網購名餅驚見「10元塑膠膜」 宜蘭烘焙名店遭衛生局稽查下架同產品

宜蘭某烘焙名店傳出食安疑慮！家住高雄李先生過年前花3000多元，網購該店知名的乳酪餅與蛋糕捲分送親友，不料在食用切達乳酪餅時，竟咬到約10元硬幣大小「塑膠膜」，品管有問題。宜蘭縣衛生局派員前往稽查，除勒令下架同批產品，更發現作業場所天花板油漆斑駁等缺失，限期若未改善最高可處2億元。

李先生表示，這家烘培麵包店在宜蘭非常有名，特別選購作為年節賀禮與自用，但就在切開乳酪餅享用時，卻意外在餅心發現疑似包裝原物料的透明封膜。雖然目前身體尚無不適，但由於產品已分送親友，且擔心是否有更細小的塑膠碎屑已被吃下肚，恐影響個人商譽與受贈者健康，目前正等待業者提供進一步檢驗報告。

對此，業者第一時間向消費者致歉，並初步研判可能是製作過程中，盛裝原料的塑膠袋不慎掉入導致。業者目前已提出回收爭議商品、補寄新品及贈送點心作為補償措施，平息消費者怒火。

衛生局長徐迺維指出，經現場實地稽查，初步判定異物是「原物料封膜」塑膠袋，為確保市售食品安全，已責令業者將該批次剩下的23個產品全數下架。

此外，稽查人員在作業場所發現「天花板油漆斑駁」等不符合「食品良好衛生規範準則」，已開立限期改善通知書，若屆期複查仍未合格，將依食品安全衛生管理法第規定，處以6萬元以上、2億元以下罰款；情節重大者，甚至可命其停業或廢止公司登記。

衛生局提醒，食品業者應落實自主管理，在成品上市前加強檢視。民眾若遇到類似食安問題，可撥打食安專線 03-9332779 檢舉，或撥打 1950 消費者服務專線尋求爭議處理。