減肥新法 醫：7成是女性在討論 演化機制惹的禍

中央社／ 台北3日電

近年社群軟體上大量充斥著減肥廣告。醫師觀察，熱衷討論瘦瘦針等減重新法的有7到8成是女性，因女性會在生殖上付出更多成本，因此天生更會注重可快速傳遞健康與吸引力的訊號。

近年瘦瘦針成熱門話題，社群上出現不少人分享多前後對比照。開業診所副院長、整合家庭醫學科醫師蘇聖傑透過新聞稿指出，近期觀察到，熱衷討論瘦瘦針的人，約7到8成是女性，顯示女性似乎更容易被體重與外貌牽動。

女性之所以對外貌更敏感，不只是因為比較愛漂亮。蘇聖傑分析，這其實是跟著人類大腦演化，一步一步走到今天。因女性在生殖、育兒上的付出本來就較高，因此天生會更重視「外貌」這種可以快速傳遞健康與吸引力的訊號。

當原先就因性別而產生不同的大腦演化，遇上現代社會裡無處不在的比較文化，焦慮就像潮水一樣湧上心頭。蘇聖傑指出，尤其社群媒體中上過濾鏡、完美身材照片的不斷傳播，產生「這樣才是美」社會審美觀錨定效應，加劇女性對於外表與身材的焦慮感。

蘇聖傑說，自己在診間問「想瘦」女性為什麼想瘦時，答案往往不是為了健康、體能或生活功能改善，而是為了照片看起來好看、得到稱讚、符合別人的期待。

「生物性不是宿命，民眾真正該追求的是覺察與自主」，他示警，當「瘦」成了評價自己的分數，而非身體舒服的狀態，瘦下來後的滿足感往往比想像的更加薄弱。

因此蘇聖傑建議，第1、覺察生物性驅動，不等於被它牽著走，當知道焦慮可能來自古老演化策略，就能更冷靜地選擇，自己的行為是為健康而努力，還是為迎合他人的眼光。第2、建立多元審美，重塑心智架構，提升自主性，將美的概念轉為更全面的視角，涵蓋生活能力、知性魅力、穩定心態及健康行動力。

「減重不該是一種壓力與自我懲罰」，蘇聖傑說，睡不好、壓力大、荷爾蒙失衡，都會讓身體進入「節能模式」，不管多努力控制飲食或動得多勤快，體重都很難下降。相反地，當開始聽身體的節奏、調整壓力系統、重視睡眠與情緒管理，身體才有機會更順利、自然地調整至理想體態。

