭持續，中東空域關閉影響航班，影響層面持續擴大。交通部觀光署最新統計，迄今台灣旅行團已有87團、2364名旅客受到影響，其中1415人返台班機受影響，121人已搭上返台班機，仍有1294人滯留海外等待機位。

中市必比登麵店碗內有「噁心物」 民眾：看到這樣真的不行

台中市有市民在網路上爆料，指西區一家曾獲2025米其林必比登推薦的麵店的碗內發現疑似小蜘蛛的屍體，台中市食品藥物安全處表示，已完成錄案，並將依程序派員前往稽查。

2026台灣燈會開幕遇雨 7處停車場有3處因泥濘暫停開放

2026台灣燈會盛大登場，賴清德總統今晚將出席開燈典禮，預計晚上7時23分倒數點亮阿里山神木主燈，但今早天候不佳飄小雨，主辦單位規畫7處免費停車場，有3處因路面泥濘暫停開放，另也設置行人徒步區，禁止車輛進入，並規畫4處接駁車，鼓勵民眾多加利用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。