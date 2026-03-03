「元宵月全食」今晚登場 1張圖查各階段時間表、氣象署曝觀賞機率

今天是元宵夜，為什麼沒看到圓圓的滿月？中央氣象署表示，因為月全食，月全被雲食。「元宵月全食」這個美麗的天象，預計月亮升起時就會開始缺一角，將於下午5時50分起初虧，隨著月亮升高，缺角會愈來愈大。到了晚上7時4分至8時3分全食期間，月亮會呈現暗紅色，也就是被稱為「紅月」或「血月」的階段，看起來既詭異又美麗。晚上8時3分開始生光之後，月面又會漸漸出現，直到晚上9時18分復圓，變回完整的滿月。

但是，氣象署說，今晚全台因為雲量偏多的關係，能看到的機率並不高。不過，預計今天上半夜這段期間，水氣會比白天減少一些些，雖然還是以雲多、偶飄雨的天氣為主，但如果如果很幸運的話，也許仍有機會在雲縫間短暫瞥見月亮。

今天晚上天氣比較涼冷，氣象署表示，無論是元宵賞燈、或是等待月全食的美景，戶外活動都別忘了帶件外套，也記得攜帶雨具備用。