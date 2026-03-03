快訊

騎自行車出國不是夢 桃園機場捷運全線10日起開放自行車進出

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
機場捷運10日起全線開放自行車進出站，自行車票價另計。圖／桃園大眾捷運股份有限公司提供
機場捷運10日起全線開放自行車進出站，自行車票價另計。圖／桃園大眾捷運股份有限公司提供

機場捷運配合配合桃園國際機場公司調整航廈內自行車攜帶規範，10日起開放A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站及A14a機場旅館站攜帶自行車進站，屆時全線22站都能攜自行車進出站，但平日通勤尖峰不開放，請民眾多加留意。

經營機捷的桃捷大眾捷運公司指出，以往旅客攜自行車前往機場三個車站須先完成摺疊、拆卸並妥善包裝，且過程得以手提或肩背方式移動，不得於航廈內牽行，但如今機場調整規定，出國旅客可直接牽行至航廈再依桃園機場及航空公司規定辦理特殊行李包裝與托運，入境旅客領取自行車後可現場組裝與牽行，「免扛運」有效減輕旅客負擔。

不過，旅客攜帶自行車須購買專用車票，站內須以牽行方式移動，禁用電扶梯，且限搭乘普通車第一節與第四節車廂，上下車也有指定車門，停放也有固定位置，平日開放時段為上午10時至下午4時、晚上10時至收班，假日則全天開放。票價則是搭乘里程票價加收50元固定費用，若為摺疊式自行車或拆卸並妥善包裝後符合物品尺寸規範，則比照一般行李規定免費攜帶。詳情可上官方網站（https://www.tymetro.com.tw/tymetro-new/tw/_pages/travel-guide/notice.html）查詢。

機場捷運10日起全線開放自行車進出站，自行車票價另計。圖／桃園大眾捷運股份有限公司提供
機場捷運10日起全線開放自行車進出站，自行車票價另計。圖／桃園大眾捷運股份有限公司提供

機場捷運10日起全線開放自行車進出站，自行車票價另計。圖／桃園大眾捷運股份有限公司提供
機場捷運10日起全線開放自行車進出站，自行車票價另計。圖／桃園大眾捷運股份有限公司提供

機場捷運10日起全線開放自行車進出站，自行車票價另計。圖／桃園大眾捷運股份有限公司提供
機場捷運10日起全線開放自行車進出站，自行車票價另計。圖／桃園大眾捷運股份有限公司提供

清明連假高鐵加開191班次列車 3月5日起開放購票

系統當機…桃機癱瘓 報到出包非首次

高捷紅線未來搭全線需100分鐘 市郊居民喊設直達車

北市青少年自行車事故飆升 蔣萬安：研議自行車駕訓

相關新聞

今晚鬧元宵！紫南宮這決定獲網友盛讚 明天發10萬份丁酒包

今天是元宵節，「北天燈、南烽炮、中丁酒」是地方三大盛事，其中南投竹山紫南宮「呷丁酒」是在農曆正月十六，過往元宵夜放煙火等熱鬧慶祝，但今年已公告不施放煙火獲網友盛讚，明天發送10萬份丁酒料理包，讓民眾帶回家吃平安。

「元宵月全食」今晚登場 1張圖查各階段時間表、氣象署曝觀賞機率

今天是元宵夜，為什麼沒看到圓圓的滿月？中央氣象署表示，因為月全食，月全被雲食。「元宵月全食」這個美麗的天象，預計月亮升起時就會開始缺一角，將於下午5時50分起初虧，隨著月亮升高，缺角會愈來愈大。到了晚上7時4分至8時3分全食期間，月亮會呈現暗紅色，也就是被稱為「紅月」或「血月」的階段，看起來既詭異又美麗。晚上8時3分開始生光之後，月面又會漸漸出現，直到晚上9時18分復圓，變回完整的滿月。

華南雲系帶來春雨 鄭明典曝預報上變化更複雜原因

華南雲系帶來春雨，中央氣象署發布豪雨特報。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出雲圖，他說，在可見光雲圖中，華南雲系範圍內，白白一大片雲區，不容易看出變化。改看紅外線系列的雲圖，就可以看到一團、一團相對活躍的雲帶，由海南島北方發展起來，然後往東移出影響台灣。

扣鈕扣變困難、拿茶杯常滑落 醫：恐是拇指基底關節退化

拇指是雙手完成對掌、捏握與各種精細動作的核心，一旦長期疼痛、無力，連開瓶蓋、轉門把、扣鈕釦等日常小事都成了難題，骨科醫師指出，拇指捏握無力、根部持續疼痛，多半與「拇指基底關節退化性關節炎」有關。

清明連假高鐵加開191班次列車 3月5日起開放購票

台灣高鐵公司為服務清明連假期間返鄉掃墓及出遊的旅客，自4月2日（周四）至4月7日（周二）規畫清明假期疏運，期間加開191班次列車（南下73班，北上118班），總計6天提供1162班次的旅運服務。

蘋果M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」

蘋果昨日（2日）深夜無預警推出全新手機iPhone 17e和平板電腦M4 iPad Air（2026 iPad Air），被網友讚賞誠意滿滿、加了不少功能，卻「加量不加價」。而M4 iPad Air和去年2025年M3 iPad Air到底差異在哪裡，聯合新聞網《科技玩家》做成懶人包帶你一圖了解。網友最在意的還是螢幕永遠都是「萬年60Hz」螢幕更新率，但整體評價是「CP值真的溢出了」。

