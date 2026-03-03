快訊

網購名餅驚見「10元塑膠膜」 宜蘭烘焙名店遭衛生局稽查下架同產品

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭網購名店的乳酪餅，摻雜10元硬幣大小「塑膠膜」，消費者擔心食安問題。縣衛生局派員前往稽查，除勒令下架同批產品，更發現作業場所天花板油漆斑駁等缺失，要求限期改善。圖／衛生局提供
宜蘭網購名店的乳酪餅，摻雜10元硬幣大小「塑膠膜」，消費者擔心食安問題。縣衛生局派員前往稽查，除勒令下架同批產品，更發現作業場所天花板油漆斑駁等缺失，要求限期改善。圖／衛生局提供

宜蘭某烘焙名店傳出食安疑慮！家住高雄李先生過年前花3000多元，網購該店知名的乳酪餅與蛋糕捲分送親友，不料在食用切達乳酪餅時，竟咬到約10元硬幣大小「塑膠膜」，品管有問題。宜蘭縣衛生局派員前往稽查，除勒令下架同批產品，更發現作業場所天花板油漆斑駁等缺失，限期若未改善最高可處2億元。

李先生表示，這家烘培麵包店在宜蘭非常有名，特別選購作為年節賀禮與自用，但就在切開乳酪餅享用時，卻意外在餅心發現疑似包裝原物料的透明封膜。雖然目前身體尚無不適，但由於產品已分送親友，且擔心是否有更細小的塑膠碎屑已被吃下肚，恐影響個人商譽與受贈者健康，目前正等待業者提供進一步檢驗報告。

對此，業者第一時間向消費者致歉，並初步研判可能是製作過程中，盛裝原料的塑膠袋不慎掉入導致。業者目前已提出回收爭議商品、補寄新品及贈送點心作為補償措施，平息消費者怒火。

衛生局長徐迺維指出，經現場實地稽查，初步判定異物是「原物料封膜」塑膠袋，為確保市售食品安全，已責令業者將該批次剩下的23個產品全數下架。

此外，稽查人員在作業場所發現「天花板油漆斑駁」等不符合「食品良好衛生規範準則」，已開立限期改善通知書，若屆期複查仍未合格，將依食品安全衛生管理法第規定，處以6萬元以上、2億元以下罰款；情節重大者，甚至可命其停業或廢止公司登記。

衛生局提醒，食品業者應落實自主管理，在成品上市前加強檢視。民眾若遇到類似食安問題，可撥打食安專線 03-9332779 檢舉，或撥打 1950 消費者服務專線尋求爭議處理。

宜蘭某烘焙名店傳出食安疑慮！家住高雄李先生網購該店知名的乳酪餅與蛋糕捲分送親友，不料在食用切達乳酪餅時，竟咬到約10元硬幣大小「塑膠膜」，品管有問題。圖／翻攝自threads@fishpond520
宜蘭某烘焙名店傳出食安疑慮！家住高雄李先生網購該店知名的乳酪餅與蛋糕捲分送親友，不料在食用切達乳酪餅時，竟咬到約10元硬幣大小「塑膠膜」，品管有問題。圖／翻攝自threads@fishpond520

相關新聞

今晚鬧元宵！紫南宮這決定獲網友盛讚 明天發10萬份丁酒包

今天是元宵節，「北天燈、南烽炮、中丁酒」是地方三大盛事，其中南投竹山紫南宮「呷丁酒」是在農曆正月十六，過往元宵夜放煙火等熱鬧慶祝，但今年已公告不施放煙火獲網友盛讚，明天發送10萬份丁酒料理包，讓民眾帶回家吃平安。

「元宵月全食」今晚登場 1張圖查各階段時間表、氣象署曝觀賞機率

今天是元宵夜，為什麼沒看到圓圓的滿月？中央氣象署表示，因為月全食，月全被雲食。「元宵月全食」這個美麗的天象，預計月亮升起時就會開始缺一角，將於下午5時50分起初虧，隨著月亮升高，缺角會愈來愈大。到了晚上7時4分至8時3分全食期間，月亮會呈現暗紅色，也就是被稱為「紅月」或「血月」的階段，看起來既詭異又美麗。晚上8時3分開始生光之後，月面又會漸漸出現，直到晚上9時18分復圓，變回完整的滿月。

華南雲系帶來春雨 鄭明典曝預報上變化更複雜原因

華南雲系帶來春雨，中央氣象署發布豪雨特報。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出雲圖，他說，在可見光雲圖中，華南雲系範圍內，白白一大片雲區，不容易看出變化。改看紅外線系列的雲圖，就可以看到一團、一團相對活躍的雲帶，由海南島北方發展起來，然後往東移出影響台灣。

扣鈕扣變困難、拿茶杯常滑落 醫：恐是拇指基底關節退化

拇指是雙手完成對掌、捏握與各種精細動作的核心，一旦長期疼痛、無力，連開瓶蓋、轉門把、扣鈕釦等日常小事都成了難題，骨科醫師指出，拇指捏握無力、根部持續疼痛，多半與「拇指基底關節退化性關節炎」有關。

清明連假高鐵加開191班次列車 3月5日起開放購票

台灣高鐵公司為服務清明連假期間返鄉掃墓及出遊的旅客，自4月2日（周四）至4月7日（周二）規畫清明假期疏運，期間加開191班次列車（南下73班，北上118班），總計6天提供1162班次的旅運服務。

蘋果M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」

蘋果昨日（2日）深夜無預警推出全新手機iPhone 17e和平板電腦M4 iPad Air（2026 iPad Air），被網友讚賞誠意滿滿、加了不少功能，卻「加量不加價」。而M4 iPad Air和去年2025年M3 iPad Air到底差異在哪裡，聯合新聞網《科技玩家》做成懶人包帶你一圖了解。網友最在意的還是螢幕永遠都是「萬年60Hz」螢幕更新率，但整體評價是「CP值真的溢出了」。

