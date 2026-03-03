快訊

到底誰賣的？台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

全國贈苗活動將開跑 發逾9萬株台灣原生樹種苗木

中央社／ 台北3日電

響應植樹月，農業部林業署今天宣布明天啟動全國各地區贈苗系列活動，預計將發送98種共9萬多株台灣原生樹種苗木，歡迎民眾領取，一起營造台灣生態廊道。

響應115年植樹月「原地扎根 韌性森活」主題活動，農業部林業及自然保育署今天發布新聞稿指出，預計明天啟動全國各地區贈苗系列活動，其中林業保育署與所屬各地區分署、航遙測分署及林鐵文資處將舉辦165場次贈苗活動。

林業署表示，今年贈苗最早場次明天登場，都依照各地區多元生態環境及森林植群特色，挑選地區合適推廣造林的原生樹種，像是新竹分署提供忍冬、台灣油點草、大葉溲疏、鳳凰山茶；台中分署提供樟葉槭、燈稱花。

嘉義分署則提供山胡椒、鐵線蕨、阿里山紫金牛；屏東分署提供海埔姜、日本衛矛、小葉厚殼樹、繖楊；台東分署提供牧野氏山芙蓉、都蘭山金石榴、台東柿、台東火刺木、烏柑仔；花蓮分署提供蘄艾（俗稱芙蓉）、雙花金絲桃；宜蘭分署提供竹子山十大功勞等。所有苗木都以環保材質盆缽包裹土球，請領苗民眾自備環保袋或容器盛裝。

林業署表示，今年預計發送98種總計9萬餘株台灣原生樹種苗木，而各地區贈苗活動苗木索取方式不同，部分活動須持1至3月份紙本或電子發票，分別規劃以2張或3張發票兌領苗木1株，每人限領苗木株數亦不同，也有場次可直接排隊領取，或參加捐血等活動才能領苗。

林業署指出，活動詳情可參閱「植樹月贈苗活動一覽表」（https://url.forest.gov.tw/115tree），或至林業及自然保育署臉書專頁查詢。

延伸閱讀

新壽打造員工健康職場 推健走換植樹 促健康與環境永續

林業保育署新竹分署5日於六處啟動贈苗 共創韌性森活

一秒飛日本！800株櫻花盛開 新竹公園110周年迎粉嫩花海

學鳥叫有機會拿獎品 首屆大雪山鳥音模仿比賽開放報名

相關新聞

網購名餅驚見「10元塑膠膜」 宜蘭烘焙名店遭衛生局稽查下架同產品

宜蘭某烘焙名店傳出食安疑慮！家住高雄李先生過年前花3000多元，網購該店知名的乳酪餅與蛋糕捲分送親友，…

醫師、護理師偷拍患者引發譁然 衛福部長石崇良：此風不可長 盡速處分

近期，知名大型婦產科醫院羅姓男醫師不但私藏兒少性影像，甚至利用醫師身分，偷拍幼童病患照片，另台北市立聯合醫院仁愛院區廖姓護理師，也長期在加護病房偷拍重症患者及同事，PO上IG並發布羞辱內容，辱罵病患、家屬及新進同事，甚至穿制服宣傳減肥產品，引發各界譁然。對於醫護人員偷拍事件頻傳，衛福部長石崇良說，「此風不可長」，目前已要求相關業務單位盡速從嚴處分。

康軒文教集團跨域打造長租型樂齡宅 規畫171戶預計2028年營運

辦學超過30年的康軒文教集團，今日於新竹市東區大學路舉行「康軒樂活居」動土典禮，新竹市長高虹安親自出席，與產官學界見證新竹養生住宅發展的重要里程碑。康軒文教集團投入樂齡產業，預計打造新竹市首座結合健康管理、學習生活與社區共融的長租型養生住宅，規畫171戶住宅單元，預計將於2028年營運。

中東戰火擴大 台灣團2364人受影響、1415人滯留海外

美伊戰爭持續，中東空域關閉影響航班，影響層面持續擴大。交通部觀光署最新統計，迄今台灣旅行團已有87團、2364名旅客受到影響，其中1415人返台班機受影響，121人已搭上返台班機，仍有1294人滯留海外等待機位。

中市必比登麵店碗內有「噁心物」 民眾：看到這樣真的不行

台中市有市民在網路上爆料，指西區一家曾獲2025米其林必比登推薦的麵店的碗內發現疑似小蜘蛛的屍體，台中市食品藥物安全處表示，已完成錄案，並將依程序派員前往稽查。

2026台灣燈會開幕遇雨 7處停車場有3處因泥濘暫停開放

2026台灣燈會盛大登場，賴清德總統今晚將出席開燈典禮，預計晚上7時23分倒數點亮阿里山神木主燈，但今早天候不佳飄小雨，主辦單位規畫7處免費停車場，有3處因路面泥濘暫停開放，另也設置行人徒步區，禁止車輛進入，並規畫4處接駁車，鼓勵民眾多加利用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。