錯過再等46年…元宵抬頭見月全食 天文館解鎖紅月奇景

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
月全食。圖／台北天文館提供、王嘉輝攝影
月全食。圖／台北天文館提供、王嘉輝攝影

今年最受矚目的天象「月全食」將於今天元宵節傍晚登場，此刺不僅發生在晚間的黃金時段，出現「紅月」的全食階段更將持續近1小時。台北天文館預告，特別於今晚啟動現場、線上雙軌追月，不論天候如何，都會將紅月奇景帶到民眾眼前。

天文館指出，月食是因月球進入地球陰影所出現的天象，可分為全食、偏食與半影月食等三種，月全食的「紅月亮」尤為壯觀，台灣在未來10年內共有6次機會見到紅月亮。今天發生的月食，在台灣各地均可觀賞到。

天文館表示，過去觀賞天象常受天候影響，但科技帶來突破，這次將與美國、日本、香港等全球多處天文機構合作，17時45分起只要鎖定「台北天文館YT頻道」，解說員將化身星空主播，隨時切換全球最佳視角，提供清晰的月食畫面，並配合專業解說與問題解答，為民眾帶來一場不受天候限制的月食奇觀饗宴。

不只線上直播，天文館將於18時30分至21時30分開放觀測室，民眾可透過望遠鏡實際觀賞月全食；1樓大廳同步播放YouTube頻道月食直播；2樓月全食海報展區於17時30分至20時30分每小時安排1場定時導覽；展示場自17時起免費入場，延長開放至20時；宇宙劇場則於17時、18時及19時播放歐洲南方天文臺（ESO）製作的經典鉅作「從地球到宇宙」。

天文館說，此次月食台灣可見「月出帶食」，月球於17時50分升起時進入地球本影而開始缺角；19時4分「食既」後完全進入地影，月面呈現暗紅色，即俗稱的「血月」；19時34分達到「食甚」，至20時3分「生光」結束全食階段，開始逐漸轉虧為盈，最終於21時18分完全「復圓」。

館方說，難得的是，這次月全食恰逢元宵節，如此巧合上次在1990年，而下次是2072年。台灣下次發生月全食是在2028年的最後一天，不過要看到全食時的「紅月」則於次日凌晨，也就是2029年元旦的零時16分至1時28分；相較之下，今年觀賞月全食輕鬆免熬夜，千萬別錯過。

天文館表示，月全食除了觀賞價值，也具有科學意義，透過月食期間地影在月面的弧形邊界，可直接驗證地球為球體；而全食階段月面的亮度與色澤，則與地球大氣密切相關，若發生大型火山噴發或懸浮微粒增加，血月顏色將更為深暗。

今天元宵節可見月全食，台北天文館分享台灣所見過程。圖／台北天文館提供
今天元宵節可見月全食，台北天文館分享台灣所見過程。圖／台北天文館提供

月全食（月出帶食）。圖／台北天文館提供、王志信攝影
月全食（月出帶食）。圖／台北天文館提供、王志信攝影

月全食藍帶。圖／台北天文館提供、耿崇華攝影
月全食藍帶。圖／台北天文館提供、耿崇華攝影

今天元宵節，抬頭可見月全食。圖／台北天文館提供
今天元宵節，抬頭可見月全食。圖／台北天文館提供

元宵節 月全食

