憂心非婚生育改善少子化 專家提醒要配套

「非婚生子女要有配套，例如照顧與經濟者的審核，還要有完善的兩性教育！」針對婦團呼籲政府強化促進非婚生子女與單身女性生育的主張，兩性關係學者樊雪春受訪時強調，應對相關家庭組成進行審核，包括經濟供應與照顧者，並確保小孩受到完整的兩性教育。她也建議政府要促進家長團體交流，以減輕照護負擔。

托育政策催生聯盟等團體3日召開記者會，呼籲政府調整生育政策，多思考如何促進單身女性與非婚伴侶生育，並舉出民調數字顯示，若能保障非婚家長、子女的權益，單身女子的公托服務、反歧視的法律環境與親職教育或友善職場到位，68%非婚伴侶與69.5%單身女性認為適合養小孩。

幼兒應給予基本保障

對此，台師大心理諮商教授樊雪春受訪時表示，對於已經生下來的小孩，無論是婚生或是非婚生，既然已經降臨世間，就應該給予最基本的保障，「愈完整愈好」。因為上帝看重每個降生的小孩，每個小孩都有存在的價值與意義。她舉例說，達文西就是非婚生的孩子，而大家對於達文西的才華有目共睹。

「但鼓勵非婚生的政策需要配套！」樊雪春強調，如今的生育政策已經改變，非婚生的孩子想要小孩，透過試管等方式生下小孩，在法令上應該有所配套與規範。其次，從生育照顧的角度來看，勢必要有經濟來源者與照顧者，因此要進行早期審核，例如家庭是否能雇用外傭？

異性需要對照典範

樊雪春分析，非婚生的女性若想要養育小孩，需要審核經濟來源與照顧者，在政策落實上才會是好的方向。至於倫理道德的層面，以前傳統家庭需要有經濟供應者，還要有照顧者，但在現代化的社會中，其實如果1個人的經濟條件能力夠，然後可以找到1個照顧者，生養小孩在經濟與照顧上是沒有問題的。

「小孩成長的兩性教育很重要！」樊雪春表示，小孩成長的過程有父親與母親的引導，在心理學上蠻重要的，如果女性單獨養育男孩子，男孩子在成長過程中需要男性的典範，除了在現實（經濟層面的配置外），還要有心理的配置，心理的配置是他認同的對象，他是1個男孩子，他要認同1個男性，也要有1個男性給他認同。

加強母親之間的連結

「女孩子也要學會如何跟男性相處！」樊雪春說，現實與心理配套無論非婚生小孩是男是女都很重要。另外，她也建議，如今生育率已經嚴重下降，大家可以集思廣益的思考政策，例如多個女性都是自己單獨生育，小孩們的母親可以有所連結，政府可以設立團體協助媒合、並互相支持，例如說國小的志工媽媽。

因此，除了現實、心理世界發展，樊雪春認為，還要加強人與人之間的互動，特別是網路世界下，人與人很需要更多真實連結，如果能夠由政府來協助互動，比如說辦一些媽媽團體，或是親子活動，就像過去救國團曾經舉辦的那些活動，一定會有不小的幫助。

