劉建國打造褒忠國家級魚菜共生基地 獲陳駿季點頭背書

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
農業部實地踏勘並聽取簡報後，對打造褒忠鄉成為國家級魚菜共生示範基地極表支持，允諾將投入經費協助完成。記者蔡維斌／翻攝
農業部實地踏勘並聽取簡報後，對打造褒忠鄉成為國家級魚菜共生示範基地極表支持，允諾將投入經費協助完成。記者蔡維斌／翻攝

立委劉建國昨天邀集農業部陳駿季、農糧署署長姚士源及農業部中區分署分署長陳尚仁南下雲林縣褒忠鄉，視察新湖合作農場研發的魚塭型「魚菜共生」推動成果，在縣議員林文彬、褒忠鄉長陳建名及農場團隊陪同下，了解場域營運現況。劉建國當場向部長爭取，將該農場打造為國家級永續循環示範基地，獲農業部承諾支持設備與科研經費。

劉建國說，褒忠新湖合作農場不僅打響褒忠美生菜名號，在知名超商上架，近三年來在農場團隊與鄉公所合作下，已將魚塭型的魚菜共生，由實驗階段推進到目前穩定運作的生產模式，兼顧漁業與農業生產，落實循環經濟理念。

他說，為讓第一線農民安心投入創新生產，期待在農業部實地了解後，盼能爭取中央資源挹注，透過技術升級與制度輔導，提高農民收益與產業競爭力，將褒忠這項成果，提升作為國家級魚菜共生示範基地，帶動農業與養殖共生，造福更多農民。

陳建名也說，未來若能導入技術與設備資源，將有助吸引更多青年返鄉投入農業，也帶動觀光與產業，這項實驗成果已獲得各方肯定紛紛來取經。林文彬也說，魚菜共生不僅是生產模式革新，也可結合地方創生與文化資源，形塑農業與文化並進的發展路徑，為褒忠開創更多元發展契機。

農場理事主席陳清山也說明魚菜共生的研發過程，如何把養殖用水循環使用，再所產的蔬菜用來養魚的運作型態。讓一行人刮目相看。

陳駿季視察後極表肯定，並提出三項支持方向。他希望將新湖農場打造成一個農漁共生的示範場域，透過循環再利用機制，讓更多農民採用更有效的經營方式提升產值。

他說，目前農業正積極推動集團經營與契作，新湖農場作為台灣首創導入先驅技術的場域，未來農業部也將提供科技經費，強化場域設備，提升農業產能，增加農民收益，共同邁向高效、永續的農業未來。

立委劉建國（右二）現摘魚菜共生所產的草莓給農業部長陳駿季（左一）品嘗，對於褒忠新湖農場三年多的實驗成果極表肯定。記者蔡維斌／翻攝
立委劉建國（右二）現摘魚菜共生所產的草莓給農業部長陳駿季（左一）品嘗，對於褒忠新湖農場三年多的實驗成果極表肯定。記者蔡維斌／翻攝

農業部長陳駿季（右二）聽取新湖農場理事主席陳清山說明魚菜共生的實驗與發展過程。記者蔡維斌／翻攝
農業部長陳駿季（右二）聽取新湖農場理事主席陳清山說明魚菜共生的實驗與發展過程。記者蔡維斌／翻攝

褒忠鄉新湖農場多年實驗，成功產出甜美草莓，友善農法吃得更健康，獲農業部支持打造褒忠鄉成為國家級魚菜共生示範基地。記者蔡維斌／翻攝
褒忠鄉新湖農場多年實驗，成功產出甜美草莓，友善農法吃得更健康，獲農業部支持打造褒忠鄉成為國家級魚菜共生示範基地。記者蔡維斌／翻攝

魚塭堤岸興建網式農場創建魚塭型角菜共生，抽養殖水種菜，再把菜過濾的乾淨水導入魚塭養魚，未來將推行到全國。記者蔡維斌／翻攝
魚塭堤岸興建網式農場創建魚塭型角菜共生，抽養殖水種菜，再把菜過濾的乾淨水導入魚塭養魚，未來將推行到全國。記者蔡維斌／翻攝

魚菜共生 農業部 陳駿季

相關新聞

「元宵月全食」今晚登場 1張圖查各階段時間表、氣象署曝觀賞機率

今天是元宵夜，為什麼沒看到圓圓的滿月？中央氣象署表示，因為月全食，月全被雲食。「元宵月全食」這個美麗的天象，預計月亮升起時就會開始缺一角，將於下午5時50分起初虧，隨著月亮升高，缺角會愈來愈大。到了晚上7時4分至8時3分全食期間，月亮會呈現暗紅色，也就是被稱為「紅月」或「血月」的階段，看起來既詭異又美麗。晚上8時3分開始生光之後，月面又會漸漸出現，直到晚上9時18分復圓，變回完整的滿月。

華南雲系帶來春雨 鄭明典曝預報上變化更複雜原因

華南雲系帶來春雨，中央氣象署發布豪雨特報。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出雲圖，他說，在可見光雲圖中，華南雲系範圍內，白白一大片雲區，不容易看出變化。改看紅外線系列的雲圖，就可以看到一團、一團相對活躍的雲帶，由海南島北方發展起來，然後往東移出影響台灣。

扣鈕扣變困難、拿茶杯常滑落 醫：恐是拇指基底關節退化

拇指是雙手完成對掌、捏握與各種精細動作的核心，一旦長期疼痛、無力，連開瓶蓋、轉門把、扣鈕釦等日常小事都成了難題，骨科醫師指出，拇指捏握無力、根部持續疼痛，多半與「拇指基底關節退化性關節炎」有關。

清明連假高鐵加開191班次列車 3月5日起開放購票

台灣高鐵公司為服務清明連假期間返鄉掃墓及出遊的旅客，自4月2日（周四）至4月7日（周二）規畫清明假期疏運，期間加開191班次列車（南下73班，北上118班），總計6天提供1162班次的旅運服務。

騎自行車出國不是夢 桃園機場捷運全線10日起開放自行車進出

機場捷運配合配合桃園國際機場公司調整航廈內自行車攜帶規範，10日起開放A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站及A14a機場旅館站攜帶自行車進站，屆時全線22站都能攜自行車進出站，但平日通勤尖峰不開放，請民眾多加留意。

星雲大師百歲誕辰逢佛光山開山60年 中華郵政緬懷推紀念郵票

今年是佛光山開山60年和開山祖師星雲大師百歲誕辰，中華郵政和佛光山為緬懷其「人間佛教」智慧，合作推出「傳燈六十．百年仰望」郵票1枚及小全張1張，郵票為星雲大師行走佛像，象徵其畢生弘揚人間佛教，悲願宏生、以眾為我，大全張則呈現佛陀紀念館、藏經樓、大雄寶殿和星雲大師合掌圖共4張郵票，今日正式發行。

