助攻複雜手術 部桃骨頭銀行6年累積逾300例捐贈

衛福部桃園醫院骨庫啟用6年，至今累計勸募達307例，成功完成220件移植案例，累計勸募案例已達307例，實際移植使用220件，院長楊南屏表示，隨著病患嚴重度與手術複雜度日益提升，臨床對高品質骨骼組織的需求大幅增加，建立一套安全、標準化且可追溯的骨骼組織保存與供應機制，不僅攸關手術成敗，更是守護病人安全的重要關鍵。

骨科部主任許祐堡指出，部桃骨庫負責骨骼組織的勸募、取得、處理與儲存，範圍涵蓋硬骨、軟骨、韌帶與肌腱等多元組織。這些資源廣泛應用於粉碎性骨折、骨折癒合不良、脊椎與關節融合、骨腫瘤切除後重建、人工關節翻修，及運動醫學相關的韌帶重建手術。

許祐堡表示，為符合極高規格的專業要求，骨庫設置於手術室內獨立空間並採嚴格門禁管制，配置溫溼度控制系統與兩台攝氏零下80度超低溫冷凍櫃，由專人執行全天候遠端即時監控。手術室環境同步落實高規格HEPA濾網更換、潔淨度檢測與正壓校正，確保採集與保存全程符合標準。

骨庫管理師洪千惠說，所有捐贈者皆須經過嚴格篩檢以排除B型肝炎、C型肝炎、愛滋病及梅毒等傳染性疾病，並完成細菌培養確認無感染風險，組織則以通過SGS檢驗的超低溫抗凍袋妥善封存。

部桃表示，醫院骨庫營運至今累計勸募案例達307例，實際移植使用220件。除供應本院需求外，自2021年起也支援新屋分院臨床作業，2023年更由骨科團隊赴外院完成腦死大愛全骨骼組織捐贈。骨庫管理師王家螢強調，秉持大愛分享精神，部桃亦多次支援部立基隆醫院，促進跨院合作與資源共享，使有限的醫療資源發揮最大效益。