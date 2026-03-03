研究：多攝取素食可降低罹癌風險

吃素可降低罹癌風險！牛津大學健康研究指出，素食飲食能顯著降低包含胰臟癌、乳腺癌及腎臟癌在內的五種癌症風險，最高減幅可達30%。專家認為，降低風險的主因可能是未食用加工肉品，而未來仍需釐清是特定食物還是整體飲食模式產生了保護作用。

素食罹癌風險低

《天空新聞台》報導，牛津大學人口健康中心調查17種不同類型的癌症，包括胃腸道、肺部、生殖系統、泌尿道及血液等部位，並探討素食習慣與癌症風險之間的關聯。結果顯示，素食者在胰臟癌、乳腺癌及腎臟癌等五種癌症的患病率顯著降低。

主要研究員科納戈表示，素食者通常攝取比肉食者更多的水果、蔬菜和纖維，再加上不食用加工肉品，這可能有助於降低某些癌症的風險。

然而，素食者罹患食道癌和全素者罹患大腸癌的風險卻有增加。專家推測，這些負面結果可能與缺乏鈣質等特定營養素有關，並建議大眾在減少紅肉攝取的同時，仍需確保營養均衡。

飲食改變抗癌能力

《英國廣播公司》報導，素食者罹患癌症的機率明顯下降，幅度最高可達三成。其中，素食者罹患胰臟癌的風險比葷食者降低21%、乳癌風險降低9%、前列腺癌風險降低12%、腎臟癌風險降低28%，以及多發性骨髓瘤風險降低31%。

未來，科學家仍需要針對更廣泛的人群進行研究，以釐清飲食細節如何改變人體的抗癌能力。對此，雖然特定飲食模式展現了預防優勢，但仍需釐清是肉類本身還是整體的營養攝取影響了健康結果。

