嘉義身障夫妻大愛撫育3名寄養兒 人安基金會提供物資穩定生活

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉縣模範母親失教職仍扛寄養重任，人安基金會元宵前夕送暖。圖／人安基金會提供
嘉縣模範母親失教職仍扛寄養重任，人安基金會元宵前夕送暖。圖／人安基金會提供

嘉義縣民雄鄉北勢子社區今天傳出溫馨暖流；曾獲2017年嘉義縣模範母親的妻子自幼罹患小兒麻痺，雖長年投身校園與特教服務，卻因學校停招失去教職，又遇車禍受傷，但她與同為身障的丈夫仍無私肩負照顧3名無血緣寄養孩子的責任。人安基金會與銘陽公益協會今天上午前往關懷，致贈蛋糕與巨型祝福卡片。

人安基金會表示，這對身障夫妻在有限資源中，仍無私肩負照顧3名無血緣寄養孩子的責任，陪伴孩子走向穩定與成長。基金會持續提供物資支持，協助減輕其沉重的家庭壓力。

該名母親過去在特教領域貢獻心力，其堅毅精神曾獲模範母親肯定，然而丈夫同為中度身障者，家庭經濟壓力龐大。人安基金會專注扶助社會底層，透過生計協助與開發，為困頓靈魂尋找回歸契機，盼以實際行動陪伴身處困境者，為生活注入暖意。

守護行動不應隨節慶落幕，人安基金會期待大眾共同點亮資源燈火。愛心熱線：（05）225-5713，劃撥帳號：50434710（戶名：人安基金會，備註：端午）。

人安基金會攜手銘陽公益協會，元宵前夕關懷北勢子身障寄養家庭。圖／人安基金會提供
人安基金會攜手銘陽公益協會，元宵前夕關懷北勢子身障寄養家庭。圖／人安基金會提供

特教老師失業又遇車禍受重創 堅毅母親無私照顧3名寄養童。圖／人安基金會提供
特教老師失業又遇車禍受重創 堅毅母親無私照顧3名寄養童。圖／人安基金會提供

嘉義身障夫妻大愛撫育3名寄養兒 人安基金會致贈蛋糕傳愛。圖／人安基金會提供
嘉義身障夫妻大愛撫育3名寄養兒 人安基金會致贈蛋糕傳愛。圖／人安基金會提供

模範母親 小兒麻痺 夫妻

相關新聞

今晚鬧元宵！紫南宮這決定獲網友盛讚 明天發10萬份丁酒包

今天是元宵節，「北天燈、南烽炮、中丁酒」是地方三大盛事，其中南投竹山紫南宮「呷丁酒」是在農曆正月十六，過往元宵夜放煙火等熱鬧慶祝，但今年已公告不施放煙火獲網友盛讚，明天發送10萬份丁酒料理包，讓民眾帶回家吃平安。

「元宵月全食」今晚登場 1張圖查各階段時間表、氣象署曝觀賞機率

今天是元宵夜，為什麼沒看到圓圓的滿月？中央氣象署表示，因為月全食，月全被雲食。「元宵月全食」這個美麗的天象，預計月亮升起時就會開始缺一角，將於下午5時50分起初虧，隨著月亮升高，缺角會愈來愈大。到了晚上7時4分至8時3分全食期間，月亮會呈現暗紅色，也就是被稱為「紅月」或「血月」的階段，看起來既詭異又美麗。晚上8時3分開始生光之後，月面又會漸漸出現，直到晚上9時18分復圓，變回完整的滿月。

華南雲系帶來春雨 鄭明典曝預報上變化更複雜原因

華南雲系帶來春雨，中央氣象署發布豪雨特報。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出雲圖，他說，在可見光雲圖中，華南雲系範圍內，白白一大片雲區，不容易看出變化。改看紅外線系列的雲圖，就可以看到一團、一團相對活躍的雲帶，由海南島北方發展起來，然後往東移出影響台灣。

扣鈕扣變困難、拿茶杯常滑落 醫：恐是拇指基底關節退化

拇指是雙手完成對掌、捏握與各種精細動作的核心，一旦長期疼痛、無力，連開瓶蓋、轉門把、扣鈕釦等日常小事都成了難題，骨科醫師指出，拇指捏握無力、根部持續疼痛，多半與「拇指基底關節退化性關節炎」有關。

清明連假高鐵加開191班次列車 3月5日起開放購票

台灣高鐵公司為服務清明連假期間返鄉掃墓及出遊的旅客，自4月2日（周四）至4月7日（周二）規畫清明假期疏運，期間加開191班次列車（南下73班，北上118班），總計6天提供1162班次的旅運服務。

蘋果M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」

蘋果昨日（2日）深夜無預警推出全新手機iPhone 17e和平板電腦M4 iPad Air（2026 iPad Air），被網友讚賞誠意滿滿、加了不少功能，卻「加量不加價」。而M4 iPad Air和去年2025年M3 iPad Air到底差異在哪裡，聯合新聞網《科技玩家》做成懶人包帶你一圖了解。網友最在意的還是螢幕永遠都是「萬年60Hz」螢幕更新率，但整體評價是「CP值真的溢出了」。

