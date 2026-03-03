快訊

美軍攻打伊朗3天後川普正式通報國會 國會若不宣戰後果曝光

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

周玉蔻誣指張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今出庭作證

聽新聞
0:00 / 0:00

兒控鏡片搭配藥水雙管齊下 嘉基推聯合療法防堵學童近視度數失控

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉基醫師莊超偉提醒，視力檢查應從4 歲前就開始進行第一次完整篩檢。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基醫師莊超偉提醒，視力檢查應從4 歲前就開始進行第一次完整篩檢。圖／嘉義基督教醫院提供

台灣 18 歲以下青少年近視率達 87.2%，平均每 10 名孩子就有將近 9 人面臨視力威脅。嘉義基督教醫院眼科醫師莊超偉表示，近視是眼軸異常拉長的疾病，若放任度數加深演變成高度近視，將增加視網膜剝離、黃斑部病變等風險，甚至導致失明，家長應及早干預。

莊超偉指出，近視本質是眼軸像吹氣球般異常拉長，導致內部神經與組織脆弱。如果家長放任度數在求學階段瘋狂加深，演變成「高度近視」，未來發生視網膜剝離、黃斑部病變等嚴重併發症的風險將大幅增加，甚至可能導致永久性失明。

他表示，年紀越小的孩子發病，度數加深速度越快，臨床證實「周邊離焦鏡片」最高可達 70% 的抑制效果，且具備非侵入性、高安全性與保養簡便等優勢，適合生活自理能力發展中的學童，讓孩子在維持清晰視覺時也能自在參與活動。

針對視力防護，莊超偉建議採取「兒控鏡片搭配低濃度阿托品藥水」的聯合療法，從物理與藥理雙管齊下。平時應執行「護眼密碼 3010120」，即近距離用眼30分鐘休息10分鐘，並維持每日120分鐘戶外活動，利用自然光線抑制眼軸拉長。

莊超偉提醒，視力檢查應從4歲前開始進行第一次完整篩檢，才能在初期即時掌握狀況，守護孩子視力健康。

醫師莊超偉表示，臨床證實「周邊離焦鏡片」能有效減緩近視度數加深。圖／嘉義基督教醫院提供
醫師莊超偉表示，臨床證實「周邊離焦鏡片」能有效減緩近視度數加深。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉基醫師莊超偉建議可以透過「兒控鏡片 ＋ 低濃度阿托品藥水」雙管齊下，從物理與藥理兩方面同時防堵度數失控。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基醫師莊超偉建議可以透過「兒控鏡片 ＋ 低濃度阿托品藥水」雙管齊下，從物理與藥理兩方面同時防堵度數失控。圖／嘉義基督教醫院提供

延伸閱讀

眼藥水直接滴入眼恐傷角膜？ 藥師揭正解：順序錯了等於白點

元宵節賞月看成半個月亮 25歲男水晶體脫位視力只剩0.2

超人力霸王提燈搶手 醫急呼籲鈕扣電池易卡食道灼傷：慎防幼童誤吞

罕見病例 眼疾男打瘦瘦針 眼嚴重出血

相關新聞

華南雲系帶來春雨 鄭明典曝預報上變化更複雜原因

華南雲系帶來春雨，中央氣象署發布豪雨特報。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出雲圖，他說，在可見光雲圖中，華南雲系範圍內，白白一大片雲區，不容易看出變化。改看紅外線系列的雲圖，就可以看到一團、一團相對活躍的雲帶，由海南島北方發展起來，然後往東移出影響台灣。

扣鈕扣變困難、拿茶杯常滑落 醫：恐是拇指基底關節退化

拇指是雙手完成對掌、捏握與各種精細動作的核心，一旦長期疼痛、無力，連開瓶蓋、轉門把、扣鈕釦等日常小事都成了難題，骨科醫師指出，拇指捏握無力、根部持續疼痛，多半與「拇指基底關節退化性關節炎」有關。

清明連假高鐵加開191班次列車 3月5日起開放購票

台灣高鐵公司為服務清明連假期間返鄉掃墓及出遊的旅客，自4月2日（周四）至4月7日（周二）規畫清明假期疏運，期間加開191班次列車（南下73班，北上118班），總計6天提供1162班次的旅運服務。

「元宵月全食」今晚登場 1張圖查各階段時間表 氣象署曝觀賞機率

今天是元宵夜，為什麼沒看到圓圓的滿月？中央氣象署表示，因為月全食，月全被雲食。「元宵月全食」這個美麗的天象，預計月亮升起時就會開始缺一角，將於下午5時50分起初虧，隨著月亮升高，缺角會愈來愈大。到了晚上7時4分至8時3分全食期間，月亮會呈現暗紅色，也就是被稱為「紅月」或「血月」的階段，看起來既詭異又美麗。晚上8時3分開始生光之後，月面又會漸漸出現，直到晚上9時18分復圓，變回完整的滿月。

騎自行車出國不是夢 桃園機場捷運全線10日起開放自行車進出

機場捷運配合配合桃園國際機場公司調整航廈內自行車攜帶規範，10日起開放A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站及A14a機場旅館站攜帶自行車進站，屆時全線22站都能攜自行車進出站，但平日通勤尖峰不開放，請民眾多加留意。

星雲大師百歲誕辰逢佛光山開山60年 中華郵政緬懷推紀念郵票

今年是佛光山開山60年和開山祖師星雲大師百歲誕辰，中華郵政和佛光山為緬懷其「人間佛教」智慧，合作推出「傳燈六十．百年仰望」郵票1枚及小全張1張，郵票為星雲大師行走佛像，象徵其畢生弘揚人間佛教，悲願宏生、以眾為我，大全張則呈現佛陀紀念館、藏經樓、大雄寶殿和星雲大師合掌圖共4張郵票，今日正式發行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。