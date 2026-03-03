快訊

對伊動武3天後川普正式向國會通報 國會若不宣戰後果曝光

過完春節物價全面齊漲！網紅作家嘆：1000像500元

美伊開戰不影響川習會！彭博：美中官員下周會晤鋪路 可能談台灣

星雲大師百歲誕辰逢佛光山開山60年 中華郵政緬懷推紀念郵票

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
今年是佛光山開山60年和開山祖師星雲大師百歲誕辰，中華郵政和佛光山為緬懷其「人間佛教」智慧，合作推出「傳燈六十．百年仰望」郵票1枚及小全張1張，今日正式發行。記者宋原彰／攝影
今年是佛光山開山60年和開山祖師星雲大師百歲誕辰，中華郵政和佛光山為緬懷其「人間佛教」智慧，合作推出「傳燈六十．百年仰望」郵票1枚及小全張1張，郵票為星雲大師行走佛像，象徵其畢生弘揚人間佛教，悲願宏生、以眾為我，大全張則呈現佛陀紀念館、藏經樓、大雄寶殿和星雲大師合掌圖共4張郵票，今日正式發行。

今年適逢佛光山開山60年暨星雲大師百歲誕辰，中華郵政公司為崇緬星雲大師一生致力弘揚「人間佛教」的智慧，今日正式發行「傳燈六十．百年仰望」郵票1枚及小全張1張，中華郵政董事長王國材、佛光山住持心保和尚、常務副住持暨都監院院長慧傳法師今日在「佛光山開山祖師星雲大師圓寂紀念日讚頌會」上同時舉辦郵票發行典禮。

王國材表示，星雲大師60年前為實現推廣人間佛教宏願，帶領弟子們在荒山野嶺中披荊斬棘開墾，昔日荒山如今蛻變為具高度國際影響力的佛教重鎮，為感念大師慈悲智慧，中華郵政特此發行這張「國家的名片」，將佛法「傳燈」意象，與郵局傳遞情感與溫度的核心使命結合，讓大師精神如同郵票主題般「燈燈相續，光光相照」，傳遞幸福至世界五大洲。

慧傳法師表示，佛光山去年開始籌備星雲大師百歲誕辰緬懷活動，於是聯繫上高雄郵局後希望推出紀念郵票，董事長王國材一口答應後，大全張郵票除了有佛光山象徵地標接引大佛，也有1981 年開光落成的「大雄寶殿」和收集世界各地大藏經的「藏經樓」，最後是一張星雲大師合掌畫面，因星雲大師在 2011 年曾寫書「合掌人生」，感恩十方大眾的給予的成就。

慧傳法師表示，此次郵票耗時8個月籌辦，另外還有一張8元郵票為星雲大師的行走佛像，代表星雲大師能夠有如此大的基業，就是在日常生活中，將佛法道理貫徹實踐，並致力推動「三好運動」做好事、說好話、存好心，必須有行動力才能把幸福安樂的理念分享給大眾，讓「佛光普照三千界、法水長流五大洲」。

中華郵政表示，郵票彰顯星雲大師一生致力佛教之制度化、現代化、藝文化與國際化，小全張以紙雕及插畫風格展現佛光山「佛法僧」三寶內涵，呈現人間佛教和諧、智慧的文化底蘊和弘法的時代性、多元性。另配合郵票發行，推出首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡、預銷封、郵摺及專冊，方便民眾收藏，歡迎至全國各地郵局訂購。

今年是佛光山開山60年和開山祖師星雲大師百歲誕辰，中華郵政和佛光山為緬懷其「人間佛教」智慧，合作推出「傳燈六十．百年仰望」郵票1枚及小全張1張，今日正式發行。記者宋原彰／攝影
今年是佛光山開山60年和開山祖師星雲大師百歲誕辰，中華郵政和佛光山為緬懷其「人間佛教」智慧，合作推出「傳燈六十．百年仰望」郵票1枚及小全張1張，今日正式發行。記者宋原彰／攝影
今晚鬧元宵！紫南宮這決定獲網友盛讚 明天發10萬份丁酒包

今天是元宵節，「北天燈、南烽炮、中丁酒」是地方三大盛事，其中南投竹山紫南宮「呷丁酒」是在農曆正月十六，過往元宵夜放煙火等熱鬧慶祝，但今年已公告不施放煙火獲網友盛讚，明天發送10萬份丁酒料理包，讓民眾帶回家吃平安。

「元宵月全食」今晚登場 1張圖查各階段時間表、氣象署曝觀賞機率

今天是元宵夜，為什麼沒看到圓圓的滿月？中央氣象署表示，因為月全食，月全被雲食。「元宵月全食」這個美麗的天象，預計月亮升起時就會開始缺一角，將於下午5時50分起初虧，隨著月亮升高，缺角會愈來愈大。到了晚上7時4分至8時3分全食期間，月亮會呈現暗紅色，也就是被稱為「紅月」或「血月」的階段，看起來既詭異又美麗。晚上8時3分開始生光之後，月面又會漸漸出現，直到晚上9時18分復圓，變回完整的滿月。

華南雲系帶來春雨 鄭明典曝預報上變化更複雜原因

華南雲系帶來春雨，中央氣象署發布豪雨特報。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出雲圖，他說，在可見光雲圖中，華南雲系範圍內，白白一大片雲區，不容易看出變化。改看紅外線系列的雲圖，就可以看到一團、一團相對活躍的雲帶，由海南島北方發展起來，然後往東移出影響台灣。

扣鈕扣變困難、拿茶杯常滑落 醫：恐是拇指基底關節退化

拇指是雙手完成對掌、捏握與各種精細動作的核心，一旦長期疼痛、無力，連開瓶蓋、轉門把、扣鈕釦等日常小事都成了難題，骨科醫師指出，拇指捏握無力、根部持續疼痛，多半與「拇指基底關節退化性關節炎」有關。

清明連假高鐵加開191班次列車 3月5日起開放購票

台灣高鐵公司為服務清明連假期間返鄉掃墓及出遊的旅客，自4月2日（周四）至4月7日（周二）規畫清明假期疏運，期間加開191班次列車（南下73班，北上118班），總計6天提供1162班次的旅運服務。

蘋果M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」

蘋果昨日（2日）深夜無預警推出全新手機iPhone 17e和平板電腦M4 iPad Air（2026 iPad Air），被網友讚賞誠意滿滿、加了不少功能，卻「加量不加價」。而M4 iPad Air和去年2025年M3 iPad Air到底差異在哪裡，聯合新聞網《科技玩家》做成懶人包帶你一圖了解。網友最在意的還是螢幕永遠都是「萬年60Hz」螢幕更新率，但整體評價是「CP值真的溢出了」。

