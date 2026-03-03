台灣逾9萬人洗腎 晚期腎病照護碳排暴增5倍！ 明年醫療支出恐逾621億

台灣洗腎人口超過9萬人，隨著台灣走進超高齡化社會，慢性腎臟病（CKD）盛行率可預期將會增加。台灣腎臟醫學會今引用「台灣慢性腎臟病環境影響之全面性評估」研究報告警告，推估2027年，台灣針對已診斷CKD及腎臟替代治療醫療支出將達新台幣621.8億元，而腎病患者頻繁就醫衍生的年度溫室氣體量（GHG）更估計約為103萬噸，相當於1700趟環球航班所造成的排放量，呼籲腎病透析預防亟需早期介入。

台灣阿斯特捷利康與台灣腎臟醫學會攜手，共同發布「台灣慢性腎臟病環境影響之全面性評估」（Taiwan IMPACT CKD Report）研究報告，推估2027年，台灣針對已診斷CKD及腎臟替代治療醫療支出將達新台幣621.8億元，晚期腎病照護碳排負擔暴增5倍。

報告指出，腎病患者頻繁就醫衍生的年度溫室氣體量（GHG）估計約為103萬噸，相當於1700趟環球航班所造成的排放量。另外，照護第四期腎病患者碳排放量，約為第四期患者的5倍，顯示腎病進展不僅是醫療議題，更關乎環境永續與社會資源負擔。

台灣腎臟醫學會榮譽理事長吳麥斯表示，受院內血液透析治療患者的年度GHG排放量更高達國人均年排放量的約1.7倍，其中又以晚期患者階段碳排量大幅增加。若能早期管理腎臟病，控制三高、健康飲食、規律用藥及飲食，不僅可延緩病程惡化、降低透析需求，更能減少醫療資源使用與碳排放。

吳麥斯指出，台灣早期慢性腎臟病患者人數合計超過197萬人，高盛行率不容忽視，且9成以上初期患者不自知，等到出現「泡、水、高、貧、倦」症狀才就醫，可能已進展至末期。在醫界多年努力下，透析人口於2023年首度出現負成長、降至9萬7,262人，但盛行數仍為全球最高。

吳麥斯強調，晚期腎臟病的治療在碳排放上的影響呈現斷崖式倍增，應該將治療重心移往早期發現及治療，在疾病或功能受損初期即介入，減緩疾病惡化並減少醫療支出並減輕照護負擔。治療重心移往早期CKD，也符合近年國際治療指引共病風險管理、早期治療策略，對環境惡化也有顯著正向影響。

台灣的透析率位居全球前列，主因為全民健康保險制度對透析治療提供全額給付，卻也對環境及醫療資源造成巨大壓力。吳麥斯認為，若能有效強化早期診斷與介入，讓80%的第一期至第三期CKD病患延緩病程惡化至晚期，減少高度碳排放量照護需求，有望減少約76萬噸的GHG排放量。