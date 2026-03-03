快訊

中國黑芝麻重金屬超標 食藥署邊境攔截1公噸

中央社／ 台北3日電

食藥署今天公布邊境檢驗違規名單，來自香港的米其林推薦老牌甜品又上榜，業者從中國進口的黑芝麻被檢出鎘每公斤0.2微克超標，共1批、1公噸遭邊境攔截，沒有流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境查驗不合格名單，共23項產品檢驗不合格，包括中國大陸紙蓋、智利鮮油桃等，分別因防腐劑含量、農藥殘留含量不符規定，依規定退運或銷毀。

知名港式甜品去年9月才因中國進口白芝麻農藥殘留量超標違規，這次又上榜。食藥署北區管理中心主任劉芳銘告訴媒體，業者從中國輸入黑芝麻被檢出重金屬鎘每公斤0.2微克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於其他油籽類限量為每公斤0.1微克，共1批、1公噸依規定退運或銷毀。

根據食藥署統計，業者過去半年來累計第2批違規，調整為逐批查驗。劉芳銘表示，至於整體從中國進口同產地、同號列產品也是只有2批不合格，因此維持一般抽批查驗。

此外，有業者從德國進口「水果風味飲」，被檢出防腐劑己二烯酸每公斤0.9公克，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，不含碳酸飲料類防腐劑己二烯酸用量以Sorbic Acid 計為每公斤0.5公克以下，共1批、267.75公斤依規定退運或銷毀。劉芳銘說，該名業者6個月內累計2批不合格，調整為逐批查驗。

