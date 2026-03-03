聽新聞
劉建國打造褒忠國家級魚菜共生基地 獲陳駿季點頭背書
立委劉建國昨天邀集農業部長陳駿季、農糧署署長姚士源及農業部中區分署分署長陳尚仁南下雲林縣褒忠鄉，視察新湖合作農場研發的魚塭型「魚菜共生」推動成果，在縣議員林文彬、褒忠鄉長陳建名及農場團隊陪同下，了解場域營運現況。劉建國當場向部長爭取，將該農場打造為國家級永續循環示範基地，獲農業部承諾支持設備與科研經費。
劉建國說，褒忠新湖合作農場不僅打響褒忠美生菜名號，在知名超商上架，近三年來在農場團隊與鄉公所合作下，已將魚塭型的魚菜共生，由實驗階段推進到目前穩定運作的生產模式，兼顧漁業與農業生產，落實循環經濟理念。
他說，為讓第一線農民安心投入創新生產，期待在農業部實地了解後，盼能爭取中央資源挹注，透過技術升級與制度輔導，提高農民收益與產業競爭力，將褒忠這項成果，提升作為國家級魚菜共生示範基地，帶動農業與養殖共生，造福更多農民。
陳建名也說，未來若能導入技術與設備資源，將有助吸引更多青年返鄉投入農業，也帶動觀光與產業，這項實驗成果已獲得各方肯定紛紛來取經。林文彬也說，魚菜共生不僅是生產模式革新，也可結合地方創生與文化資源，形塑農業與文化並進的發展路徑，為褒忠開創更多元發展契機。
農場理事主席陳清山也說明魚菜共生的研發過程，如何把養殖用水循環使用，再所產的蔬菜用來養魚的運作型態。讓一行人刮目相看。
陳駿季視察後極表肯定，並提出三項支持方向。他希望將新湖農場打造成一個農漁共生的示範場域，透過循環再利用機制，讓更多農民採用更有效的經營方式提升產值。
他說，目前農業正積極推動集團經營與契作，新湖農場作為台灣首創導入先驅技術的場域，未來農業部也將提供科技經費，強化場域設備，提升農業產能，增加農民收益，共同邁向高效、永續的農業未來。
