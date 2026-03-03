聽新聞
台中西區某麵店遭指餐點有蟲 食安處派員稽查
台中市西區某麵店遭指餐點出現蟲子，台中市食安處獲報今天表示，將依程序派員前往稽查，若查獲業者有不符合食品良好衛生規範準則情事，責令限期改善，複查未改善依法開罰。
有民眾到台中市西區中美街一家麵店用餐，赫然在燙青菜的餐點中發現蟲子。民眾拍照後在社群媒體發文指出，自己是老顧客，一年至少吃50次，但實在太可怕，近期不敢吃外食。
台中市食品藥物安全處今天透過文字稿表示，已完成錄案，將依程序派員前往稽查。若稽查過程中查獲業者有不符合食品良好衛生規範準則情事，將責令限期改善；屆期複查如仍未改善，將依「食品安全衛生管理法」規定，處以新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。
