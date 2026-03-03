快訊

台股帶量下殺！收盤下跌771點跌破3萬5 台積電收低40元收1,935元

對伊動武3天後川普正式向國會通報 國會若不宣戰後果曝光

過完春節物價全面齊漲！網紅作家嘆：1000像500元

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣逾9萬人洗腎 晚期腎病照護碳排暴增5倍！ 明年醫療支出恐逾621億

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
研究指出，晚期腎臟病照護屬高資源密集型醫療行為，早期介入有助減少醫療負擔並降低環境影響。圖／台灣腎臟醫學會提供
研究指出，晚期腎臟病照護屬高資源密集型醫療行為，早期介入有助減少醫療負擔並降低環境影響。圖／台灣腎臟醫學會提供

台灣洗腎人口超過9萬人，隨著台灣走進超高齡化社會，慢性腎臟病（CKD）盛行率可預期將會增加。台灣腎臟醫學會今引用「台灣慢性腎臟病環境影響之全面性評估」研究報告警告，推估2027年，台灣針對已診斷CKD及腎臟替代治療醫療支出將達新台幣621.8億元，而腎病患者頻繁就醫衍生的年度溫室氣體量（GHG）更估計約為103萬噸，相當於1700趟環球航班所造成的排放量，呼籲腎病透析預防亟需早期介入。

台灣阿斯特捷利康與台灣腎臟醫學會攜手，共同發布「台灣慢性腎臟病環境影響之全面性評估」（Taiwan IMPACT CKD Report）研究報告，推估2027年，台灣針對已診斷CKD及腎臟替代治療醫療支出將達新台幣621.8億元，晚期腎病照護碳排負擔暴增5倍。

報告指出，腎病患者頻繁就醫衍生的年度溫室氣體量（GHG）估計約為103萬噸，相當於1700趟環球航班所造成的排放量。另外，照護第四期腎病患者碳排放量，約為第四期患者的5倍，顯示腎病進展不僅是醫療議題，更關乎環境永續與社會資源負擔。

台灣腎臟醫學會榮譽理事長吳麥斯表示，受院內血液透析治療患者的年度GHG排放量更高達國人均年排放量的約1.7倍，其中又以晚期患者階段碳排量大幅增加。若能早期管理腎臟病，控制三高、健康飲食、規律用藥及飲食，不僅可延緩病程惡化、降低透析需求，更能減少醫療資源使用與碳排放。

吳麥斯指出，台灣早期慢性腎臟病患者人數合計超過197萬人，高盛行率不容忽視，且9成以上初期患者不自知，等到出現「泡、水、高、貧、倦」症狀才就醫，可能已進展至末期。在醫界多年努力下，透析人口於2023年首度出現負成長、降至9萬7,262人，但盛行數仍為全球最高。

吳麥斯強調，晚期腎臟病的治療在碳排放上的影響呈現斷崖式倍增，應該將治療重心移往早期發現及治療，在疾病或功能受損初期即介入，減緩疾病惡化並減少醫療支出並減輕照護負擔。治療重心移往早期CKD，也符合近年國際治療指引共病風險管理、早期治療策略，對環境惡化也有顯著正向影響。

台灣的透析率位居全球前列，主因為全民健康保險制度對透析治療提供全額給付，卻也對環境及醫療資源造成巨大壓力。吳麥斯認為，若能有效強化早期診斷與介入，讓80%的第一期至第三期CKD病患延緩病程惡化至晚期，減少高度碳排放量照護需求，有望減少約76萬噸的GHG排放量。

血液透析 腎臟病 患者

延伸閱讀

發炎性腸道疾病 生活只剩「床與廁所」

台科大團隊研究AI脈波智慧健檢 穿戴裝置評估失智症等25種風險

台科大脈波AI裝置 1分鐘檢測25項疾病風險

健康名人堂／從「論量」邁向「論價值」 改變健保支付制度

相關新聞

今晚鬧元宵！紫南宮這決定獲網友盛讚 明天發10萬份丁酒包

今天是元宵節，「北天燈、南烽炮、中丁酒」是地方三大盛事，其中南投竹山紫南宮「呷丁酒」是在農曆正月十六，過往元宵夜放煙火等熱鬧慶祝，但今年已公告不施放煙火獲網友盛讚，明天發送10萬份丁酒料理包，讓民眾帶回家吃平安。

「元宵月全食」今晚登場 1張圖查各階段時間表、氣象署曝觀賞機率

今天是元宵夜，為什麼沒看到圓圓的滿月？中央氣象署表示，因為月全食，月全被雲食。「元宵月全食」這個美麗的天象，預計月亮升起時就會開始缺一角，將於下午5時50分起初虧，隨著月亮升高，缺角會愈來愈大。到了晚上7時4分至8時3分全食期間，月亮會呈現暗紅色，也就是被稱為「紅月」或「血月」的階段，看起來既詭異又美麗。晚上8時3分開始生光之後，月面又會漸漸出現，直到晚上9時18分復圓，變回完整的滿月。

華南雲系帶來春雨 鄭明典曝預報上變化更複雜原因

華南雲系帶來春雨，中央氣象署發布豪雨特報。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出雲圖，他說，在可見光雲圖中，華南雲系範圍內，白白一大片雲區，不容易看出變化。改看紅外線系列的雲圖，就可以看到一團、一團相對活躍的雲帶，由海南島北方發展起來，然後往東移出影響台灣。

扣鈕扣變困難、拿茶杯常滑落 醫：恐是拇指基底關節退化

拇指是雙手完成對掌、捏握與各種精細動作的核心，一旦長期疼痛、無力，連開瓶蓋、轉門把、扣鈕釦等日常小事都成了難題，骨科醫師指出，拇指捏握無力、根部持續疼痛，多半與「拇指基底關節退化性關節炎」有關。

清明連假高鐵加開191班次列車 3月5日起開放購票

台灣高鐵公司為服務清明連假期間返鄉掃墓及出遊的旅客，自4月2日（周四）至4月7日（周二）規畫清明假期疏運，期間加開191班次列車（南下73班，北上118班），總計6天提供1162班次的旅運服務。

蘋果M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」

蘋果昨日（2日）深夜無預警推出全新手機iPhone 17e和平板電腦M4 iPad Air（2026 iPad Air），被網友讚賞誠意滿滿、加了不少功能，卻「加量不加價」。而M4 iPad Air和去年2025年M3 iPad Air到底差異在哪裡，聯合新聞網《科技玩家》做成懶人包帶你一圖了解。網友最在意的還是螢幕永遠都是「萬年60Hz」螢幕更新率，但整體評價是「CP值真的溢出了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。