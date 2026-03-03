快訊

影／那些年我們唱的歌！頭份首辦民歌野餐音樂會 3／14下午運動公園見

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣頭份市公所3月14日下午將首度舉辦春季野餐音樂會「春民大會─那些年我們唱的歌」，市長羅雪珠等人今天為音樂會宣傳，廣邀民眾參加。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市公所3月14日下午將首度舉辦春季野餐音樂會「春民大會」那些年我們唱的歌，邀民歌時期的「天王、天后」齊聚頭份運動公園羅馬廣場，感受當年的青春活力。市公所表示，當天現場開放30組民眾報名，湊齊3名以上成員一起到場，就可帶走野餐墊，送完為止。

頭份市長羅雪珠表示，市公所接連舉辦多樣性的活動且獲市民好評，為了讓「資深歌迷」回到青春時代，特別規畫這場民歌音樂會並以野餐方式推出，要讓喜愛民歌的朋友，到頭份享受春天，感受民歌悸動。當天從下午1點30分至4點30分安排市集、闖關活動，民歌音樂會在下午2點30分到4點30分登場。

頭份市公所上午在記者會公布民歌音樂會的卡司，包括鄭怡、金智娟、許景淳等歌手，將帶來大家熟悉的「月琴」、「微風往事」、「橄欖樹」等經典民歌。另外，葉佳修、殷正洋、大學城創作歌手林隆璇及新生代歌手林亭翰，都將帶來各自的代表作，當天並安排全場大合唱名曲「外婆的澎湖灣」。

市公所表示，這場音樂會開放「報名拿好康」，提供揪團野餐墊供民眾索取，但2月27日開放報名後立即額滿，因此3月14日周六下午1點20分起將於現場開放30組民眾報名，湊齊3人以上成員到場，就可以帶走野餐墊，送完為止。另外現場將提供200份野餐點心餐盒，現場闖關活動將設置3道趣味關卡，只要擇一闖關成功就能獲得野餐點心盒一份，贈完為止。

市公所表示，頭份市運動公園春光明媚，各式植物冒出綠芽或彩花盛開，搭配野餐音樂會盛況可期，歡迎民眾共襄盛舉。

苗栗縣頭份市公所3月14日下午將首度舉辦春季野餐音樂會「春民大會─那些年我們唱的歌」，市長羅雪珠等人今天上午為音樂會宣傳，廣邀民眾參加。圖／頭份市公所提供
市長羅雪珠等人今天上午為「春民大會」宣傳，現場並安排歌手演唱「外婆的澎湖灣」。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市公所3月14日下午將首度舉辦春季野餐音樂會「春民大會─那些年我們唱的歌」，市長羅雪珠（左）等人上午為音樂會宣傳，廣邀民眾參加。圖／頭份市公所提供
