快訊

台股帶量下殺！收盤下跌771點跌破3萬5 台積電收低40元收1,935元

對伊動武3天後川普正式向國會通報 國會若不宣戰後果曝光

過完春節物價全面齊漲！網紅作家嘆：1000像500元

聽新聞
0:00 / 0:00

老建築新思維 屏菸屏東縣立美術館3/28開館 化身國際藝術殿堂

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏菸1936文化基地由菸廠14號倉庫改造打造為屏菸屏東縣立美術館3月28日開館，開啟屏東縣藝術發展新篇章。由建築師石昭永操刀。記者劉星君／攝影
屏菸1936文化基地由菸廠14號倉庫改造打造為屏菸屏東縣立美術館3月28日開館，開啟屏東縣藝術發展新篇章。由建築師石昭永操刀。記者劉星君／攝影

屏菸1936文化基地，由菸廠14號倉庫改造打造為屏菸屏東縣立美術館3月28日開館，開啟屏東縣藝術發展新篇章。由建築師石昭永操刀，結合工業遺產保存、當代建築設計與美術館專業機能，為老建築注入新思維，菸廠倉庫華麗轉身。

屏東縣政府文化處今預告屏菸屏美館開館首檔展覽，以「國際藝術」與「在地典藏」為策展雙核心，首檔國際特展「繁花盛開」、與常設典藏展「大湧崁岸」，從屏東出發、走向世界藝術交流節點。

屏菸屏美館以原菸葉廠14號倉庫改造而成，面積1600坪，總經費3.3億元。石昭永說，屏菸屏美館場址原為二層樓倉庫，高約五米，保留原建築耐重結構與高挑空間，打破倉庫原有封閉感，建築引入自然天光，營造最佳的照明。天光透過側向反射屋頂進入室內，形成柔和而間接光影層次，讓光成為塑造氛圍的媒介。建築外牆原有規律排列高窗與低窗，以彩色管線與玻璃窗豐富視覺層次。

屏菸屏美館以中央連通廊道為動線主軸，串聯多功能空間、展廳、開放階梯區與公共設施，形成清晰而流暢參觀路徑。中央廊道懸掛三組玻璃展櫃，彷彿漂浮在空間之中的透明盒體，成為串聯樓層與視線的視覺焦點，讓觀者可以在其中漫遊。

文化處長吳明榮說，美術館開館首檔大型國際展覽「當繁花盛開」，集結草間彌生、村上隆、奈良美智、鹽田千春、荒木經惟、蜷川實花、小松美羽及中村萌等16名日本重量級藝術家，橫跨書道、繪畫、攝影、雕塑與裝置藝術，共58組（件）作品。展覽以「花」為策展隱喻，梳理日本戰後至當代藝術精神風貌，在破壞與重生之間，藝術如同繁花綻放。

吳明榮說，開館首檔展覽象徵藝術再生，如舊菸廠歷史灰燼到新美術館煥然新生，在南方的土地上，藝術持續萌發。也同步推出常設典藏展「大湧崁岸」，集結屏東縣多年來典藏精選與國際重要借展作品，系統性呈現屏東藝術發展脈絡。屏東縣典藏中心藏品3千多件，未透過常設展，將縣內典藏作品逐一展出。

文化處表示，國際特展「當繁花盛開」早鳥票150元，購票請洽https://linktr.ee/pt1936.tcb ，展期至8月30日；凡購買國際特展或屏菸常設展票，即可免費參觀典藏展「大湧崁岸」。

屏菸1936文化基地由菸廠14號倉庫改造打造為屏菸屏東縣立美術館3月28日開館，開啟屏東縣藝術發展新篇章。由建築師石昭永操刀，結合工業遺產保存、當代建築設計與美術館專業機能，老建築注入新思維，菸廠倉庫華麗轉身。圖／屏東縣政府文化處提供
屏菸1936文化基地由菸廠14號倉庫改造打造為屏菸屏東縣立美術館3月28日開館，開啟屏東縣藝術發展新篇章。由建築師石昭永操刀，結合工業遺產保存、當代建築設計與美術館專業機能，老建築注入新思維，菸廠倉庫華麗轉身。圖／屏東縣政府文化處提供

屏菸1936文化基地由菸廠14號倉庫改造打造為屏菸屏東縣立美術館3月28日開館，開啟屏東縣藝術發展新篇章，文化處長吳明榮（左）今與建築師石昭永（右）、策展單位預告開館展覽，有國際藝術與在地典藏雙核心。記者劉星君／攝影
屏菸1936文化基地由菸廠14號倉庫改造打造為屏菸屏東縣立美術館3月28日開館，開啟屏東縣藝術發展新篇章，文化處長吳明榮（左）今與建築師石昭永（右）、策展單位預告開館展覽，有國際藝術與在地典藏雙核心。記者劉星君／攝影

屏菸1936文化基地由菸廠14號倉庫改造打造為屏菸屏東縣立美術館3月28日開館，結合工業遺產保存、當代建築設計與美術館專業機能，為老建築注入新思維，菸廠倉庫華麗轉身。圖／屏東縣政府文化處提供
屏菸1936文化基地由菸廠14號倉庫改造打造為屏菸屏東縣立美術館3月28日開館，結合工業遺產保存、當代建築設計與美術館專業機能，為老建築注入新思維，菸廠倉庫華麗轉身。圖／屏東縣政府文化處提供

屏菸1936文化基地由菸廠14號倉庫改造打造為屏菸屏東縣立美術館3月28日開館，結合工業遺產保存、當代建築設計與美術館專業機能，為老建築注入新思維，菸廠倉庫華麗轉身。圖／屏東縣政府文化處提供
屏菸1936文化基地由菸廠14號倉庫改造打造為屏菸屏東縣立美術館3月28日開館，結合工業遺產保存、當代建築設計與美術館專業機能，為老建築注入新思維，菸廠倉庫華麗轉身。圖／屏東縣政府文化處提供

美術館 建築

延伸閱讀

竹市玻藝節、美術館特展 奪德國iF設計獎

嘉縣梅嶺美術館動土整建 擬2028年重新啟用

觀光旅宿與藝術跨界合作 張維恒攝影展谷關神木谷登場

沒典藏就沒靈魂 400萬元起跳的美術館「賦活術」

相關新聞

今晚鬧元宵！紫南宮這決定獲網友盛讚 明天發10萬份丁酒包

今天是元宵節，「北天燈、南烽炮、中丁酒」是地方三大盛事，其中南投竹山紫南宮「呷丁酒」是在農曆正月十六，過往元宵夜放煙火等熱鬧慶祝，但今年已公告不施放煙火獲網友盛讚，明天發送10萬份丁酒料理包，讓民眾帶回家吃平安。

「元宵月全食」今晚登場 1張圖查各階段時間表、氣象署曝觀賞機率

今天是元宵夜，為什麼沒看到圓圓的滿月？中央氣象署表示，因為月全食，月全被雲食。「元宵月全食」這個美麗的天象，預計月亮升起時就會開始缺一角，將於下午5時50分起初虧，隨著月亮升高，缺角會愈來愈大。到了晚上7時4分至8時3分全食期間，月亮會呈現暗紅色，也就是被稱為「紅月」或「血月」的階段，看起來既詭異又美麗。晚上8時3分開始生光之後，月面又會漸漸出現，直到晚上9時18分復圓，變回完整的滿月。

華南雲系帶來春雨 鄭明典曝預報上變化更複雜原因

華南雲系帶來春雨，中央氣象署發布豪雨特報。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出雲圖，他說，在可見光雲圖中，華南雲系範圍內，白白一大片雲區，不容易看出變化。改看紅外線系列的雲圖，就可以看到一團、一團相對活躍的雲帶，由海南島北方發展起來，然後往東移出影響台灣。

扣鈕扣變困難、拿茶杯常滑落 醫：恐是拇指基底關節退化

拇指是雙手完成對掌、捏握與各種精細動作的核心，一旦長期疼痛、無力，連開瓶蓋、轉門把、扣鈕釦等日常小事都成了難題，骨科醫師指出，拇指捏握無力、根部持續疼痛，多半與「拇指基底關節退化性關節炎」有關。

清明連假高鐵加開191班次列車 3月5日起開放購票

台灣高鐵公司為服務清明連假期間返鄉掃墓及出遊的旅客，自4月2日（周四）至4月7日（周二）規畫清明假期疏運，期間加開191班次列車（南下73班，北上118班），總計6天提供1162班次的旅運服務。

蘋果M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」

蘋果昨日（2日）深夜無預警推出全新手機iPhone 17e和平板電腦M4 iPad Air（2026 iPad Air），被網友讚賞誠意滿滿、加了不少功能，卻「加量不加價」。而M4 iPad Air和去年2025年M3 iPad Air到底差異在哪裡，聯合新聞網《科技玩家》做成懶人包帶你一圖了解。網友最在意的還是螢幕永遠都是「萬年60Hz」螢幕更新率，但整體評價是「CP值真的溢出了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。