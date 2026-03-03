今全台濕冷強度上看冷氣團 高山不排除降雪 氣象署曝最凍時間點

今天的天氣和昨天相比之下感受上非常濕冷，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，冷空氣南下，還有華南雲雨區逐漸東移，各地溫度比昨天下降6至8度左右。預估這波冷空氣接近大陸冷氣團的強度，最低的時間落在今晚到明天清晨，各地低溫可以來到14至18度左右，要注意保暖。

華南雲雨區會持續影響台灣到周四，林秉煜表示，各地下雨機率偏高，周五之後華南雲雨區逐漸移出來後，轉為偏向東北季風的型態，大概只有迎風面的基隆北海岸、東半部地區容易下雨，中南部回復為穩定多雲到晴的天氣。

他說，深厚的雲系從華南移出一波又一波，影響台灣最明顯時間是今天清晨到中午前後，各地下雨機率大，尤其西半部地區有局部較大雨勢，特別是中南部地區可能有局部大雨出現。預估上半天會有一道對流開始從海峽移進台南以南，包含高雄、屏東地區，注意相對比較強的風勢出現。

今天降雨趨勢，林秉煜表示，中午前後各地下雨依舊比較明顯，西半部雨勢比較大，對流移進來的時候，台南、高雄、屏東雨勢比較明顯。不過，下午到晚上隨著雲系逐漸東移，西半部局部地區下雨情況逐漸緩和下來，感受上陰天、偶爾有下雨情況。今天深夜到明天清晨，還是有零星降雨機率。

未來1周降雨趨勢，林秉煜說，明天持續受到華南雲雨區影響，還是偏東北風的型態，各地下雨情況明顯，尤其基隆北海岸、宜蘭地區會有比較大的雨勢出現。華南雲雨區整體影響到周四，西半部地區還是有零星降雨。周五之後隨著華南雲雨區逐漸遠離，轉為東北季風的迎風面降雨型態，屆時整個東北季風影響天氣，北部地區、東半部地區下雨機率相對偏高，但整體水氣有逐漸趨緩下來。

溫度方面，林秉煜表示，今天清晨受到冷空氣影響之下，溫度逐漸下降，預估今晚到明天清晨會來到最低的時候，各地低溫14至18度，務必做好保暖工作。明天溫度雖然回升，但感受還是偏涼偏冷。溫度感受比較明顯的時候在周四、周五，但是之後東北季風周六又會南下，各地感受還是會比較偏涼，尤其北部地區雲多、下雨機率偏高，溫度又會有逐漸下降的感覺。

中央氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今天至明天晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

至於高山降雪機率，他說，若水氣與低溫配合，3500公尺以上高山有降雪或固態降水的機率。

中央氣象署發布陸上強風特報。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供