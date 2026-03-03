產後漏尿、私密處健康亮紅燈 醫：7成女性因害羞未就醫

許多女性在產後或步入更年期後，常面臨漏尿、頻尿或陰道乾澀的困擾，卻因羞於啟齒選擇默默忍受，根據統計全台有超過7成女性受私密處問題困擾卻未就醫，導致生活品質大打折扣，奇美醫院婦產部婦女泌尿科主治醫師沈姿岑強調，私密處健康不是小事，勇敢就醫才是對自己最好的照顧。

沈姿岑分享，門診一名35歲2寶媽在懷孕期間就有輕微漏尿問題，原以為生產完就會改善，孰料產後竟益發嚴重，咳嗽、抱小孩時就會伴隨漏尿，且陰道變得鬆弛、外陰部色澤暗沉，夫妻性生活不愉悅，讓2寶媽不僅不敢出遠門，更逐漸失去自信，飽受心理壓力。

她說，女性在產後、更年期、癌症治療或卵巢手術後，因雌激素下降及骨盆底肌鬆弛，易出現頻尿、漏尿、排尿困難及陰道乾澀等症狀，醫學上稱為「更年期泌尿生殖道綜合症」，據統計約4成至9成更年期女性曾出現相關不適，但多數人因害羞或誤認為自然老化而未就醫，導致症狀加劇，甚至影響社交與親密關係。

沈姿岑表示，針對輕度及中度尿失禁及骨盆鬆弛治療，不一定得動手術，可從凱格爾運動、生理回饋訓練著手，也可搭配磁波椅或陰道雷射等保守療法，其中，新一代陰道雷射採專利蜂巢式技術，透過溫和能量刺激膠原蛋白新生，改善組織彈性與支撐力，全程約10至15分鐘，無須麻醉，並採專屬衛生套管降低感染風險。

35歲2寶媽檢查後發現為產後應力性尿失禁、陰道鬆弛及外陰部暗沉，經沈姿岑建議下接受陰道雷射搭配外陰部美白雷射治療，在3次療程後，漏尿與陰道鬆弛問題明顯改善，外陰部膚色也逐漸勻亮，生活與親密關係品質同步提升，順利重返職場，重拾自信，夫妻關係明顯改善。

沈姿岑提到，私密處雷射多以3次為一療程，每次間隔約1個月，術後1周避免泡湯、游泳及性行為即可。她也呼籲，私密處健康攸關生活品質，女性不必隱忍，及早尋求專業協助，多數症狀都能獲得改善，找回自在與自信。