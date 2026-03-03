清明連假高鐵加開191班次列車 3月5日起開放購票

台灣高鐵公司為服務清明連假期間返鄉掃墓及出遊的旅客，自4月2日（周四）至4月7日（周二）規畫清明假期疏運，期間加開191班次列車（南下73班，北上118班），總計6天提供1162班次的旅運服務。

高鐵表示，旅客可自本周四凌晨零時起，透過網路訂票系統、高鐵合作之便利商店及「T- EX行動購票」App，或於各車站售票窗口及自動售票機，一次預購清明假期疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票，節省時間。

此外，為服務旅客於3月中、下旬提前返鄉掃墓及因應各地各種大型活動辦理之旅運需求，自3月13日（周五）至3月29日（周日）連續3周實施周末短期增班，期間共增開78班次列車（南下44班、北上34班），同樣自本周四凌晨零時起開放購票，敬請旅客提早預訂。

台灣高鐵公司依據旅運需求，特別於清明疏運期間提供13班延後收班車次，均於晚間12時後抵達端點站（最晚至凌晨1時抵達），且配置2節自由座車廂（11-12節）。搭乘延後收班車次的旅客，預先安排到站後的交通接駁，以確保行程順暢。

清明疏運期間，台灣高鐵公司亦將針對台中以北區間自由座需求較高時段，包括4月2日（周四）15至20時及4月3日（周五）7至15時之南下方向；與4月6日（周一）12至21時之北上方向，行駛於南港—台中、沿途停靠各站之區間列車，均配置9節自由座車廂。建議往返台中以北各站旅客多加利用，並配合站務人員引導、分流搭乘。

台灣高鐵公司於清明疏運期間仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項優惠。