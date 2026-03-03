快訊

美軍攻打伊朗3天後川普正式通報國會 國會若不宣戰後果曝光

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

周玉蔻誣指張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今出庭作證

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵清明連假訂票開跑 首日售出近15萬張

中央社／ 台北3日電

台鐵今天清晨開放清明連假訂票，根據統計截至今天上午9時，共售出14萬9763張訂票，目前東部幹線跟西部幹線仍有餘位。

今年清明連假將於4月3日至6日展開，因應清明節疏運旅客需求，台鐵規劃自4月2日起至4月7日止共6天為疏運期，台鐵全線加開各級列車共計165列次，包含西部幹線58列次、東部幹線86列次、南迴線21列次。

台鐵今天上午開放旅客訂票，台鐵發布新聞稿表示，截至今天上午9時，總計完成9萬436筆訂單，共14萬9763張訂票，訂票過程順利。

東部幹線方面，台鐵說，台北往花蓮、台東方向在4月3日上午6時至下午5時，長途自強號僅餘零星座位，其餘時段仍有餘位；台東、花蓮往台北方面在4月6日上午6時至下午5時，長途自強號僅餘零星座位；其餘時段仍有餘位。

西部幹線部分，台鐵表示，各時段自強號仍有餘位；南迴線部分高雄往台東方向在4月3日上午9時至中午12時，長途自強號僅餘零星座位，其餘時段仍有餘位；台東往高雄方向各時段自強號仍有餘位。

另外，台鐵表示，4月2日、3日、5日及6日加開的實名制列車，將於3月4日凌晨0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及前述兩者配偶與直系血親1親等國民訂票。

延伸閱讀

2026台灣燈會鐵路疏運一次看 台鐵熱門日加開7班、高鐵加開81班車

桃園富岡=楊梅行人闖軌道遭自強號撞擊 雙向列車延誤

今年公務員高普考7月3日起舉行 需用名額暫定5618名

搶搭運動賽事熱潮 台北萬豪主餐買一送一最高省1700元

相關新聞

華南雲系帶來春雨 鄭明典曝預報上變化更複雜原因

華南雲系帶來春雨，中央氣象署發布豪雨特報。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出雲圖，他說，在可見光雲圖中，華南雲系範圍內，白白一大片雲區，不容易看出變化。改看紅外線系列的雲圖，就可以看到一團、一團相對活躍的雲帶，由海南島北方發展起來，然後往東移出影響台灣。

扣鈕扣變困難、拿茶杯常滑落 醫：恐是拇指基底關節退化

拇指是雙手完成對掌、捏握與各種精細動作的核心，一旦長期疼痛、無力，連開瓶蓋、轉門把、扣鈕釦等日常小事都成了難題，骨科醫師指出，拇指捏握無力、根部持續疼痛，多半與「拇指基底關節退化性關節炎」有關。

清明連假高鐵加開191班次列車 3月5日起開放購票

台灣高鐵公司為服務清明連假期間返鄉掃墓及出遊的旅客，自4月2日（周四）至4月7日（周二）規畫清明假期疏運，期間加開191班次列車（南下73班，北上118班），總計6天提供1162班次的旅運服務。

「元宵月全食」今晚登場 1張圖查各階段時間表 氣象署曝觀賞機率

今天是元宵夜，為什麼沒看到圓圓的滿月？中央氣象署表示，因為月全食，月全被雲食。「元宵月全食」這個美麗的天象，預計月亮升起時就會開始缺一角，將於下午5時50分起初虧，隨著月亮升高，缺角會愈來愈大。到了晚上7時4分至8時3分全食期間，月亮會呈現暗紅色，也就是被稱為「紅月」或「血月」的階段，看起來既詭異又美麗。晚上8時3分開始生光之後，月面又會漸漸出現，直到晚上9時18分復圓，變回完整的滿月。

騎自行車出國不是夢 桃園機場捷運全線10日起開放自行車進出

機場捷運配合配合桃園國際機場公司調整航廈內自行車攜帶規範，10日起開放A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站及A14a機場旅館站攜帶自行車進站，屆時全線22站都能攜自行車進出站，但平日通勤尖峰不開放，請民眾多加留意。

星雲大師百歲誕辰逢佛光山開山60年 中華郵政緬懷推紀念郵票

今年是佛光山開山60年和開山祖師星雲大師百歲誕辰，中華郵政和佛光山為緬懷其「人間佛教」智慧，合作推出「傳燈六十．百年仰望」郵票1枚及小全張1張，郵票為星雲大師行走佛像，象徵其畢生弘揚人間佛教，悲願宏生、以眾為我，大全張則呈現佛陀紀念館、藏經樓、大雄寶殿和星雲大師合掌圖共4張郵票，今日正式發行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。