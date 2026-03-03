快訊

扣鈕扣變困難、拿茶杯常滑落 醫：恐是拇指基底關節退化

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
71歲林姓男子熱愛高爾夫球運動，拇指長期握捏無力，置換人工關節後，握力功能完全恢復，打球更有自信。記者郭韋綺／攝影
71歲林姓男子熱愛高爾夫球運動，拇指長期握捏無力，置換人工關節後，握力功能完全恢復，打球更有自信。記者郭韋綺／攝影

拇指是雙手完成對掌、捏握與各種精細動作的核心，一旦長期疼痛、無力，連開瓶蓋、轉門把、扣鈕釦等日常小事都成了難題，骨科醫師指出，拇指捏握無力、根部持續疼痛，多半與「拇指基底關節退化性關節炎」有關。

高雄榮總骨科部手外科團隊今天發表新式拇指基底關節人工關節重建臨床成果，22例手術案例中，術後疼痛均改善，握力、捏力提升，患者滿意度高，為治療帶來新的突破。

骨科醫師陳俊宇說明，此症常見於需反覆用手、長時間施力的族群，如花藝師、理髮師、拆封作業員及高爾夫球運動員等。隨著關節軟骨磨損與不穩定加劇，疼痛與功能受限也會日益明顯。

目前治療方式除保守療法外，針對中重度患者可透過人工關節重建手術改善症狀，術後握力與捏力恢復程度可達接近百分之百，讓患者重新找回手部力量與生活品質。

拇指基底關節又稱腕掌關節（CMC關節），位於第一掌骨與大多角骨之間，是完成對掌、捏握與精細操作的重要結構，隨著年齡增長、女性荷爾蒙變化、外傷或長期重複使用，關節軟骨逐漸磨損，造成關節間隙變窄、骨刺生成與不穩定現象。

一名從事服飾買賣20多年的廖姓女子，長年頻繁使用雙手拆封條膠帶，導致雙側拇指嚴重退化出現Z字變形，接受傳統手術仍反覆疼痛，換了人工關節後，雙手功能完全恢復。

熱愛高爾夫運動的71歲林姓男子，也在手術與復健後恢復揮桿穩定度，再度回到球場，他今天現身說法，表示大拇指長期無力，拿茶杯都沒力氣，連摔3個茶杯才驚覺手出問題，2年前手術置換人工關節，握力、捏力完全恢復，笑說打球成績更甚以往。

研究統計，50歲以上族群約有15%至30%出現不同程度退化，患者常在拇指根部出現疼痛與無力，陳俊宇建議，超過50歲以上才有必要考慮換人工關節，使用年限為15年，須自費約13萬元。

高榮院長陳金順指出，該手術2023年引進台灣，全台累積已超過70例，高榮占22例，手術採微創方式進行，傷口約3公分，平均手術時間約1小時，術後2至4周即可逐步展開功能性訓練，不需等待骨融合。

臨床觀察顯示，多數患者疼痛大幅降低，活動角度與握力明顯改善，能更快回歸職場與日常生活。

高雄榮總骨科醫師陳俊宇建議，超過50歲才有必要考慮置換人工關節。記者郭韋綺／攝影
高雄榮總骨科醫師陳俊宇建議，超過50歲才有必要考慮置換人工關節。記者郭韋綺／攝影

「拇指基底關節退化性關節炎」治療上只要置換人工關節，握力可以恢復百分之百。記者郭韋綺／攝影
「拇指基底關節退化性關節炎」治療上只要置換人工關節，握力可以恢復百分之百。記者郭韋綺／攝影

高雄榮總骨科部手外科團隊今天發表新式拇指基底關節人工關節重建臨床成果。記者郭韋綺／攝影
高雄榮總骨科部手外科團隊今天發表新式拇指基底關節人工關節重建臨床成果。記者郭韋綺／攝影

相關新聞

「元宵月全食」今晚登場 1張圖查各階段時間表、氣象署曝觀賞機率

今天是元宵夜，為什麼沒看到圓圓的滿月？中央氣象署表示，因為月全食，月全被雲食。「元宵月全食」這個美麗的天象，預計月亮升起時就會開始缺一角，將於下午5時50分起初虧，隨著月亮升高，缺角會愈來愈大。到了晚上7時4分至8時3分全食期間，月亮會呈現暗紅色，也就是被稱為「紅月」或「血月」的階段，看起來既詭異又美麗。晚上8時3分開始生光之後，月面又會漸漸出現，直到晚上9時18分復圓，變回完整的滿月。

華南雲系帶來春雨 鄭明典曝預報上變化更複雜原因

華南雲系帶來春雨，中央氣象署發布豪雨特報。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出雲圖，他說，在可見光雲圖中，華南雲系範圍內，白白一大片雲區，不容易看出變化。改看紅外線系列的雲圖，就可以看到一團、一團相對活躍的雲帶，由海南島北方發展起來，然後往東移出影響台灣。

扣鈕扣變困難、拿茶杯常滑落 醫：恐是拇指基底關節退化

拇指是雙手完成對掌、捏握與各種精細動作的核心，一旦長期疼痛、無力，連開瓶蓋、轉門把、扣鈕釦等日常小事都成了難題，骨科醫師指出，拇指捏握無力、根部持續疼痛，多半與「拇指基底關節退化性關節炎」有關。

清明連假高鐵加開191班次列車 3月5日起開放購票

台灣高鐵公司為服務清明連假期間返鄉掃墓及出遊的旅客，自4月2日（周四）至4月7日（周二）規畫清明假期疏運，期間加開191班次列車（南下73班，北上118班），總計6天提供1162班次的旅運服務。

騎自行車出國不是夢 桃園機場捷運全線10日起開放自行車進出

機場捷運配合配合桃園國際機場公司調整航廈內自行車攜帶規範，10日起開放A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站及A14a機場旅館站攜帶自行車進站，屆時全線22站都能攜自行車進出站，但平日通勤尖峰不開放，請民眾多加留意。

星雲大師百歲誕辰逢佛光山開山60年 中華郵政緬懷推紀念郵票

今年是佛光山開山60年和開山祖師星雲大師百歲誕辰，中華郵政和佛光山為緬懷其「人間佛教」智慧，合作推出「傳燈六十．百年仰望」郵票1枚及小全張1張，郵票為星雲大師行走佛像，象徵其畢生弘揚人間佛教，悲願宏生、以眾為我，大全張則呈現佛陀紀念館、藏經樓、大雄寶殿和星雲大師合掌圖共4張郵票，今日正式發行。

