清明連假原民返鄉列車開始訂票 開設班次4月2日至4月7日

2026年春假「原住民返鄉列車」今天開放登記，訂票網址在台鐵訂票網站，凡具原住民身分，每人單程限登記4張、來回8張，開設班次為4月2日至7日。

民進黨立委陳瑩今天告訴中央社記者，2026年春假的「原民返鄉列車」今天凌晨開始訂票，開設班次，4月2日至4日是返鄉班次，4月5日至7日是回程班次，南迴線及北迴線均有。

她表示，凡具有原住民身分者（可為非原住民家人代購）每人單程限登記4張、來回限8張，額滿為止。

台鐵台東火車站表示，訂票網址為台鐵訂票網站，訂票完成後2日內至各火車站取票；訂票至乘車日前8日止。

陳瑩表示，「原民列車」是她2016年回到立法院時，首要推動政績之一，它是專為原住民返鄉規劃列車，原民列車從試營運到目前台鐵常態化開設列車，今年已邁入第11年，有規劃返鄉的族人可多多利用。