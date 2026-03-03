全國贈苗活動將開跑 發逾9萬株台灣原生樹種苗木

響應植樹月，農業部林業署今天宣布明天啟動全國各地區贈苗系列活動，預計將發送98種共9萬多株台灣原生樹種苗木，歡迎民眾領取，一起營造台灣生態廊道。

響應115年植樹月「原地扎根 韌性森活」主題活動，農業部林業及自然保育署今天發布新聞稿指出，預計明天啟動全國各地區贈苗系列活動，其中林業保育署與所屬各地區分署、航遙測分署及林鐵文資處將舉辦165場次贈苗活動。

林業署表示，今年贈苗最早場次明天登場，都依照各地區多元生態環境及森林植群特色，挑選地區合適推廣造林的原生樹種，像是新竹分署提供忍冬、台灣油點草、大葉溲疏、鳳凰山茶；台中分署提供樟葉槭、燈稱花。

嘉義分署則提供山胡椒、鐵線蕨、阿里山紫金牛；屏東分署提供海埔姜、日本衛矛、小葉厚殼樹、繖楊；台東分署提供牧野氏山芙蓉、都蘭山金石榴、台東柿、台東火刺木、烏柑仔；花蓮分署提供蘄艾（俗稱芙蓉）、雙花金絲桃；宜蘭分署提供竹子山十大功勞等。所有苗木都以環保材質盆缽包裹土球，請領苗民眾自備環保袋或容器盛裝。

林業署表示，今年預計發送98種總計9萬餘株台灣原生樹種苗木，而各地區贈苗活動苗木索取方式不同，部分活動須持1至3月份紙本或電子發票，分別規劃以2張或3張發票兌領苗木1株，每人限領苗木株數亦不同，也有場次可直接排隊領取，或參加捐血等活動才能領苗。

林業署指出，活動詳情可參閱「植樹月贈苗活動一覽表」（https://url.forest.gov.tw/115tree），或至林業及自然保育署臉書專頁查詢。