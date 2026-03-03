聽新聞
嘉義身障夫妻大愛撫育3名寄養兒 人安基金會提供物資穩定生活
嘉義縣民雄鄉北勢子社區今天傳出溫馨暖流；曾獲2017年嘉義縣模範母親的妻子自幼罹患小兒麻痺，雖長年投身校園與特教服務，卻因學校停招失去教職，又遇車禍受傷，但她與同為身障的丈夫仍無私肩負照顧3名無血緣寄養孩子的責任。人安基金會與銘陽公益協會今天上午前往關懷，致贈蛋糕與巨型祝福卡片。
人安基金會表示，這對身障夫妻在有限資源中，仍無私肩負照顧3名無血緣寄養孩子的責任，陪伴孩子走向穩定與成長。基金會持續提供物資支持，協助減輕其沉重的家庭壓力。
該名母親過去在特教領域貢獻心力，其堅毅精神曾獲模範母親肯定，然而丈夫同為中度身障者，家庭經濟壓力龐大。人安基金會專注扶助社會底層，透過生計協助與開發，為困頓靈魂尋找回歸契機，盼以實際行動陪伴身處困境者，為生活注入暖意。
守護行動不應隨節慶落幕，人安基金會期待大眾共同點亮資源燈火。愛心熱線：（05）225-5713，劃撥帳號：50434710（戶名：人安基金會，備註：端午）。
