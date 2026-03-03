今晚鬧元宵！紫南宮這決定獲網友盛讚 明天發10萬份丁酒包

今天是元宵節，「北天燈、南烽炮、中丁酒」是地方三大盛事，其中南投竹山紫南宮「呷丁酒」是在農曆正月十六，過往元宵夜放煙火等熱鬧慶祝，但今年已公告不施放煙火獲網友盛讚，明天發送10萬份丁酒料理包，讓民眾帶回家吃平安。

紫南宮正月十六「呷丁酒」，源自於竹山社寮當地居民早年家中添丁，隔年元宵當天須拿閹雞和米酒拜謝土地公，並派家中婦女協助廟方煮雞酒，煮好後通知鄰里各家男丁共食分享喜悅，然習俗傳承至今，現在已是不分男女老少都能吃平安。

由於，過去「呷丁酒」是在元宵節拜謝祭祀土地，因此從元宵當天就會有熱鬧的慶祝活動，後隨紫南宮求財靈驗，各地民眾來求發財金、領招財前母，香火鼎盛，元宵夜活動擴大，會施放燦爛高空煙火秀，總吸引大批民眾或攝影玩家到場拍攝。

不過，紫南宮今年已在其官方臉書公告「農曆正月十五不施放煙火」，而元宵夜不施放煙火的決定，吸引不少民眾紛紛按讚，有人在貼文下留言大讚「超棒的選擇」、「正確決定」等，但也有少數人直呼「可惜」、「好像好幾年沒放了」。

紫南宮主委莊秋安說，其實2022年因疫情延燒，為降低群聚，當年暫停元宵夜煙火秀、正月十六「呷丁酒」等活動；疫情後恢復「呷丁酒」，但取消現場煮食，改為發放丁酒冷凍料理包，煙火則考量環保不復辦，相關經費改用在做地方公益。

而明天登場的正月十六「呷丁酒」，往年準備6萬包丁酒冷凍料理包，今年增加至10萬包共20萬人份，讓民眾帶回家吃平安，預計上午9時在水濂瀑布前停車場發送，數量有限，通常中午前就會發完，建議想領取的民眾可早點來排隊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康