新竹水情升溫、燈號轉綠 寶二水庫今早實施人工增雨

去年11月起今新竹地區降雨偏少，而寶山及寶二水庫蓄水量已降至5成以下；考量大新竹地區每日需水量約69.5萬噸，又適逢春耕時節，農業灌溉用水增加，水情略顯緊繃，經濟部從2月25日將新竹地區水情燈號調整為綠燈，今早於寶二水庫實施第6次人工增雨，力求為新竹山區爭取更多雨量。

新竹縣政府工務處長戴志君表示，去年11月迄今新竹地區降雨偏少，各月實際總降雨量不足30毫米，約為歷年平均值之2至3成，致頭前溪川流水量持續下降，隆恩堰公共用水取水量偏低，寶山及寶二水庫蓄水量已降至5成以下；考量大新竹地區每日需水量約69.5萬噸(其中新竹科學園區每日用水將近20萬噸)，又適逢春耕時節，農業灌溉用水增加，整體水情略顯緊繃。

戴志君說，為加強提醒社會大眾共同節水，將水情燈號調整為綠燈，已函文協請縣府各局處配合向民眾、機關學校及轄管相關單位，宣導節約用水及落實節水措施，共同合作努力度過枯水期；水情作為暫時沒有改變，民生及產業用水不受影響。

經濟部水利署自2月25日起將新竹地區水情燈號調整為「水情提醒綠燈」，水利署北區水資源分署表示，今年第一波春雨在3月1日結束，北水分署統計在寶二水庫系統集水區降雨共計41.2毫米，估計為水庫增加約100萬噸水量（3日用水量），同時也為亟需水源供灌的農田，帶來及時甘霖。

截至今天早上9點止，新竹寶山及寶二水庫總蓄水量約1536萬噸，蓄水率約39.5%。依中央氣象署資訊，第二波春雨將於今天來臨，水利署北區水資源分署觀測氣象變化，並於早上8點實施500公尺高空焰彈，努力把雨水留在水庫。

水利署北區水資源分署表示，新竹地區變更水情燈號為「綠燈」（水情提醒），雖暫不影響公共用水供應，但為妥為因應未來降雨不確定性，已成立旱災緊急應變小組，除加強力度跨域支援新竹地區水源及啟動各項防旱措施外，也透過時時監控掌握可實施人工增雨時機，力求多降雨挹注水庫水源。惟防旱需要同心協力提升成效，故呼籲民眾及產業一起節水，以因應旱象挑戰。

