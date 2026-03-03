快訊

假日睡10小時更累？精神科醫：報復性睡眠恐打亂節律

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
不少上班族在平日長期熬夜、睡眠不足，到了周末或連假，刻意延長睡眠至10至14小時，希望「一次補回睡眠債」，卻發現醒來反而頭昏腦脹、精神渙散。專家指出，這種現象被稱為「報復性睡眠」，它其實不是有效補眠，而是對長期壓力與節律失衡的補償幻想。

精神科醫師楊聰財說，睡眠並非銀行帳戶，無法線性存款與還債，真正影響精神狀態的核心，不只是「睡多久」，而是生理時鐘是否穩定。人體睡眠主要由兩大系統控制，包括「睡眠壓力系統」與「生理時鐘系統」，其中中樞位於大腦的視交叉上核，負責調節褪黑激素、皮質醇、體溫與代謝節律。

假期晚睡晚起，會推遲褪黑激素分泌與皮質醇高峰，讓白天清醒感下降，形成所謂「社交時差」，猶如長期處於微型時差狀態。楊聰財說，睡眠以約90分鐘為一個循環，過度延長睡眠時間反而可能打亂深睡與快速動眼期（REM）結構，若在深睡期被喚醒，還會產生強烈「睡眠慣性」，導致整天昏沉。

研究也發現，長期過度睡眠與慢性發炎指標上升、胰島素敏感度下降有關，可能增加代謝症候群風險。晚起減少晨光刺激，也會影響血清素與多巴胺活性，讓情緒穩定度與動機感降低。

而在心理層面上，楊聰財表示，報復性睡眠常是一種無聲抗議，潛意識在傳達「我太累了」的訊號。情緒耗竭、焦慮壓力、完美主義傾向，都可能讓人誤把情緒疲勞當成身體疲勞，對部分憂鬱或焦慮傾向者而言，假期長睡更可能是一種逃避機制。

楊聰財指出，高壓工作族群如醫護、科技業、服務業與輪班族風險較高；夜貓型人格與年輕族群也較易出現社交時差現象。現代社會過勞文化、科技藍光干擾與都市光害，更加劇生理時鐘混亂。

真正的修復關鍵在於「規律」，而非單純延長時數，楊聰財建議即使假日也固定起床時間，入睡時間不宜晚於平日1小時以上，補眠控制在1至1.5小時內即可。起床後曬10至20分鐘晨光，有助於重置生理時鐘；午睡以20至30分鐘為宜，避免影響夜間睡眠。

此外，情緒釋放往往比延長睡眠更重要，楊聰財說，運動、傾訴、寫日記、建立壓力出口，才能真正降低身心耗竭。真正疲憊的，或許不只是身體，而是整個生活節奏。

相關新聞

「元宵月全食」今晚登場 1張圖查各階段時間表、氣象署曝觀賞機率

今天是元宵夜，為什麼沒看到圓圓的滿月？中央氣象署表示，因為月全食，月全被雲食。「元宵月全食」這個美麗的天象，預計月亮升起時就會開始缺一角，將於下午5時50分起初虧，隨著月亮升高，缺角會愈來愈大。到了晚上7時4分至8時3分全食期間，月亮會呈現暗紅色，也就是被稱為「紅月」或「血月」的階段，看起來既詭異又美麗。晚上8時3分開始生光之後，月面又會漸漸出現，直到晚上9時18分復圓，變回完整的滿月。

華南雲系帶來春雨 鄭明典曝預報上變化更複雜原因

華南雲系帶來春雨，中央氣象署發布豪雨特報。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出雲圖，他說，在可見光雲圖中，華南雲系範圍內，白白一大片雲區，不容易看出變化。改看紅外線系列的雲圖，就可以看到一團、一團相對活躍的雲帶，由海南島北方發展起來，然後往東移出影響台灣。

扣鈕扣變困難、拿茶杯常滑落 醫：恐是拇指基底關節退化

拇指是雙手完成對掌、捏握與各種精細動作的核心，一旦長期疼痛、無力，連開瓶蓋、轉門把、扣鈕釦等日常小事都成了難題，骨科醫師指出，拇指捏握無力、根部持續疼痛，多半與「拇指基底關節退化性關節炎」有關。

清明連假高鐵加開191班次列車 3月5日起開放購票

台灣高鐵公司為服務清明連假期間返鄉掃墓及出遊的旅客，自4月2日（周四）至4月7日（周二）規畫清明假期疏運，期間加開191班次列車（南下73班，北上118班），總計6天提供1162班次的旅運服務。

騎自行車出國不是夢 桃園機場捷運全線10日起開放自行車進出

機場捷運配合配合桃園國際機場公司調整航廈內自行車攜帶規範，10日起開放A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站及A14a機場旅館站攜帶自行車進站，屆時全線22站都能攜自行車進出站，但平日通勤尖峰不開放，請民眾多加留意。

星雲大師百歲誕辰逢佛光山開山60年 中華郵政緬懷推紀念郵票

今年是佛光山開山60年和開山祖師星雲大師百歲誕辰，中華郵政和佛光山為緬懷其「人間佛教」智慧，合作推出「傳燈六十．百年仰望」郵票1枚及小全張1張，郵票為星雲大師行走佛像，象徵其畢生弘揚人間佛教，悲願宏生、以眾為我，大全張則呈現佛陀紀念館、藏經樓、大雄寶殿和星雲大師合掌圖共4張郵票，今日正式發行。

