首屆索菲亞指揮大賽奪冠 廖元宏：只能開心一天

台灣指揮廖元宏2日獲得首屆保加利亞索非亞指揮大賽冠軍，他表示只能開心一天，因為亞洲指揮的出路更窄，「但這個大賽有許多後續邀約，希望可以繼續在熱愛音樂的路上。」

廖元宏在巴黎接受中央社記者線上專訪時表示，他雖然感到開心，但只能開心一天，「因為亞洲指揮在歐洲發展著實不易，還要政治正確，有許多得過大獎的亞洲男性指揮後來的生涯都走得不順遂。」廖元宏希望透過這次機會敲開更多經紀公司大門，能找到一個最適合自己發展的指揮道路。

首屆保加利亞索非亞指揮大賽（The InternationalConducting Competition in Sofia）由保加利亞政府主辦，是保加利亞「文化之都：索菲亞的脈動」的計畫之一，該計畫由歐盟 Next GenerationEU提供贊助。大賽評審團成員來自多個國家，匯聚歐洲與亞洲的重要音樂界代表，大賽深具亮點。

這次首獎除了15000歐元（約新台幣55.3萬元）獎金外，也有來自德國、奧地利、希臘、保加利亞、埃及、韓國、捷克、匈牙利及義大利等多國合作邀約。

廖元宏表示，這個比賽是他征戰超過20個大賽中安排非常緊湊，比賽面向最全面的一項指揮大賽，幾乎每天都在不同編制與風格之間迅速切換，「對體力、專注力與排練效率都是極大考驗。」初賽曲目為莫札特的交響曲，考驗參賽者對於古典風格的掌握。

廖元宏表示，決賽曲目更具挑戰性，不僅要指揮莫札特的「安魂曲」以及保加利亞作曲家創作樂曲，也要演奏柴可夫斯基等浪漫派交響曲，等於從交響樂團、合唱團與歌劇形式全都考驗，全面測試指揮在音樂詮釋、結構掌握與舞台統整能力上的成熟度。

廖元宏表示，大賽結束之後，已經收到來自維也納兩家不同經紀公司的接洽邀請，以及德國樂團提出的後續合作規劃。是不是可以就此終結大賽生涯，他表示還很難說，「對指揮職涯來說，亞洲指揮的出路更窄，有時間我真的可以分享很畸形的歐洲古典音樂世界。」

廖元宏將於3月14日及15日在高雄衛武營演出「瘋迷24巴赫」音樂會，也將擔任2026 NTSO國際青少年管弦樂營指揮。