新竹水情升溫、燈號轉綠 寶二水庫今早實施人工增雨

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
去年11月起今新竹地區降雨偏少，而寶山及寶二水庫蓄水量已降至5成以下。記者郭政芬／攝影
去年11月起今新竹地區降雨偏少，而寶山及寶二水庫蓄水量已降至5成以下。記者郭政芬／攝影

去年11月起今新竹地區降雨偏少，而寶山及寶二水庫蓄水量已降至5成以下；考量大新竹地區每日需水量約69.5萬噸，又適逢春耕時節，農業灌溉用水增加，水情略顯緊繃，經濟部從2月25日將新竹地區水情燈號調整為綠燈，今早於寶二水庫實施第6次人工增雨，力求為新竹山區爭取更多雨量。

新竹縣政府工務處長戴志君表示，去年11月迄今新竹地區降雨偏少，各月實際總降雨量不足30毫米，約為歷年平均值之2至3成，致頭前溪川流水量持續下降，隆恩堰公共用水取水量偏低，寶山及寶二水庫蓄水量已降至5成以下；考量大新竹地區每日需水量約69.5萬噸(其中新竹科學園區每日用水將近20萬噸)，又適逢春耕時節，農業灌溉用水增加，整體水情略顯緊繃。

戴志君說，為加強提醒社會大眾共同節水，將水情燈號調整為綠燈，已函文協請縣府各局處配合向民眾、機關學校及轄管相關單位，宣導節約用水及落實節水措施，共同合作努力度過枯水期；水情作為暫時沒有改變，民生及產業用水不受影響。

經濟部水利署自2月25日起將新竹地區水情燈號調整為「水情提醒綠燈」，水利署北區水資源分署表示，今年第一波春雨在3月1日結束，北水分署統計在寶二水庫系統集水區降雨共計41.2毫米，估計為水庫增加約100萬噸水量（3日用水量），同時也為亟需水源供灌的農田，帶來及時甘霖。

截至今天早上9點止，新竹寶山及寶二水庫總蓄水量約1536萬噸，蓄水率約39.5%。依中央氣象署資訊，第二波春雨將於今天來臨，水利署北區水資源分署觀測氣象變化，並於早上8點實施500公尺高空焰彈，努力把雨水留在水庫。

水利署北區水資源分署表示，新竹地區變更水情燈號為「綠燈」（水情提醒），雖暫不影響公共用水供應，但為妥為因應未來降雨不確定性，已成立旱災緊急應變小組，除加強力度跨域支援新竹地區水源及啟動各項防旱措施外，也透過時時監控掌握可實施人工增雨時機，力求多降雨挹注水庫水源。惟防旱需要同心協力提升成效，故呼籲民眾及產業一起節水，以因應旱象挑戰。

考量大新竹地區每日需水量約69.5萬噸，又適逢春耕時節，農業灌溉用水增加，水情略顯緊繃。記者郭政芬／攝影
考量大新竹地區每日需水量約69.5萬噸，又適逢春耕時節，農業灌溉用水增加，水情略顯緊繃。記者郭政芬／攝影

經濟部從2月25日將新竹地區水情燈號調整為綠燈，今早於寶二水庫實施第6次人工增雨，力求為新竹山區爭取更多雨量。圖／水利署北區水資源分署提供
經濟部從2月25日將新竹地區水情燈號調整為綠燈，今早於寶二水庫實施第6次人工增雨，力求為新竹山區爭取更多雨量。圖／水利署北區水資源分署提供

相關新聞

要不要當兵？北市導入AI推「役點通」體位試算即刻釋疑

「我兒子從小蹲下去就會向後倒，要當兵嗎？」「有重大傷病或身障證明，可以免役嗎？」為使「體位區分標準」資訊更公開透明，讓役男及家屬清楚瞭解體位判等的法令依據，並透過網際網路查詢即刻解答疑惑，北市兵役局近期導入AI互動功能，升級「兵GO！體位區分AI役點通」，持續優化更新。

晚上翻來覆去睡不著？專家曝「3動作速睡法」：一覺起來神清氣爽

晚上該睡覺時，你是有過否翻來覆去也睡不著的經歷呢？脊醫博士暨物理治療師張軒彬發布影片，教導民眾在睡前做3個動作，就可啟動「睡眠開關」，幫助你更好入睡。

錯過再等46年…元宵抬頭見月全食 天文館解鎖紅月奇景

今年最受矚目的天象「月全食」將於今天元宵節傍晚登場，此刺不僅發生在晚間的黃金時段，出現「紅月」的全食階段更將持續近1小時。台北天文館預告，特別於今晚啟動現場、線上雙軌追月，不論天候如何，都會將紅月奇景帶到民眾眼前。

兒控鏡片搭配藥水雙管齊下 嘉基推聯合療法防堵學童近視度數失控

台灣 18 歲以下青少年近視率達 87.2%，平均每 10 名孩子就有將近 9 人面臨視力威脅。嘉義基督教醫院眼科醫師莊超偉表示，近視是眼軸異常拉長的疾病，若放任度數加深演變成高度近視，將增加視網膜剝離、黃斑部病變等風險，甚至導致失明，家長應及早干預。

今全台濕冷強度上看冷氣團 高山不排除降雪 氣象署曝最凍時間點

今天的天氣和昨天相比之下感受上非常濕冷，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，冷空氣南下，還有華南雲雨區逐漸東移，各地溫度比昨天下降6至8度左右。預估這波冷空氣接近大陸冷氣團的強度，最低的時間落在今晚到明天清晨，各地低溫可以來到14至18度左右，要注意保暖。

霹靂特警轉任家防官 他當深夜奶爸守住家庭最後防線

他曾是手持MP5衝鋒槍、從高樓攀降破門、隨時準備與亡命之徒正面對決的特警精銳；如今，他的手機24小時on call，深夜穿梭在萬華街頭，不是為了緝捕要犯，而是為了安撫受暴婦女、替安置的嬰兒換尿布。 謝賀先，這位台北市萬華分局的家庭暴力防治官，職涯上半場在煙硝與腎上腺素中度過。他參與過震驚全台的「白曉燕命案」南非武官挾持事件，也在西門町峨嵋停車場雙屍案中參與最後一次攻堅。2016 年，他選擇卸下防彈衣，成為家庭暴力防治官。 這是一位特警教官跨越人生兩端、從「剛烈」走向「柔軟」的真實告白。

