元宵節吃甜品留意！佳佳甜品進口中國黑芝麻 逾1公噸防腐劑超標

今天是元宵節，民眾吃湯圓甜點時應留意食品安全，衛福部食藥署今公布邊境檢出不符食安規定品項，包括水產、農產品、食物容器具等共23項，主打芝麻糊、核桃露，曾獲米其林推薦的香港甜品店「佳佳甜品」，即業者「塞席爾商堯熙股份有限公司台灣分公司」，從中國大陸進口一批黑芝麻，被檢出重金屬鎘超標，整批共1公噸已於邊境退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，塞席爾商堯熙股份有限公司台灣分公司報驗的中國黑芝麻，檢出重金屬鎘每公斤0.2毫克，依「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於其他油籽類限量為每公斤0.1毫克。這批中國的黑芝麻在邊境必須退運或銷毀，由於業者是半年內第2批違規，食藥署在邊境由加強抽批查驗調整為逐批查驗，抽驗率為100%。

一批由業者「樂聿國際有限公司」報驗的德國水果風味飲，檢出防腐劑己二烯酸每公斤0.9克，劉芳銘指出，這批水果風味飲共267.65公斤，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，不含碳酸飲料類的防腐劑用量以己二烯酸計為每公斤0.5克以下。這批德國的水果風味飲在邊境必須退運或銷毀。食藥署針對「樂聿國際有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗率為100%。

劉芳銘說，114年8月23日至115年2月23日半年內，食藥署受理德國「其他調製食品」共550批，檢驗不合格批數共3批，不合格率為0.6%，不合格原因皆為防腐劑超標，食藥署為此自今年3月3日起，自4月2日止，在邊境對德國進口的其他調製飾品，從一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗率為20%至50%。