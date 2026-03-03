蓄水率未達4成！寶二水庫實施人工增雨 石門水庫水情正常

首波春雨為新竹寶二水庫帶來百萬噸進帳，然蓄水率仍為39.5%，水情亮起綠燈提醒。隨著第二波春雨於今日接力報到，北水分署上午於高空實施人工增雨，並成立旱災緊急應變小組。相較於石門水庫76.3%的穩定水情，新竹地區將加強跨域水源調度與防旱監控，力求穩定公共用水供應。

今年第一波春雨在3月1日結束，北水分署統計在寶二水庫系統集水區降雨共41.2毫米，估計為水庫增加3日用水量、約100萬噸水量，同時也為亟需水源供灌的農田，帶來及時甘霖。

北水分署指出，截至今日上午9時止，新竹寶山及寶二水庫總蓄水量約1536萬噸，蓄水率約39.5%。依中央氣象署資訊，第二波春雨將於今日來臨，分署審慎觀測氣象變化，並於上午8時實施500公尺高空焰彈，努力把雨水留在水庫，目前水庫已降雨中。

而石門水庫截至今日上午9:20分止，蓄水量1.57億噸，蓄水率76.3%，較近五年平均高出約1200萬噸，水情正常。

新竹地區於上月25日變更水情燈號為「綠燈」（水情提醒），雖暫不影響公共用水供應，但為妥為因應未來降雨不確定性，分署已同步成立旱災緊急應變小組，除加強力度跨域支援新竹地區水源及啟動各項防旱措施外，也透過時時監控掌握可實施人工增雨時機，力求多降雨挹注水庫水源。

石門水庫截至今上午蓄水量1.57億噸，蓄水率76.3%，較近五年平均高出約1200萬噸。圖／北水分署提供