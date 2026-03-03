快訊

華南雲雨區東移帶來及時雨 水利署啟動人工增雨作業

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

氣象預測顯示3日華南雲雨區東移，各地均有短暫陣雨，西半部更具備局部較大雨勢的發生潛力，經濟部水利署掌握這波降雨契機，於今日上午8時起，在新竹以南各水庫集水區大範圍施作人工增雨，期能挹注寶貴水源。

水利署指出，根據最新氣象資料，這波鋒面雨帶將由北而南通過台灣。由於因中南部地區風向條件有利於將焰劑上送至深厚雲層，水利署今日上午起，陸續於天輪壩、湖山水庫、仁義潭水庫、曾文水庫、南化水庫、甲仙堰、阿公店水庫、月眉堰及六龜工作站等地施放地面焰劑。

水利署指出，為避開北部地區較強地面風速，並提高焰劑進入雲層之機會，寶二水庫則規劃施放500公尺高空焰彈25顆，透過多元平台聯合作業，提高焰劑的覆蓋率與降雨效率，期望有效提升降雨機率，改善水情，後續仍將密切關注天氣變化，機動實施人工增雨。

相關新聞

華南雲系帶來春雨 鄭明典曝預報上變化更複雜原因

華南雲系帶來春雨，中央氣象署發布豪雨特報。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出雲圖，他說，在可見光雲圖中，華南雲系範圍內，白白一大片雲區，不容易看出變化。改看紅外線系列的雲圖，就可以看到一團、一團相對活躍的雲帶，由海南島北方發展起來，然後往東移出影響台灣。

扣鈕扣變困難、拿茶杯常滑落 醫：恐是拇指基底關節退化

拇指是雙手完成對掌、捏握與各種精細動作的核心，一旦長期疼痛、無力，連開瓶蓋、轉門把、扣鈕釦等日常小事都成了難題，骨科醫師指出，拇指捏握無力、根部持續疼痛，多半與「拇指基底關節退化性關節炎」有關。

清明連假高鐵加開191班次列車 3月5日起開放購票

台灣高鐵公司為服務清明連假期間返鄉掃墓及出遊的旅客，自4月2日（周四）至4月7日（周二）規畫清明假期疏運，期間加開191班次列車（南下73班，北上118班），總計6天提供1162班次的旅運服務。

「元宵月全食」今晚登場 1張圖查各階段時間表 氣象署曝觀賞機率

今天是元宵夜，為什麼沒看到圓圓的滿月？中央氣象署表示，因為月全食，月全被雲食。「元宵月全食」這個美麗的天象，預計月亮升起時就會開始缺一角，將於下午5時50分起初虧，隨著月亮升高，缺角會愈來愈大。到了晚上7時4分至8時3分全食期間，月亮會呈現暗紅色，也就是被稱為「紅月」或「血月」的階段，看起來既詭異又美麗。晚上8時3分開始生光之後，月面又會漸漸出現，直到晚上9時18分復圓，變回完整的滿月。

騎自行車出國不是夢 桃園機場捷運全線10日起開放自行車進出

機場捷運配合配合桃園國際機場公司調整航廈內自行車攜帶規範，10日起開放A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站及A14a機場旅館站攜帶自行車進站，屆時全線22站都能攜自行車進出站，但平日通勤尖峰不開放，請民眾多加留意。

星雲大師百歲誕辰逢佛光山開山60年 中華郵政緬懷推紀念郵票

今年是佛光山開山60年和開山祖師星雲大師百歲誕辰，中華郵政和佛光山為緬懷其「人間佛教」智慧，合作推出「傳燈六十．百年仰望」郵票1枚及小全張1張，郵票為星雲大師行走佛像，象徵其畢生弘揚人間佛教，悲願宏生、以眾為我，大全張則呈現佛陀紀念館、藏經樓、大雄寶殿和星雲大師合掌圖共4張郵票，今日正式發行。

