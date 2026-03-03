兒控鏡片搭配藥水雙管齊下 嘉基推聯合療法防堵學童近視度數失控

台灣 18 歲以下青少年近視率達 87.2%，平均每 10 名孩子就有將近 9 人面臨視力威脅。嘉義基督教醫院眼科醫師莊超偉表示，近視是眼軸異常拉長的疾病，若放任度數加深演變成高度近視，將增加視網膜剝離、黃斑部病變等風險，甚至導致失明，家長應及早干預。

莊超偉指出，近視本質是眼軸像吹氣球般異常拉長，導致內部神經與組織脆弱。如果家長放任度數在求學階段瘋狂加深，演變成「高度近視」，未來發生視網膜剝離、黃斑部病變等嚴重併發症的風險將大幅增加，甚至可能導致永久性失明。

他表示，年紀越小的孩子發病，度數加深速度越快，臨床證實「周邊離焦鏡片」最高可達 70% 的抑制效果，且具備非侵入性、高安全性與保養簡便等優勢，適合生活自理能力發展中的學童，讓孩子在維持清晰視覺時也能自在參與活動。

針對視力防護，莊超偉建議採取「兒控鏡片搭配低濃度阿托品藥水」的聯合療法，從物理與藥理雙管齊下。平時應執行「護眼密碼 3010120」，即近距離用眼30分鐘休息10分鐘，並維持每日120分鐘戶外活動，利用自然光線抑制眼軸拉長。

莊超偉提醒，視力檢查應從4歲前開始進行第一次完整篩檢，才能在初期即時掌握狀況，守護孩子視力健康。

醫師莊超偉表示，臨床證實「周邊離焦鏡片」能有效減緩近視度數加深。圖／嘉義基督教醫院提供