快訊

經典賽／費仔有料！首度穿上CT戰袍出賽 連兩打席敲安

放屁一天放幾次才正常？新研究顯示可能比你想像的還要多

早盤賣壓湧現！台股跌逾500點 台積電走弱、記憶體族群重挫

聽新聞
0:00 / 0:00

要不要當兵？北市導入AI推「役點通」體位試算即刻釋疑

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市兵役局近期導入AI互動功能，升級「兵GO！體位區分AI役點通」，持續優化更新。圖／北市兵役局提供
北市兵役局近期導入AI互動功能，升級「兵GO！體位區分AI役點通」，持續優化更新。圖／北市兵役局提供

「我兒子從小蹲下去就會向後倒，要當兵嗎？」「有重大傷病或身障證明，可以免役嗎？」為使「體位區分標準」資訊更公開透明，讓役男及家屬清楚瞭解體位判等的法令依據，並透過網際網路查詢即刻解答疑惑，北市兵役局近期導入AI互動功能，升級「兵GO！體位區分AI役點通」，持續優化更新。

北市兵役局在2016年建置「兵GO！役男體位區分資訊網」，去年底再導入AI互動功能，透過簡單易懂的操作介面，提供「圖形化（身體部位）分類」、「文字列表」、「關鍵字與項次」等多元查詢方式及「體位試算」功能，同時更新法令資訊，讓使用者更容易搜尋健康狀況對應的體位標準規定，以完整掌握體檢資訊，自系統自2016年上線迄今，已經超過202萬人次使用，滿意度達到94%以上。

兵役局指出，隨著人工智慧時代來臨，為了持續加強系統數位化程度，2025年12月底導入AI大語言模型輔助問答與檢索技術，並升級更名為「兵GO！體位區分AI役點通」，期望結合AI技術快速處理大量資料的能力，支援諮詢服務量能，降低重複性查詢及減省電話諮詢時間。

同時藉由提供自動化問答服務及簡單且友善的操作畫面，讓使用者都能輕易上手，以更自然、快速的方式獲得查詢結果，進而提升使用者體驗及為民服務品質，歡迎全國的役男朋友一起來使用（兵GO！體位區分AI役點通連結）。

由於AI役點通人工智能輔助功能剛上線，兵役局建議使用者能在查詢後，針對本次使用滿意度可以給予寶貴回應意見，以作為系統精進的參考，持續提升服務效能。如有兵役體檢或系統使用等相關問題，也歡迎直接電洽（電話23654361）詢問。

役男

延伸閱讀

技嘉於MWC推動電信AI轉型 以端到端AI基礎架構加速資料價值落地

保誠人壽啟動2026年度儲備幹部計畫 迎戰 AI 世代的人才轉型

相關新聞

要不要當兵？北市導入AI推「役點通」體位試算即刻釋疑

「我兒子從小蹲下去就會向後倒，要當兵嗎？」「有重大傷病或身障證明，可以免役嗎？」為使「體位區分標準」資訊更公開透明，讓役男及家屬清楚瞭解體位判等的法令依據，並透過網際網路查詢即刻解答疑惑，北市兵役局近期導入AI互動功能，升級「兵GO！體位區分AI役點通」，持續優化更新。

晚上翻來覆去睡不著？專家曝「3動作速睡法」：一覺起來神清氣爽

晚上該睡覺時，你是有過否翻來覆去也睡不著的經歷呢？脊醫博士暨物理治療師張軒彬發布影片，教導民眾在睡前做3個動作，就可啟動「睡眠開關」，幫助你更好入睡。

錯過再等46年…元宵抬頭見月全食 天文館解鎖紅月奇景

今年最受矚目的天象「月全食」將於今天元宵節傍晚登場，此刺不僅發生在晚間的黃金時段，出現「紅月」的全食階段更將持續近1小時。台北天文館預告，特別於今晚啟動現場、線上雙軌追月，不論天候如何，都會將紅月奇景帶到民眾眼前。

兒控鏡片搭配藥水雙管齊下 嘉基推聯合療法防堵學童近視度數失控

台灣 18 歲以下青少年近視率達 87.2%，平均每 10 名孩子就有將近 9 人面臨視力威脅。嘉義基督教醫院眼科醫師莊超偉表示，近視是眼軸異常拉長的疾病，若放任度數加深演變成高度近視，將增加視網膜剝離、黃斑部病變等風險，甚至導致失明，家長應及早干預。

今全台濕冷強度上看冷氣團 高山不排除降雪 氣象署曝最凍時間點

今天的天氣和昨天相比之下感受上非常濕冷，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，冷空氣南下，還有華南雲雨區逐漸東移，各地溫度比昨天下降6至8度左右。預估這波冷空氣接近大陸冷氣團的強度，最低的時間落在今晚到明天清晨，各地低溫可以來到14至18度左右，要注意保暖。

霹靂特警轉任家防官 他當深夜奶爸守住家庭最後防線

他曾是手持MP5衝鋒槍、從高樓攀降破門、隨時準備與亡命之徒正面對決的特警精銳；如今，他的手機24小時on call，深夜穿梭在萬華街頭，不是為了緝捕要犯，而是為了安撫受暴婦女、替安置的嬰兒換尿布。 謝賀先，這位台北市萬華分局的家庭暴力防治官，職涯上半場在煙硝與腎上腺素中度過。他參與過震驚全台的「白曉燕命案」南非武官挾持事件，也在西門町峨嵋停車場雙屍案中參與最後一次攻堅。2016 年，他選擇卸下防彈衣，成為家庭暴力防治官。 這是一位特警教官跨越人生兩端、從「剛烈」走向「柔軟」的真實告白。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。