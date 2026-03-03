台鐵清明連假訂票開跑 首日售出近15萬張

台鐵今天清晨開放清明連假訂票，根據統計截至今天上午9時，共售出14萬9763張訂票，目前東部幹線跟西部幹線仍有餘位。

今年清明連假將於4月3日至6日展開，因應清明節疏運旅客需求，台鐵規劃自4月2日起至4月7日止共6天為疏運期，台鐵全線加開各級列車共計165列次，包含西部幹線58列次、東部幹線86列次、南迴線21列次。

台鐵今天上午開放旅客訂票，台鐵發布新聞稿表示，截至今天上午9時，總計完成9萬436筆訂單，共14萬9763張訂票，訂票過程順利。

東部幹線方面，台鐵說，台北往花蓮、台東方向在4月3日上午6時至下午5時，長途自強號僅餘零星座位，其餘時段仍有餘位；台東、花蓮往台北方面在4月6日上午6時至下午5時，長途自強號僅餘零星座位；其餘時段仍有餘位。

西部幹線部分，台鐵表示，各時段自強號仍有餘位；南迴線部分高雄往台東方向在4月3日上午9時至中午12時，長途自強號僅餘零星座位，其餘時段仍有餘位；台東往高雄方向各時段自強號仍有餘位。

另外，台鐵表示，4月2日、3日、5日及6日加開的實名制列車，將於3月4日凌晨0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及前述兩者配偶與直系血親1親等國民訂票。