元宵節吃元宵、湯圓掌握三大原則 中醫師：便秘長輩可吃「這口味」

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
中醫師徐瑋憶表示， 吃元宵需掌握三大原則，就是「少量吃」、「盡早吃」和「配茶吃」，若仍在晚上食用，最好飯後出門散步走動，有助於增加消化效率。本報資料照片
中醫師徐瑋憶表示， 吃元宵需掌握三大原則，就是「少量吃」、「盡早吃」和「配茶吃」，若仍在晚上食用，最好飯後出門散步走動，有助於增加消化效率。本報資料照片

今天是元宵節，重頭戲就是吃元宵。中醫師徐瑋憶表示，無論元宵節享用的是元宵或湯圓，主體都是糯米，煮熟後黏性極強，在胃裡容易形成黏稠團塊，脾胃虛弱者若食用過量或進食時間太晚，易形成「食積」，引發噁心胸悶、噯氣吞酸、腹痛脹氣等症狀，建議 吃元宵需掌握三大原則，就是「少量吃」、「盡早吃」和「配茶吃」。

徐瑋憶說，元宵與湯圓兩者的差異在於元宵是將餡料切成小塊，沾水後放在裝有糯米粉的籮筐中不斷搖晃，以搖製的方式把糯米粉一層層包裹在不同餡料的外表，而湯圓則是先用糯米粉加水和成麵團，再以揉製的方式包入內餡。

以中醫角度來看，糯米的性味甘溫，具有補中益氣的功效，但其質地黏滯難化，脾胃虛弱者若食用過量或進食時間太晚，易形成「食積」，引發噁心胸悶、噯氣吞酸、腹痛脹氣等症狀。這不僅增加腸胃負擔，更可能因「胃不和則臥不安」而影響睡眠品質。

 吃元宵需掌握三大原則，就是「少量吃」、「盡早吃」和「配茶吃」。徐瑋憶建議，一天吃一顆元宵就好，而且吃的時間建議提早，若仍在晚上食用，最好飯後出門散步走動，藉此可活化副交感神經，有助於促進腸胃消化液分泌，並增加消化效率。

元宵中常見餡料像是黑芝麻與花生，在選擇上也有小撇步。黑芝麻味甘平，入肝腎與大腸經，可滋補肝腎且養血，不過由於有潤腸通便的效果，適合虛性便秘的老年人，但易腹瀉或痰濕重者應避免。花生性味甘平，入脾肺經，可醒脾和胃且潤肺，但花生屬「發物」，濕熱體質或易上火者應避開，以免引發皮膚搔癢或冒痘。

除了芝麻與花生以外，內餡常添加大量油脂與砂糖，糖尿病及高血脂患者應淺嚐即止，避免肥厚甘味的食物加重病情。吃元宵時搭配薑茶或是陳皮茶，不僅能解膩，還可減少脹氣發生。徐瑋憶提醒，若食後仍感到脹氣，可以趕緊按摩以下穴道或是搭配消食積的茶飲，緩解腹部不適。

徐瑋憶說，按摩穴道包括合谷穴，位置在手部大拇指和食指併攏，虎口交界隆起之處即是穴道。功效屬於手陽明大腸經原穴，可行氣助消化，舒緩胃痛與腹脹。足三里穴位置於膝蓋外膝眼處下三寸，約莫食指至小指四指併攏的距離，功效屬足陽明胃經的合穴，可調節脾胃，緩解胃食道逆流及消化不良。內關穴位置在手腕內側橫紋往手肘方向三個手指橫幅，兩條筋中間即是穴道。功效為內關主管心、胸、胃的疾病，能平衝降逆，緩解噁心嘔吐。

至於消積茶，成分為木香3g、砂仁3g、陳皮3g、生薑3片、薄荷葉少許，做法是將薄荷以外的材料放入冷水中煮沸，再轉小火煮約5至10分鐘後關火，放入薄荷葉蓋上鍋蓋悶3至5分鐘即可放溫飲用；功效為木香可行氣止痛，配合砂仁與陳皮能消除脘腹脹滿，再加上薄荷則減胃部痙攣，使得腸胃蠕動恢復順暢。

