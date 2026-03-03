星雲大師百歲誕辰逢佛光山開山60年 中華郵政緬懷推紀念郵票

今年是佛光山開山60年和開山祖師星雲大師百歲誕辰，中華郵政和佛光山為緬懷其「人間佛教」智慧，合作推出「傳燈六十．百年仰望」郵票1枚及小全張1張，郵票為星雲大師行走佛像，象徵其畢生弘揚人間佛教，悲願宏生、以眾為我，大全張則呈現佛陀紀念館、藏經樓、大雄寶殿和星雲大師合掌圖共4張郵票，今日正式發行。

今年適逢佛光山開山60年暨星雲大師百歲誕辰，中華郵政公司為崇緬星雲大師一生致力弘揚「人間佛教」的智慧，今日正式發行「傳燈六十．百年仰望」郵票1枚及小全張1張，中華郵政董事長王國材、佛光山住持心保和尚、常務副住持暨都監院院長慧傳法師今日在「佛光山開山祖師星雲大師圓寂紀念日讚頌會」上同時舉辦郵票發行典禮。

王國材表示，星雲大師60年前為實現推廣人間佛教宏願，帶領弟子們在荒山野嶺中披荊斬棘開墾，昔日荒山如今蛻變為具高度國際影響力的佛教重鎮，為感念大師慈悲智慧，中華郵政特此發行這張「國家的名片」，將佛法「傳燈」意象，與郵局傳遞情感與溫度的核心使命結合，讓大師精神如同郵票主題般「燈燈相續，光光相照」，傳遞幸福至世界五大洲。

慧傳法師表示，佛光山去年開始籌備星雲大師百歲誕辰緬懷活動，於是聯繫上高雄郵局後希望推出紀念郵票，董事長王國材一口答應後，大全張郵票除了有佛光山象徵地標接引大佛，也有1981 年開光落成的「大雄寶殿」和收集世界各地大藏經的「藏經樓」，最後是一張星雲大師合掌畫面，因星雲大師在 2011 年曾寫書「合掌人生」，感恩十方大眾的給予的成就。

慧傳法師表示，此次郵票耗時8個月籌辦，另外還有一張8元郵票為星雲大師的行走佛像，代表星雲大師能夠有如此大的基業，就是在日常生活中，將佛法道理貫徹實踐，並致力推動「三好運動」做好事、說好話、存好心，必須有行動力才能把幸福安樂的理念分享給大眾，讓「佛光普照三千界、法水長流五大洲」。

中華郵政表示，郵票彰顯星雲大師一生致力佛教之制度化、現代化、藝文化與國際化，小全張以紙雕及插畫風格展現佛光山「佛法僧」三寶內涵，呈現人間佛教和諧、智慧的文化底蘊和弘法的時代性、多元性。另配合郵票發行，推出首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡、預銷封、郵摺及專冊，方便民眾收藏，歡迎至全國各地郵局訂購。

