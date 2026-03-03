快訊

沐薇歇業爆爭議逾200件 中市府籲消費者採保全行動

中央社／ 記者郝雪卿台中3日電

從事美容及美體服務的沐薇（艾可特國際貿易有限公司），2月底無預警公告歇業；台中市法制局今天公布，收到逾200件消費爭議案，建議消費者採取保全行動降低損失。

法制局說明，TrueViu沐薇（艾可特國際貿易有限公司）於今年2月23日透過官方FB粉絲專頁無預警公告變更儲值金使用方式，隨後於2月27日正式公告歇業；此公司在台中市設有大墩、南屯及河北3家分店，主要提供臉部保養、身體按摩及美甲美睫等服務。

法制局長李善植表示，截至目前，已收到約200多件消費爭議案件，消保官提醒消費者應立即採取保全行動，以降低損失，近日也將邀業者出面協商。

法制局指出，業者目前正進入歇業資產盤點階段，並提供專案處理信箱供消費者發送姓名、電話及剩餘金額進行債權登記。

消保官提醒，消費者務必登入會員系統或調閱相關紀錄，以截圖方式保存剩餘儲值金額、服務次數等消費憑證；由於業者退費時間與方式仍具變數，使用信用卡支付者建議優先向發卡銀行申請爭議帳款，以爭取較快速退款機會。

若消費者係透過融資公司進行分期繳款，李善植說，可依法主張「同時履行抗辯權」，拒絕繳納業者未來無法履行服務部分的費用；至於以匯款或現金支付者，因缺乏銀行機制保障，建議向法院聲請「核發支付命令」，或提起損害賠償訴訟。相關程序可洽詢各地方法院訴訟輔導科或參考司法院範本。

沐薇葉姓負責人今天也透過粉絲專頁發文向顧客澄清，沒有想做一個落跑的人，正努力處理每一件事情，儲值餘額退款也正積極與各單位處理中，請大家給予時間，一定會好好處理款項退款，再重新正大光明站起來。

