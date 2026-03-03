快訊

大盤商有補助買豬？彰化畜牧業盼毛豬交易均價回穩

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣肉品市場是中部地區重要毛豬拍賣專業機構，每天有台中、南投的肉商來買豬。記者簡慧珍／攝影
春節過後彰化縣毛豬拍賣平均價格起伏不定，228平和紀念事當天重回均價90元，隔一天又跌破9字頭，市場觀察每年春節過後豬價都微幅下跌再逐漸回升，約10天至半個月後穩定。

去年10月到12月，全台毛豬拍賣均價幾乎超過百元，過年前走跌，彰化縣肉品市場年假前一個交易日拍賣總頭數981頭，每公斤均價還有84.37元，一開年毛豬拍賣總頭數1950頭，每公斤均價一口氣跌到69.16元，之後漸漸上升，2月26日拍賣總頭數2410頭，每公斤均價84.19元，27日2536頭、均價85.45元，28日1959頭、均價90.32元，三月一日休市，昨（2日）元宵節前夕拍賣2338頭、均價89.93元。

彰化縣肉品市場今表示，每年春節開市的毛豬拍賣均價都有變動，微幅下跌再逐步走揚，今年不例外，彰化縣肉品市場拍賣均價通常落在台中大安、南投的之間，對拍賣價格有決定性影響的冷凍廠大盤商游走各拍賣市場，尋找最優惠、最好品質的毛豬，當然大盤商到彰化縣買豬將提升豬價。

彰化縣有畜產業者指出，政府經常性補助冷凍廠買豬，非洲豬瘟那段時間買每頭豬補助1千元，聽說台美貿易互惠協定將優惠美國冷凍豬肉進口，冷凍廠為此心存觀望，政府祭出元宵節前後買每頭豬補助3千元的獎勵措施，藉以拉抬台灣本土豬行情，業界擔憂獎勵措施過後，美豬大舉免稅進口，將再度衝擊台灣養豬業界。

業者透露中央補助到元宵後，也就是3月上旬之前終止，真實豬價將在補助結束後浮現。彰化肉品市場表示，對補助的事一無所悉，但豬價大概也在正月十五日之後漸趨平穩。

彰化縣養豬協會理事長陳筆輝說，沒聽說補助冷凍廠買豬的事，他認為拍賣均價落在每公斤90元較合理。

