騎自行車出國不是夢 桃園機場捷運全線10日起開放自行車進出

機場捷運配合配合桃園國際機場公司調整航廈內自行車攜帶規範，10日起開放A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站及A14a機場旅館站攜帶自行車進站，屆時全線22站都能攜自行車進出站，但平日通勤尖峰不開放，請民眾多加留意。

經營機捷的桃捷大眾捷運公司指出，以往旅客攜自行車前往機場三個車站須先完成摺疊、拆卸並妥善包裝，且過程得以手提或肩背方式移動，不得於航廈內牽行，但如今機場調整規定，出國旅客可直接牽行至航廈再依桃園機場及航空公司規定辦理特殊行李包裝與托運，入境旅客領取自行車後可現場組裝與牽行，「免扛運」有效減輕旅客負擔。

不過，旅客攜帶自行車須購買專用車票，站內須以牽行方式移動，禁用電扶梯，且限搭乘普通車第一節與第四節車廂，上下車也有指定車門，停放也有固定位置，平日開放時段為上午10時至下午4時、晚上10時至收班，假日則全天開放。票價則是搭乘里程票價加收50元固定費用，若為摺疊式自行車或拆卸並妥善包裝後符合物品尺寸規範，則比照一般行李規定免費攜帶。詳情可上官方網站（https://www.tymetro.com.tw/tymetro-new/tw/_pages/travel-guide/notice.html）查詢。

機場捷運10日起全線開放自行車進出站，自行車票價另計。圖／桃園大眾捷運股份有限公司提供

