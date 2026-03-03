生育率難提高 托盟提非婚生育政策

政府應該強化非婚生育的政策配套！托盟3日公布民調，若保障制度到位，68%非婚伴侶、69.5%單身女性認為適合養小孩。民團強調，目前單身女性修法適用《人工生殖法》雖然尚未通過，但已經是朝野高度共識，盼修法儘速通過，同時強化配套的公托、友善職場等政策，才能確實改善生育率。

若有保障 非婚者願生育

托盟3日公布調查顯示，若沒有任何制度保障，71.3%非婚伴侶認為他們不適合養小孩，但如果能保障非婚家長對孩子的扶養義務、伴侶的扶養義務、同居義務與辦理死亡後另一方有一定財產繼承權（比例低於婚姻配偶）的話，認為非婚伴侶適合養小孩的比例達到68%。

另外，針對單身女性生育也有類似傾向，若公托服務到位、反歧視的法律環境與親職教育或友善職場等資源不到位，61.3%不支持單身女性生育，但若三項條件都到位，支持比例達到69.5%，可見填答者對於是否贊同「單身女性生育」的態度，多數不是因為道德價值，而是取決於外在環境與資源的務實判斷。

西方非婚生育率高

「新加坡也打算調整生育政策！」托盟召集人王兆慶強調，OECD國家如法國、丹麥、美國與德國等，非婚出生幼兒比例分別高達58.5%、54.7%、40%與33.1%，遠高於台灣與南韓，總生育率也高於我國與南韓，新加坡近日有重量級官員也認為，用補助政策改善少子化已經無效，「政府需要重塑婚姻與育兒觀念」。

台灣女人連線理事長林綠紅強調，目前《人工生殖法》不允許單身女性適用，但女人生育有生理時鐘，因此雖然縣市政府曾鼓勵社會性凍卵，但使用率僅8%，除非結婚或是一方有不孕症，社會性凍卵的卵子往往只能廢棄，目前社會對於單身女性適用有共識，盼新會期各黨針對高度共識的部分儘速通過。

弱勢家庭要配套保障

婦女新知基金會政策部主任李盈學批評，政府目前仍將照顧責任推給家庭，但照顧的風險都給女性，因此需要更多公共照顧資源與制度改革來介入，生育政策要看到不同家庭的困難，才能共同設計保障兒權、看見單身女性困境的政策。全國教保產業工會監事陳亮吟也說，單親、隔代教養與同志家庭資源有限，一定要有政策配套。

