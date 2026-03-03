快訊

蓄水率未達4成！寶二水庫實施人工增雨 石門水庫水情正常

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導
新竹寶山及寶二水庫總蓄水量約1536萬噸，蓄水率約39.5%，北水分署今實施500公尺高空焰彈，努力把雨水留在水庫。圖／北水分署提供
新竹寶山及寶二水庫總蓄水量約1536萬噸，蓄水率約39.5%，北水分署今實施500公尺高空焰彈，努力把雨水留在水庫。圖／北水分署提供

首波春雨為新竹寶二水庫帶來百萬噸進帳，然蓄水率仍為39.5%，水情亮起綠燈提醒。隨著第二波春雨於今日接力報到，北水分署上午於高空實施人工增雨，並成立旱災緊急應變小組。相較於石門水庫76.3%的穩定水情，新竹地區將加強跨域水源調度與防旱監控，力求穩定公共用水供應。

今年第一波春雨在3月1日結束，北水分署統計在寶二水庫系統集水區降雨共41.2毫米，估計為水庫增加3日用水量、約100萬噸水量，同時也為亟需水源供灌的農田，帶來及時甘霖。

北水分署指出，截至今日上午9時止，新竹寶山及寶二水庫總蓄水量約1536萬噸，蓄水率約39.5%。依中央氣象署資訊，第二波春雨將於今日來臨，分署審慎觀測氣象變化，並於上午8時實施500公尺高空焰彈，努力把雨水留在水庫，目前水庫已降雨中。

而石門水庫截至今日上午9:20分止，蓄水量1.57億噸，蓄水率76.3%，較近五年平均高出約1200萬噸，水情正常。

新竹地區於上月25日變更水情燈號為「綠燈」（水情提醒），雖暫不影響公共用水供應，但為妥為因應未來降雨不確定性，分署已同步成立旱災緊急應變小組，除加強力度跨域支援新竹地區水源及啟動各項防旱措施外，也透過時時監控掌握可實施人工增雨時機，力求多降雨挹注水庫水源。

石門水庫截至今上午蓄水量1.57億噸，蓄水率76.3%，較近五年平均高出約1200萬噸。圖／北水分署提供
石門水庫截至今上午蓄水量1.57億噸，蓄水率76.3%，較近五年平均高出約1200萬噸。圖／北水分署提供

目前新竹水情為「水情提醒」的綠燈，北水分署成立旱災緊急應變小組，加強力度跨域支援新竹地區水源及啟動各項防旱措施。圖／北水分署提供
目前新竹水情為「水情提醒」的綠燈，北水分署成立旱災緊急應變小組，加強力度跨域支援新竹地區水源及啟動各項防旱措施。圖／北水分署提供

相關新聞

華南雲系帶來春雨 鄭明典曝預報上變化更複雜原因

華南雲系帶來春雨，中央氣象署發布豪雨特報。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出雲圖，他說，在可見光雲圖中，華南雲系範圍內，白白一大片雲區，不容易看出變化。改看紅外線系列的雲圖，就可以看到一團、一團相對活躍的雲帶，由海南島北方發展起來，然後往東移出影響台灣。

扣鈕扣變困難、拿茶杯常滑落 醫：恐是拇指基底關節退化

拇指是雙手完成對掌、捏握與各種精細動作的核心，一旦長期疼痛、無力，連開瓶蓋、轉門把、扣鈕釦等日常小事都成了難題，骨科醫師指出，拇指捏握無力、根部持續疼痛，多半與「拇指基底關節退化性關節炎」有關。

清明連假高鐵加開191班次列車 3月5日起開放購票

台灣高鐵公司為服務清明連假期間返鄉掃墓及出遊的旅客，自4月2日（周四）至4月7日（周二）規畫清明假期疏運，期間加開191班次列車（南下73班，北上118班），總計6天提供1162班次的旅運服務。

「元宵月全食」今晚登場 1張圖查各階段時間表 氣象署曝觀賞機率

今天是元宵夜，為什麼沒看到圓圓的滿月？中央氣象署表示，因為月全食，月全被雲食。「元宵月全食」這個美麗的天象，預計月亮升起時就會開始缺一角，將於下午5時50分起初虧，隨著月亮升高，缺角會愈來愈大。到了晚上7時4分至8時3分全食期間，月亮會呈現暗紅色，也就是被稱為「紅月」或「血月」的階段，看起來既詭異又美麗。晚上8時3分開始生光之後，月面又會漸漸出現，直到晚上9時18分復圓，變回完整的滿月。

騎自行車出國不是夢 桃園機場捷運全線10日起開放自行車進出

機場捷運配合配合桃園國際機場公司調整航廈內自行車攜帶規範，10日起開放A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站及A14a機場旅館站攜帶自行車進站，屆時全線22站都能攜自行車進出站，但平日通勤尖峰不開放，請民眾多加留意。

星雲大師百歲誕辰逢佛光山開山60年 中華郵政緬懷推紀念郵票

今年是佛光山開山60年和開山祖師星雲大師百歲誕辰，中華郵政和佛光山為緬懷其「人間佛教」智慧，合作推出「傳燈六十．百年仰望」郵票1枚及小全張1張，郵票為星雲大師行走佛像，象徵其畢生弘揚人間佛教，悲願宏生、以眾為我，大全張則呈現佛陀紀念館、藏經樓、大雄寶殿和星雲大師合掌圖共4張郵票，今日正式發行。

