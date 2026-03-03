華南雲雨區東移帶來及時雨 水利署啟動人工增雨作業

氣象預測顯示3日華南雲雨區東移，各地均有短暫陣雨，西半部更具備局部較大雨勢的發生潛力，經濟部水利署掌握這波降雨契機，於今日上午8時起，在新竹以南各水庫集水區大範圍施作人工增雨，期能挹注寶貴水源。

水利署指出，根據最新氣象資料，這波鋒面雨帶將由北而南通過台灣。由於因中南部地區風向條件有利於將焰劑上送至深厚雲層，水利署今日上午起，陸續於天輪壩、湖山水庫、仁義潭水庫、曾文水庫、南化水庫、甲仙堰、阿公店水庫、月眉堰及六龜工作站等地施放地面焰劑。

水利署指出，為避開北部地區較強地面風速，並提高焰劑進入雲層之機會，寶二水庫則規劃施放500公尺高空焰彈25顆，透過多元平台聯合作業，提高焰劑的覆蓋率與降雨效率，期望有效提升降雨機率，改善水情，後續仍將密切關注天氣變化，機動實施人工增雨。