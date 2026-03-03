迎元宵春雨攪局台灣燈會晚間點燈 嘉義降雨農民喜觀光業憂

今天元宵節提燈迎喜氣，但老天爺送上第一波春雨。晚間台灣燈會在嘉義縣太保市縣治特區盛大點燈，碰上華南雲雨區東移影響，從清晨起降雨，西半部局部雨勢不小，讓年度盛會增添變數。中央氣象署指出，今日全台都有短暫陣雨機會，西半部地區恐出現較明顯雨勢。嘉義氣象站統計，從清晨到上午8時，嘉市雨量9.55毫米，嘉縣30.5毫米。晚間太保降雨機率約40%，濕冷天氣恐持續至明天下午，明晚降雨機率可望降至20%。提醒賞燈民眾備妥雨具與保暖衣物。

這場春雨雖為燈會增添考驗，卻也替久旱嘉義帶來及時甘霖。近期水庫蓄水量一度跌破4成，枯水期壓力沉重，元宵迎來春雨，農民臉上終於露出笑容；然而燈會主辦單位與觀光業憂心，雨勢恐影響人潮與消費買氣。

今年燈會打造結合科技與文化沉浸式展演。其中「瑪利歐星燦嘉年華」燈區吸睛十足，大型電玩角色躍上花燈舞台；主燈融入阿里山意象，呈現山林與光影交織的壯闊場景；重現大阪世博台灣館經典元素，喚起國人回憶。日前228連假試燈，已有大批民眾搶先拍照打卡，為燈會暖身。

昨晚開幕前夕，交通部次長林國顯、中華電信董事長簡志誠、觀光署長陳玉秀與觀光界人士到場參觀，頒發感謝狀給贊助企業。縣長翁章梁說，燈會內容精彩可期，期盼透過光影藝術展現嘉義魅力。今晚點燈儀式邀請賴清德總統點燈，為燈會揭開序幕。3月7日舉辦「TEAM TAIWAN」大遊行，日本知名青森睡魔燈籠登場，為遠征東京參加WBC的台灣棒球隊加油打氣。春雨與花燈交織，為今年元宵寫下不同以往篇章。

圖／嘉縣府提供

