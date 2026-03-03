要不要當兵？北市導入AI推「役點通」體位試算即刻釋疑

「我兒子從小蹲下去就會向後倒，要當兵嗎？」「有重大傷病或身障證明，可以免役嗎？」為使「體位區分標準」資訊更公開透明，讓役男及家屬清楚瞭解體位判等的法令依據，並透過網際網路查詢即刻解答疑惑，北市兵役局近期導入AI互動功能，升級「兵GO！體位區分AI役點通」，持續優化更新。

北市兵役局在2016年建置「兵GO！役男體位區分資訊網」，去年底再導入AI互動功能，透過簡單易懂的操作介面，提供「圖形化（身體部位）分類」、「文字列表」、「關鍵字與項次」等多元查詢方式及「體位試算」功能，同時更新法令資訊，讓使用者更容易搜尋健康狀況對應的體位標準規定，以完整掌握體檢資訊，自系統自2016年上線迄今，已經超過202萬人次使用，滿意度達到94%以上。

兵役局指出，隨著人工智慧時代來臨，為了持續加強系統數位化程度，2025年12月底導入AI大語言模型輔助問答與檢索技術，並升級更名為「兵GO！體位區分AI役點通」，期望結合AI技術快速處理大量資料的能力，支援諮詢服務量能，降低重複性查詢及減省電話諮詢時間。

同時藉由提供自動化問答服務及簡單且友善的操作畫面，讓使用者都能輕易上手，以更自然、快速的方式獲得查詢結果，進而提升使用者體驗及為民服務品質，歡迎全國的役男朋友一起來使用（兵GO！體位區分AI役點通連結）。

由於AI役點通人工智能輔助功能剛上線，兵役局建議使用者能在查詢後，針對本次使用滿意度可以給予寶貴回應意見，以作為系統精進的參考，持續提升服務效能。如有兵役體檢或系統使用等相關問題，也歡迎直接電洽（電話23654361）詢問。