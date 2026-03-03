快訊

理解家長接送辛苦 北市拋育兒減少工時 公托協會：減一小時非個人享樂

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
少子化嚴峻，台北市長蔣萬安宣布3月起推「育兒減少工時計畫」。圖為蔣萬安（中）23日到校園發放無菸御守，盼透過教育將觀念傳遞至社區。（記者胡經周／攝影）
少子化嚴峻，台北市長蔣萬安宣布3月起推「育兒減少工時計畫」。圖為蔣萬安（中）23日到校園發放無菸御守，盼透過教育將觀念傳遞至社區。（記者胡經周／攝影）

台北市長蔣萬安提出「育兒減少工時計畫」，引起不少話題。台灣公共托育協會表示，第一線看見了家長接送的焦慮，政策推出後不少家長想要更加了解政策，針對所提的配套、工作量等，可以逐步磨合，畢竟減少的一小時並非個人享樂，回家也得做不亞於工作忙碌的家務。

社團法人台灣公共托育協會理事長呂佳旻說，由於從事公托，其實能看見不少辛勞的家長，下班後趕著來接小孩，但途中會遇到塞車等問題，因而遲到延誤，「都能感受到家長接送的焦慮。」尤其她也身為8歲、5歲的兩寶媽媽，更是能體會家長需要後援。

呂佳旻說，其實類似的工時減一政策之前就有通過，但是沒有政策配套也沒有真正提出落實，所以這次北市府提出起碼是跨出了第一步。她認為，雖然這一小時可能雇主會有牽涉到營運成本等問題，但也有可能是一個小時先接回小孩後，後面再補時數等作法。

她說，雖然或多或少有配套等問題待解，但應該都能拋出來與政府溝通，讓制度更加完善，「也是鼓勵願意踏出第一步、提出的公務員或市府。」畢竟這一小時並非是滿足個人享樂，或許回家之後又要忙於不亞於工作的家務。

呂佳旻建議，市府拋出這項政策，確實做到很好的城市治理面，能夠作為有小孩的爸媽後盾，也期待更多縣市政府響應，畢竟很多家庭會是跨縣市工作，企業、政府願意支持，一起做到讓民眾願意安心生養。

另外，企業界部分，內科發展協會表示，由於廠區有6千多家公司，且為個別申請，所以沒有特別統計有申請的公司，但認為政策立意良善，會有不少公司願意去了解和提出申請。

